Loạt ôtô ra đi "không kèn trống" tại Việt Nam trong năm 2024

Bên cạnh hàng chục sản phẩm mới ra mắt, thị trường ôtô Việt 2024 cũng chứng kiến màn rút lui trong âm thầm của không ít mẫu xe. Điểm chung của loạt ôtô bị khai tử tại Việt Nam năm 2024 chủ yếu đều sở hữu doanh số kém, thậm chí liên tục lọt top bán chậm nhất thị trường suốt thời gian dài. Mazda BT-50 Ngay từ đầu tháng 5/2024, trên danh mục sản phẩm của Mazda Việt Nam đã không còn cập nhật thông tin về mẫu bán tải BT-50. Điều này dấy lên tin đồn về việc Mazda BT-50 chính thức ngừng bán tại Việt Nam sau 2 tháng liên tiếp "trắng" doanh số. Tuy nhiên, cũng có những nguồn tin cho rằng, không loại trừ khả năng đây chỉ là bước dừng tạm thời. Còn theo xác nhận từ đại diện Thaco - đơn vị phân phối thương hiệu ôtô Mazda chính hãng tại Việt Nam, nguồn cung BT-50 hiện đang tạm ngưng và chưa xác định thời điểm "tái xuất". Trên thực tế, nguồn cung Mazda BT-50 cũng từng bị gián đoạn vào năm 2018 do trở ngại từ những quy định mới. Mô hình mới nhất của Mazda BT-50 được cập nhật vào năm 2021 với phong cách "bán tải đi phố", xu hướng phổ biến hiện nay. Dù nhận nhiều nâng cấp lớn cả về thiết kế lẫn trang bị và khả năng vận hành cùng lợi thế cạnh tranh về giá niêm yết (khởi điểm chỉ từ 554 triệu đồng, thấp nhất phân khúc) nhưng doanh số bán xe Mazda BT-50 liên tục không đạt như kỳ vọng. Đơn cử như trong năm 2023, chỉ có 812 chiếc BT-50 rời đại lý, chiếm 4% thị phần nhóm, trong khi đối thủ Mỹ Ford Ranger đạt doanh số tới 16.085 chiếc. Toyota Yaris

Cuối tháng 6/2024, Toyota Việt Nam đã gỡ Yaris khỏi phân mục hatchback trên website chính hãng. Động thái này như ngầm xác định về kế hoạch ngừng bán Toyota Yaris của hãng xe hơi Nhật Bản tại thị trường Việt Nam sau thời gian dài đua top bán ế. Tính từ đầu năm 2024 đến thời điểm ngừng bán, chỉ vỏn vẹn 8 chiếc Yaris bàn giao đến tay khách hàng. Sự vươn lên của các mẫu xe gầm cao đa dụng với kiểu dáng năng động, bắt mắt, nhiều công nghệ cùng khoảng giá dễ tiếp cận đã dần đẩy nhóm xe gầm thấp nói chung, xe hatchback nói riêng vào tình trạng gặp khó trong công cuộc tìm kiếm doanh số. Thực tế này khiến không chỉ mình Yaris "biến mất" khỏi danh mục sản phẩm của hãng hay Mazda 2 không còn cập nhật kết quả bán hàng, mà mẫu sedan cỡ B Ciaz cũng đã phải ngừng nhập về nước từ đầu tháng 5 mà không hẹn ngày "tái xuất". Lexus IS

Ngay từ trung tuần tháng 6/2024, một số tư vấn viên tại đại lý đã thông tin về việc Lexus IS không còn bán tại Việt Nam. Song, nguồn tin này chỉ trở nên đáng tin cậy khi IS âm thầm biến mất khỏi danh mục sản phẩm trên website chính hãng. Hãng không đưa ra bất kỳ thông báo nào về sự kiện này nên lý do khai tử Lexus IS tại Việt Nam vẫn bị bỏ ngỏ. Song, không ngoại trừ việc giá bán cao cùng thiết kế có phần cá tính, khiến IS bị giới hạn về tệp khách hàng, ảnh hưởng trực tiếp đến doanh số xe nên đành phải "chia tay". Sở hữu phong cách thiết kế trẻ trung hơn hẳn các đàn anh như ES, GS hay LS, mẫu xe Lexus IS được định vị vào nhóm khách hàng trẻ thành đạt. Tuy nhiên, mức giá bán 2,13-2,82 tỷ đồng cao hơn rất nhiều so với các đối thủ BMW 3 Series hay Mercedes C-Class khiến cho Lexus IS hoàn toàn yếu thế. Loạt xe Suzuki tại Việt Nam ngừng bán

2024 có lẽ là năm thanh lọc đội hình sản phẩm mạnh mẽ nhất của Suzuki Việt Nam khi gạt bỏ tới 4 mẫu xe khỏi danh sách, gồm Ertiga, Ciaz, Swift, XL7. Hãng không chia sẻ cụ thể về lý do tinh giản đội hình sản phẩm của mình. Swift là sản phẩm nổi bật của hãng, việc dừng chân ở thời điểm hiện tại có thể chỉ là tạm thời để thay thế bởi mô hình hoàn toàn mới. Về phía XL7, động cơ xăng của dòng MPV này cũng đã bị khai tử và thay thế hoàn toàn bằng máy hybrid vốn đang trở thành xu hướng lựa chọn của phần đông người dùng. Chính sách thay đổi này đã mang lại hiệu quả tích cực khi Suzuki XL7 hybrid lần đầu tiên vượt qua loạt đối thủ sừng sỏ để vươn lên thống lĩnh doanh số nhóm xe hybrid trong tháng 11/2024. Như vậy, sau khi loại bỏ Ertiga, Ciaz, Swift, XL7, danh mục ôtô du lịch của Suzuki Việt Nam hiện chỉ còn lại bộ đôi XL7 hybrid và Jimny. Video: 5 mẫu xe cực hay nhưng đã bị khai tử tại Việt Nam.

Bên cạnh hàng chục sản phẩm mới ra mắt, thị trường ôtô Việt 2024 cũng chứng kiến màn rút lui trong âm thầm của không ít mẫu xe. Điểm chung của loạt ôtô bị khai tử tại Việt Nam năm 2024 chủ yếu đều sở hữu doanh số kém, thậm chí liên tục lọt top bán chậm nhất thị trường suốt thời gian dài. Mazda BT-50 Ngay từ đầu tháng 5/2024, trên danh mục sản phẩm của Mazda Việt Nam đã không còn cập nhật thông tin về mẫu bán tải BT-50. Điều này dấy lên tin đồn về việc Mazda BT-50 chính thức ngừng bán tại Việt Nam sau 2 tháng liên tiếp "trắng" doanh số. Tuy nhiên, cũng có những nguồn tin cho rằng, không loại trừ khả năng đây chỉ là bước dừng tạm thời. Còn theo xác nhận từ đại diện Thaco - đơn vị phân phối thương hiệu ôtô Mazda chính hãng tại Việt Nam, nguồn cung BT-50 hiện đang tạm ngưng và chưa xác định thời điểm "tái xuất". Trên thực tế, nguồn cung Mazda BT-50 cũng từng bị gián đoạn vào năm 2018 do trở ngại từ những quy định mới. Mô hình mới nhất của Mazda BT-50 được cập nhật vào năm 2021 với phong cách "bán tải đi phố", xu hướng phổ biến hiện nay. Dù nhận nhiều nâng cấp lớn cả về thiết kế lẫn trang bị và khả năng vận hành cùng lợi thế cạnh tranh về giá niêm yết (khởi điểm chỉ từ 554 triệu đồng, thấp nhất phân khúc) nhưng doanh số bán xe Mazda BT-50 liên tục không đạt như kỳ vọng. Đơn cử như trong năm 2023, chỉ có 812 chiếc BT-50 rời đại lý, chiếm 4% thị phần nhóm, trong khi đối thủ Mỹ Ford Ranger đạt doanh số tới 16.085 chiếc. Toyota Yaris

Cuối tháng 6/2024, Toyota Việt Nam đã gỡ Yaris khỏi phân mục hatchback trên website chính hãng. Động thái này như ngầm xác định về kế hoạch ngừng bán Toyota Yaris của hãng xe hơi Nhật Bản tại thị trường Việt Nam sau thời gian dài đua top bán ế. Tính từ đầu năm 2024 đến thời điểm ngừng bán, chỉ vỏn vẹn 8 chiếc Yaris bàn giao đến tay khách hàng. Sự vươn lên của các mẫu xe gầm cao đa dụng với kiểu dáng năng động, bắt mắt, nhiều công nghệ cùng khoảng giá dễ tiếp cận đã dần đẩy nhóm xe gầm thấp nói chung, xe hatchback nói riêng vào tình trạng gặp khó trong công cuộc tìm kiếm doanh số. Thực tế này khiến không chỉ mình Yaris "biến mất" khỏi danh mục sản phẩm của hãng hay Mazda 2 không còn cập nhật kết quả bán hàng, mà mẫu sedan cỡ B Ciaz cũng đã phải ngừng nhập về nước từ đầu tháng 5 mà không hẹn ngày "tái xuất". Lexus IS

Ngay từ trung tuần tháng 6/2024, một số tư vấn viên tại đại lý đã thông tin về việc Lexus IS không còn bán tại Việt Nam. Song, nguồn tin này chỉ trở nên đáng tin cậy khi IS âm thầm biến mất khỏi danh mục sản phẩm trên website chính hãng. Hãng không đưa ra bất kỳ thông báo nào về sự kiện này nên lý do khai tử Lexus IS tại Việt Nam vẫn bị bỏ ngỏ. Song, không ngoại trừ việc giá bán cao cùng thiết kế có phần cá tính, khiến IS bị giới hạn về tệp khách hàng, ảnh hưởng trực tiếp đến doanh số xe nên đành phải "chia tay". Sở hữu phong cách thiết kế trẻ trung hơn hẳn các đàn anh như ES, GS hay LS, mẫu xe Lexus IS được định vị vào nhóm khách hàng trẻ thành đạt. Tuy nhiên, mức giá bán 2,13-2,82 tỷ đồng cao hơn rất nhiều so với các đối thủ BMW 3 Series hay Mercedes C-Class khiến cho Lexus IS hoàn toàn yếu thế. Loạt xe Suzuki tại Việt Nam ngừng bán

2024 có lẽ là năm thanh lọc đội hình sản phẩm mạnh mẽ nhất của Suzuki Việt Nam khi gạt bỏ tới 4 mẫu xe khỏi danh sách, gồm Ertiga, Ciaz, Swift, XL7. Hãng không chia sẻ cụ thể về lý do tinh giản đội hình sản phẩm của mình. Swift là sản phẩm nổi bật của hãng, việc dừng chân ở thời điểm hiện tại có thể chỉ là tạm thời để thay thế bởi mô hình hoàn toàn mới. Về phía XL7, động cơ xăng của dòng MPV này cũng đã bị khai tử và thay thế hoàn toàn bằng máy hybrid vốn đang trở thành xu hướng lựa chọn của phần đông người dùng. Chính sách thay đổi này đã mang lại hiệu quả tích cực khi Suzuki XL7 hybrid lần đầu tiên vượt qua loạt đối thủ sừng sỏ để vươn lên thống lĩnh doanh số nhóm xe hybrid trong tháng 11/2024. Như vậy, sau khi loại bỏ Ertiga, Ciaz, Swift, XL7, danh mục ôtô du lịch của Suzuki Việt Nam hiện chỉ còn lại bộ đôi XL7 hybrid và Jimny. Video: 5 mẫu xe cực hay nhưng đã bị khai tử tại Việt Nam.