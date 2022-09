Honda CR-V 2023 từ 598 triệu đồng sắp bán "sát vách" Việt Nam

Vào hồi đầu tháng 9/2022 vừa qua, liên doanh Dongfeng Honda đã bất ngờ tổ chức sự kiện trưng bày Honda CR-V 2023 tại Trung Quốc. Tuy nhiên, mãi đến nay, liên doanh này mới tung ra video và hình ảnh chính thức của xe. Qua những hình ảnh và video chính thức, có thể thấy Honda CR-V 2023 mới dành cho thị trường sát cạnh với Việt Nam có thiết kế không khác nhiều so với xe ở Mỹ. So với thế hệ cũ, mẫu SUV cỡ C này trông thể thao và rắn rỏi hơn, đặc biệt là khu vực đầu xe. Có được điều đó là nhờ áp dụng phong cách thiết kế giống những mẫu ô tô cùng thương hiệu như Honda Ridgeline và Passport TrailSport. Trên đầu xe, Honda CR-V 2023 đi kèm lưới tản nhiệt hình lục giác mới với thiết kế thẳng đứng hơn trước và mắt lưới hình tổ ong sơn đen hầm hố. Ngoài ra, xe còn có nẹp mạ crôm nằm vắt ngang đầu xe, ngay phía trên lưới tản nhiệt và ăn sâu vào bên trong cụm đèn pha. Nối liền với lưới tản nhiệt là cụm đèn pha LED thanh mảnh và sắc sảo hơn trước. Đèn pha được tách riêng với dải đèn LED định vị ban ngày bằng nẹp mạ crôm kể trên. Thêm vào đó là cản trước mới với hốc gió trung tâm rộng và khe gió hình chữ "L" ở hai góc. Tuy nhiên, Honda CR-V 2023 ở thị trường Trung Quốc không có khe gió nhỏ nằm dọc ở hai bên hốc gió trung tâm như xe dành cho thị trường Mỹ. Bên sườn, mẫu SUV cỡ C này được chuyển gương chiếu hậu xuống cửa để tăng tầm nhìn cho người lái. Thiết kế vành la-zăng của xe sẽ thay đổi theo phiên bản. Ở bản thấp, xe sẽ dùng vành 18 inch sơn màu bạc với thiết kế 10 chấu. Trong khi đó, bản cao cấp lại dùng vành có thiết kế 5 chấu kép và sơn 2 màu thể thao hơn. Đằng sau Honda CR-V 2023 xuất hiện cụm đèn hậu hình chữ "L", kéo dài đến cánh gió mui và ăn sâu vào bên trong cửa cốp. Tạo hình bên trong cụm đèn hậu LED của xe bị đánh giá là giống với đối thủ Mazda CX-5 2022. Ngoài ra, xe còn có 2 đầu ống xả giả hình chữ nhật mạ crôm nằm ở hai góc cản sau. Không chỉ thay đổi ngoại hình, Honda CR-V 2023 còn có kích thước lớn hơn trước. Theo đó, xe dành cho thị trường Trung Quốc sở hữu chiều dài 4.703 mm, chiều rộng 1.866 mm, chiều cao 1.680 mm và chiều dài cơ sở 2.701 mm. So với thế hệ cũ, xe dài hơn 80 mm, rộng hơn 11 mm và chiều dài cơ sở tăng 41 mm. Ngoài ra, Honda CR-V 2023 ở Trung Quốc còn dài hơn 9 mm, rộng hơn 2 mm và thấp hơn 9 mm so với xe dành cho thị trường Mỹ. Với kích thước lớn hơn, Honda CR-V 2023 tại Trung Quốc giờ đây có cả phiên bản 5 chỗ và 7 chỗ. Bên trong mẫu xe này là không gian nội thất khá giống với Honda Civic thế hệ mới và có 2 màu là đen hoặc nâu. Những chi tiết nội thất của Honda CR-V 2023 giống với Civic mới bao gồm vô lăng 3 chấu, bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình cảm ứng trung tâm nằm độc lập trên mặt táp-lô và cửa gió điều hòa đi kèm tấm lưới tổ ong. Mẫu SUV cỡ C này tại Trung Quốc sẽ được trang bị màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch, sạc điện thoại thông minh không dây, phanh tay điện tử và tính năng tự động giữ phanh tạm thời. Tại thị trường Trung Quốc, Honda CR-V 2023 sẽ có 3 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 193 mã lực và mô-men xoắn cực đại 243 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT, hệ dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh toàn thời gian. Thứ hai là hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV), bao gồm máy xăng 2.0L, tạo ra công suất tối đa 110 kW (khoảng 147 mã lực). Động cơ kết hợp cùng hộp số CVT, cụm pin Lithium Ternary và mô-tơ điện mạnh 67,5 kW (90 mã lực). Tổng cộng, Honda CR-V PHEV 2023 có công suất 135 kW (181 mã lực) và lượng xăng tiêu thụ thấp nhất là 1,6 lít/100 km. Cuối cùng là hệ truyền động hybrid với động cơ xăng i-VTEC 4 xi-lanh, dung tích 2.0L và 2 mô-tơ điện, tạo ra công suất tổng cộng 207 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 335 Nm. Liên doanh Dongfeng Honda cho biết, CR-V 2023 sẽ chính thức trình làng ở thị trường Trung Quốc vào ngày 28/9 tới đây. Theo tin đồn, giá xe Honda CR-V 2023 khởi điểm từ 179.800 Nhân dân tệ (khoảng 598 triệu đồng) ở thị trường hàng xóm với Việt Nam. Hiện Honda CR-V thế hệ mới cũng đã chạy thử tại khu vực Đông Nam Á, cụ thể là Thái Lan. Do đó, ngày mẫu xe này về Việt Nam có lẽ không còn xa. Video: Honda CR-V 2023 thế hệ mới có gì hay?

Vào hồi đầu tháng 9/2022 vừa qua, liên doanh Dongfeng Honda đã bất ngờ tổ chức sự kiện trưng bày Honda CR-V 2023 tại Trung Quốc. Tuy nhiên, mãi đến nay, liên doanh này mới tung ra video và hình ảnh chính thức của xe. Qua những hình ảnh và video chính thức, có thể thấy Honda CR-V 2023 mới dành cho thị trường sát cạnh với Việt Nam có thiết kế không khác nhiều so với xe ở Mỹ. So với thế hệ cũ, mẫu SUV cỡ C này trông thể thao và rắn rỏi hơn, đặc biệt là khu vực đầu xe. Có được điều đó là nhờ áp dụng phong cách thiết kế giống những mẫu ô tô cùng thương hiệu như Honda Ridgeline và Passport TrailSport. Trên đầu xe, Honda CR-V 2023 đi kèm lưới tản nhiệt hình lục giác mới với thiết kế thẳng đứng hơn trước và mắt lưới hình tổ ong sơn đen hầm hố. Ngoài ra, xe còn có nẹp mạ crôm nằm vắt ngang đầu xe, ngay phía trên lưới tản nhiệt và ăn sâu vào bên trong cụm đèn pha. Nối liền với lưới tản nhiệt là cụm đèn pha LED thanh mảnh và sắc sảo hơn trước. Đèn pha được tách riêng với dải đèn LED định vị ban ngày bằng nẹp mạ crôm kể trên. Thêm vào đó là cản trước mới với hốc gió trung tâm rộng và khe gió hình chữ "L" ở hai góc. Tuy nhiên, Honda CR-V 2023 ở thị trường Trung Quốc không có khe gió nhỏ nằm dọc ở hai bên hốc gió trung tâm như xe dành cho thị trường Mỹ. Bên sườn, mẫu SUV cỡ C này được chuyển gương chiếu hậu xuống cửa để tăng tầm nhìn cho người lái. Thiết kế vành la-zăng của xe sẽ thay đổi theo phiên bản. Ở bản thấp, xe sẽ dùng vành 18 inch sơn màu bạc với thiết kế 10 chấu. Trong khi đó, bản cao cấp lại dùng vành có thiết kế 5 chấu kép và sơn 2 màu thể thao hơn. Đằng sau Honda CR-V 2023 xuất hiện cụm đèn hậu hình chữ "L", kéo dài đến cánh gió mui và ăn sâu vào bên trong cửa cốp. Tạo hình bên trong cụm đèn hậu LED của xe bị đánh giá là giống với đối thủ Mazda CX-5 2022. Ngoài ra, xe còn có 2 đầu ống xả giả hình chữ nhật mạ crôm nằm ở hai góc cản sau. Không chỉ thay đổi ngoại hình, Honda CR-V 2023 còn có kích thước lớn hơn trước. Theo đó, xe dành cho thị trường Trung Quốc sở hữu chiều dài 4.703 mm, chiều rộng 1.866 mm, chiều cao 1.680 mm và chiều dài cơ sở 2.701 mm. So với thế hệ cũ, xe dài hơn 80 mm, rộng hơn 11 mm và chiều dài cơ sở tăng 41 mm. Ngoài ra, Honda CR-V 2023 ở Trung Quốc còn dài hơn 9 mm, rộng hơn 2 mm và thấp hơn 9 mm so với xe dành cho thị trường Mỹ. Với kích thước lớn hơn, Honda CR-V 2023 tại Trung Quốc giờ đây có cả phiên bản 5 chỗ và 7 chỗ. Bên trong mẫu xe này là không gian nội thất khá giống với Honda Civic thế hệ mới và có 2 màu là đen hoặc nâu. Những chi tiết nội thất của Honda CR-V 2023 giống với Civic mới bao gồm vô lăng 3 chấu, bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình cảm ứng trung tâm nằm độc lập trên mặt táp-lô và cửa gió điều hòa đi kèm tấm lưới tổ ong. Mẫu SUV cỡ C này tại Trung Quốc sẽ được trang bị màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch, sạc điện thoại thông minh không dây, phanh tay điện tử và tính năng tự động giữ phanh tạm thời. Tại thị trường Trung Quốc, Honda CR-V 2023 sẽ có 3 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 193 mã lực và mô-men xoắn cực đại 243 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT, hệ dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh toàn thời gian. Thứ hai là hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV), bao gồm máy xăng 2.0L, tạo ra công suất tối đa 110 kW (khoảng 147 mã lực). Động cơ kết hợp cùng hộp số CVT, cụm pin Lithium Ternary và mô-tơ điện mạnh 67,5 kW (90 mã lực). Tổng cộng, Honda CR-V PHEV 2023 có công suất 135 kW (181 mã lực) và lượng xăng tiêu thụ thấp nhất là 1,6 lít/100 km. Cuối cùng là hệ truyền động hybrid với động cơ xăng i-VTEC 4 xi-lanh, dung tích 2.0L và 2 mô-tơ điện, tạo ra công suất tổng cộng 207 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 335 Nm. Liên doanh Dongfeng Honda cho biết, CR-V 2023 sẽ chính thức trình làng ở thị trường Trung Quốc vào ngày 28/9 tới đây. Theo tin đồn, giá xe Honda CR-V 2023 khởi điểm từ 179.800 Nhân dân tệ (khoảng 598 triệu đồng) ở thị trường hàng xóm với Việt Nam. Hiện Honda CR-V thế hệ mới cũng đã chạy thử tại khu vực Đông Nam Á, cụ thể là Thái Lan. Do đó, ngày mẫu xe này về Việt Nam có lẽ không còn xa. Video: Honda CR-V 2023 thế hệ mới có gì hay?