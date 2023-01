Ferrari 296 GTB hơn 21 tỷ về tay đại gia Hà Nội cận Tết Quý Mão

Vào tháng 10 năm ngoái, dòng Ferrari 296 GTB 2022 mới đã được giới thiệu tại thị trường Việt Nam, biến thể khi đó là Coupe mang tên gọi GTB, ngoại thất xe có màu đỏ và còn sở hữu thêm tùy chọn Assetto Fiorano với chi phí đắt hơn bản tiêu chuẩn 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây là 1 chiếc xe tạm nhập tái xuất, không phải bàn giao cho khách hàng Việt. Đến nay, đại lý Ferrari Việt Nam mới chính thức bàn giao chiếc siêu xe Ferrari 296 GTB đầu tiên về nước dành cho khách hàng, được biết, "siêu ngựa" này ra biển số Hà Nội và sẽ định cư ở Thủ Đô, trái ngược hoàn toàn với các siêu xe đầu tiên về Việt Nam đều do các đại gia Sài Gòn mua. Ngay trước 2 ngày các trạm đăng kiểm dừng hoạt động để nghỉ lễ Tết Nguyên Đán theo quy định, chiếc siêu xe Ferrari 296 GTB đầu tiên về Việt Nam dành cho khách hàng đã được mang đi làm xong các thủ tục quy định để lăn bánh trên đường phố. Chiếc Ferrari 296 GTB đầu tiên về Việt Nam này có ngoại thất sơn màu vàng khá hiếu chiến, đi kèm đó còn có nhiều chi tiết sơn đen và bạc, xe thuộc bản tiêu chuẩn. 296 GTB cũng là chiếc siêu xe Ferrari thứ 3 tại Việt Nam sở hữu hệ truyền động hybrid, cụ thể hơn là plug-in hybrid, 2 xe trước đó là Ferrari SF90 Stradale và Ferrari SF90 Spider. Điểm thú vị của siêu xe Ferrari 296 GTB sẽ đến từ hệ truyền động plug-in hybrid với động cơ xăng V6, dung tích 2.9 lít, tăng áp, đây cũng là đánh dấu việc khối động cơ V6 quay trở lại sau 5 thập kỷ vắng bóng, động cơ đốt trong sản sinh công suất tối đa 654 mã lực và động cơ điện mang đến thêm công suất tối đa 164 mã lực. Thông số của mô-men xoắn cực đại do động cơ đốt trong và điện mang đến cho 296 GTB lần lượt là 425 Nm và 315 Nm. Hệ truyền động plug-in hybrid sẽ mang đến cho siêu xe Ferrari 296 GTB đầu tiên bàn giao cho khách hàng tại Việt Nam sẽ là 818 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 740 Nm.Ferrari 296 GTB của đại gia Hà Nội tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 2,9 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 330 km/h. Dòng xe plug-in hybrid có thể di chuyển với quãng đường tối đa 25 km và vận tốc tối đa là 135 km/h chỉ với động cơ điện. Siêu xe Ferrari 296 GTB vẫn sở hữu tính năng eManettino với các chế độ chạy eDrive, Hybrid, Performance và Qualify cùng với đó là các tính năng Manettino quen thuộc như tiêu chuẩn, thể thao, đua, CT off và cuối cùng là ESC off. Hiện chưa rõ chi phí lăn bánh của xe, chỉ biết rằng, giá xe Ferrari 296 GTB về Việt Nam từ hơn 21 tỷ đồng, chưa bao gồm các tùy chọn và chi phí lăn bánh. Được biết, đây cũng là chiếc Ferrari 296 GTB đầu tiên về Việt Nam và cũng là chiếc siêu xe đầu tiên ra biển số trong năm 2023. Video: Giới thiệu chi tiết siêu xe Ferrari 296 GTB mới.

