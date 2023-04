Felotoo M One - xe máy điện thay thế pin dự phòng giá 68 triệu đồng

Mẫu xe máy điện Felotoo M One này được phát triển dựa trên chiếc Motocompo - một mẫu xe cổ điển cũ của thương hiệu Honda Nhật Bản. Felotoo M One 2023 mới sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 1.160 x 560 x 860 (mm), chiều dài cơ sở 800mm, trọng lượng không tải 37kg. Xe có chiều cao yên chỉ 590mm, sau khi gập lại, xe chỉ còn cao 583mm. Chiếc xe này rất phù hợp với những chị em hay những người có vóc dáng nhỏ nhắn. Felotoo M One được thiết kế là một mẫu xe mini nhỏ gọn có thể mang theo khi đi du lịch. Một điểm đặc biệt ở chiếc xe mini này là xe có khả năng thay pin dự phòng sạc cho các thiết bị điện khác (như điện thoại, laptop) và có thể gấp gọn cất sau cốp ôtô. Xe có dáng hình hộp khỏe khoắn, tay lái ngang và cổ xe có thể gập gọn vào bên trong thân. Yên dạng lật dễ dàng trượt vào rãnh. Cung cấp sức mạnh cho chiếc xe mini này là động cơ điện công suất tối đa 1,34 mã lực. Sau khi sạc đầy, xe có thể đi được khoảng 100 km. Ngoài ra, Felotoo M One còn được trang bị một số tính năng khác như: loa Bluetooth hoặc đèn. Tất cả những trang bị này đều được chế tạo dưới dạng mô đun để dễ dàng gấp gọn. Mẫu xe máy điện nhỏ gọn này sẽ được bán ra tại thị trường Nhật Bản từ cuối năm nay, mức giá xe Felotoo M One 2023 khoảng 380.000 Yên (tương đương 68 triệu đồng). Video: Chi tiết xe máy điện Felotoo M One nhỏ xinh, đa dụng.

