Dương Tử Quỳnh vừa giành Oscar 2023 là vợ của Giám đốc Ferrari

Ngày 13/3/2023 vừa qua, tại nhà hát Dolby - nơi diễn ra lễ trao giải Oscar 2023, cả khán phòng đã vỡ òa khi diễn viên gốc Á Dương Tử Quỳnh (Michelle Yeoh) vượt qua Cate Blanchett và được vinh danh là Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với phim "Everything Everywhere All at Once".

Dương Tử Quỳnh sinh năm 1962 tại Perak, Malaysia, bắt đầu bước chân vào con đường nghệ thuật sau khi đăng quang Hoa hậu Malaysia năm 1983. Bà từng tham gia hàng chục bộ phim điện ảnh đình đám như "Câu chuyện cảnh sát 3", "Yes Madam" hay "Supercop".

Năm 1997, Dương Tử Quỳnh trở thành "Bond girl", sánh đôi cùng James Bond do nam tài tử Pierce Brosnan thủ vai trong phần phim "Tomorrow Never Dies". Bộ phim này đã giúp tên tuổi của Dương Tử Quỳnh bắt đầu nổi lên ở Mỹ.

Những tác phẩm sau đó như "Ngọa Hổ Tàng Long", "Hồi Ức Của Một Geisha", "Đặc Công 3: Lăng Mộ Tần Vương", "Con Nhà Siêu Phàm Châu Á",... tiếp tục giúp danh tiếng của Dương Tử Quỳnh lan rộng trên toàn cầu.

Tuy nhiên, cuộc sống cá nhân của cô chưa được trọn vẹn dù trải qua nhiều mối tình. Năm 2006, Dương Tử Quỳnh và Jean Todt, Giám đốc hãng siêu xe Ferrari , đã đính hôn với nhau. Cho đến nay, cả hai vẫn chưa chính thức kết hôn.

Jean Todt sinh năm 1946 tại Pháp. Ông trước đây từng là Giám đốc của Peugeot Talbot Sport và sau đó là Giám đốc đội đua Công thức 1 Scuderia Ferrari, trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành của Ferrari từ năm 2004 - 2008. Từ năm 2009 - 2021, ông là Chủ tịch thứ chín của Liên đoàn Ô tô quốc tế Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). Năm 2015, Todt được bổ nhiệm làm Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc (UN) về An toàn Đường bộ (Auto Union). Cũng bởi lý do này nên Dương Tử Quỳnh luôn được lái những chiếc siêu xe có biển 01 độc nhất vô nhị.

Dưới sự lãnh đạo của Todt, Peugeot đã giành được 4 danh hiệu Giải vô địch đua xe thế giới (lái xe và nhà sản xuất); 4 lần vô địch Paris-Dakar Rally; và 2 lần vô địch Le Mans 24 giờ. Trong thời gian ông phụ trách Ferrari, các đội đua của họ đã giành được 14 danh hiệu trong Giải vô địch thế giới Công thức 1 (tay đua và nhà sản xuất). Cũng dưới sự lãnh đạo của Todt, Michael Schumacher đã giành được 5 chức vô địch F1, từ năm 2000 - 2004, và 72 trong số 91 chiến thắng của anh.