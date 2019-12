Doanh số Toyota lao dốc bởi hàng loạt trụ cột sa sút

Theo báo cáo kết quả bán hàng của Toyota Việt Nam công bố mới đây, doanh số (không bao gồm xe Lexus) mà hãng đạt được trong tháng 11/2019 là 6.612 xe, đã giảm 8% so với tháng trước và giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái.

Toyota Fortuner, Innova và một số mẫu xe nhập khác tiếp tục giảm khiến doanh số tháng 11 của Toyota chưa thể khởi sắc.

Trong đó doanh số các mẫu xe lắp ráp đạt 4.522 xe, chiếm hơn 68% doanh số của Toyota Việt Nam. Các mẫu xe lắp ráp có thể kể đến như Vios, Innova, Corolla Altis và một số phiên bản của Fortuner. Các mẫu xe nhập khẩu khác như Toyota Camry, Yaris , Wigo, Hilux, Rush đạt doanh số 2.090 xe chiếm 32% còn lại.

Tháng 11, Toyota Vios- mẫu xe bán chạy nhất của Toyota Việt Nam đã đạt doanh số 2.561 xe, tăng 11% so với tháng trước. Tuy nhiên sự đóng góp của Vios là chưa đủ để giúp doanh số của hãng khởi săc khi mà hàng loạt các mẫu xe chủ lực khác như Fortuner, Innova, Camry đều giảm mạnh.

Toyota Fortuner mặc dù vẫn góp mặt trong top 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 11 nhưng với doanh số 1.013 xe, đã giảm 27% so với tháng trước và giảm 21% so với cùng kỳ năm 2018. Toyota Innova với doanh số 822 xe, đã giảm 24% so với tháng trước và giảm 16% so với cùng kỳ. Toyota Camry với 535 xe, đã giảm 35% so với tháng trước và tăng 45% so với cùng kỳ.