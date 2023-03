Novitec "dao kéo" McLaren Elva triệu đô không mui tới 908 mã lực

Hệ thống treo được tùy chỉnh, mâm kiểu mới và quan trọng nhất là động cơ nhiều sức mạnh hơn sẽ khiến McLaren Elva không mui càng trở nên độc đáo trong mắt giới sưu tầm xe quốc tế. Ở trạng thái nguyên bản, Elva đã có thể mang đến cho người lái một trải nghiệm hiếm có và tuyệt vời vì xe không được trang bị mái che và kính chắn gió. Chỉ riêng việc không có bất cứ tấm kính nào bao quanh những người ngồi trong xe đã đủ tạo nên sự khác biệt so với những chiếc xe thể thao mui trần thông thường, nhưng Elva còn đặc biệt hơn do sức mạnh đến từ khối động cơ V8 tăng áp kép 4.0 lít có công suất 804 mã lực và mô-men xoắn cực đại 800 Nm, cho phép xe bứt tốc từ 0-100 km/h chỉ trong vỏn vẹn 2,7 giây. Dù vậy, Novitec nhận ra rằng vẫn còn có thể cải thiện thêm hiệu năng cho siêu xe McLaren Elva và hãng độ đến từ Đức này đã tạo ra thêm 3 gói nâng cấp thông qua hệ thống mô-đun Novitec N-Tronic. Với ưu điểm dễ dàng lắp đặt (chỉ cần cắm-và-chạy), mô-đun này đưa ra hàng loạt điều chỉnh cho ECU của xe và kết hợp với bộ ống xả hiệu năng cao đã được tùy chỉnh giúp giảm áp suất ngược. Novitec cũng cung cấp tùy chọn mạ vàng 999 để giảm nhiệt độ khoang động cơ tốt hơn. Ở cấp độ đầy đủ nhất, gói nâng cấp giúp bổ sung thêm 104 mã lực và 98 Nm mô-men xoắn để siêu xe Elva đạt được đến thông số 908 mã lực tại 7.100 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 898 Nm tại 6.300 vòng/phút. Tuy Novitec không tiết lộ rằng thay đổi này có góp phần cải thiện thời gian tăng tốc 0-100 km/h hay không, chỉ biết rằng giờ đây Elva có thể đạt tốc độ tối đa vượt quá 330 km/h. Ngoài những nâng cấp về hiệu năng, chiếc siêu xe còn được Novitec hạ thấp khoảng sáng gầm thêm 20 mm so với xe nguyên bản. Bộ mâm độc đáo Novitec MC3 có thiết kế 7 chấu do Vossen cùng phối hợp tạo nên, kích thước 20 inch ở bánh trước và 21 inch phía sau và có thể được hoàn thiện bằng 72 màu sắc khác nhau với bề mặt được chải hoặc đánh bóng để đáp ứng bất kỳ mong muốn màu sắc nào của chủ sở hữu. Nội thất xe cũng có thể được điều chỉnh theo vô số tùy chọn bọc da hoặc Alcantara. Xe còn có sẵn hệ thống kiểm soát khí lưu thông minh AAMS, có thể tạo ra "bong bóng không khí" để bảo vệ người lái khi di chuyển ở tốc độ cao, qua đó không cần phải lo lắng khi xe không trang bị kính chắn gió như thông thường. Không có nhiều hãng độ trên thế giới đủ tự tin để sửa đổi những chiếc xe đắt tiền như thế này, vì vậy Novitec hoàn toàn có thể tự hào vì đã tạo nên một siêu phẩm thực sự. Giá xe nguyên bản đã đắt đến nghẹt thở vào khoảng 1,8 triệu USD, nên những nâng cấp mà Novitec tạo ra chỉ tăng thêm chi phí khiến giá xe chạm đến ngưỡng gần 2 triệu USD, hoàn toàn không đáng là bao đối với điều kiện tài chính của những người đang quan tâm đến Elva từ đầu. Từ chỗ dự định sản xuất 399 chiếc Elva, đến nay McLaren đã chốt phương án chỉ tạo ra đúng 149 xe trên phạm vi toàn cầu. Bên cạnh đó, tại phần lớn các quốc gia việc lái xe không có kính chắn gió trên đường phố là bất hợp pháp, vì vậy McLaren vẫn cung cấp tùy chọn lắp đặt kính chắn gió để khách hàng có thể đăng ký lưu thông hợp lệ. Dù vậy, lúc đó McLaren Elva bản giới hạn sẽ không thể đạt được đến mức hiệu năng tột đỉnh như những gì Novitec đã cải thiện thêm. Video: Novitec "dao kéo" McLaren Elva không mui tới 908 mã lực.

