Siêu môtô BMW S1000RR 2020 từ 949 triệu tại Việt Nam

BMW Motorrad vừa chính thức công bố giá bán cho siêu môtô BMW S1000RR 2020 tại thị trường Việt Nam. Theo đó, BMW S1000RR 2020 sẽ được BMW Motorrad phân phối tại thị trường Việt Nam với hai phiên bản là BMW S1000RR Race và BMW S1000RR M Performance. Cụ thể, mức giá xe BMW S1000RR 2020 cho hai phiên bản này lần lượt ở mức 949 triệu đồng và 1,099 tỷ đồng. Trước đó, BMW S1000RR mới vừa ra mắt tại Ấn Độ từ 1.850.000 Rupee (tương đương 625 triệu đồng) cho bản tiêu chuẩn. Hai phiên bản cao cấp hơn là bản Pro và Pro M Sport có giá lần lượt là 2.095.000 Rupee và 2.295.000 Rupee (tương đương 705 và 775 triệu đồng).BMW S1000RR 2020 tại Việt Nam thuộc thế hệ mới nhất, vừa được nâng cấp toàn diện về cả thiết kế lẫn trang bị động cơ. Đầu tiên, BMW S1000RR 2020 trang bị động cơ 4 xylanh, dung tích 998 cc, nhưng đã được cải tiến để đáp ứng tiêu chuẩn Euro5 áp dụng vào ngày 1/1/2020. Bên cạnh đó, BMW còn bổ sung thêm công nghệ Shiftcam, tối ưu hóa hệ thống hút xả cho động cơ, giúp xe tăng hiệu năng vận hành ở dài tua tầm trung đến cao. Sau khi được nâng cấp và hiệu chỉnh, khối động cơ này cho ra công suất 199 mã lực và mômen xoắn cực đại 113 Nm. Bên cạnh đó, BMW còn bổ sung thêm công nghệ Shiftcam, tối ưu hóa hệ thống hút xả cho động cơ, giúp xe tăng hiệu năng vận hành ở dài tua tầm trung đến cao. Sau khi được nâng cấp và hiệu chỉnh, khối động cơ này cho ra công suất 199 mã lực và mômen xoắn cực đại 113 Nm. Về ngoại hình, BMW S1000RR 2020 gây bất ngờ khi không còn thiết kế bất đối xứng đặc trưng. Thay thế cho cặp đèn "mắt nổ mắt xịt" là cặp đèn pha LED nhỏ gọn hơn, bao quanh viền đèn pha là đèn định vị LED hiện đại, càng nhấn mạnh và làm nổi bật cặp đèn pha mới của xe. Rất may là phần dàn áo ốp hai bên vẫn được hình mang cá mập quen thuộc. Trong khi mẫu S1000RR thế hệ cũ được ví như "cá mập" thì S1000RR 2020 lại được so sánh với "cá voi sát thủ" do có thiết kế đèn và và dàn áo mới. Về mặt công nghệ, BMW S1000RR 2020 sở hữu nhiều hệ thống điện tử hỗ trợ người lái như DTC, ABS Pro, DTC Wheelie Function và hệ thống DDC. Phiên bản cao cấp nhất là S1000RR M Performance sẽ có các trang bị nổi bật như bộ vành bằng sợi carbon, ắc quy siêu nhẹ và hệ thống điều chỉnh khung gầm giúp thay đổi chiều cao và tư thế lái của xe. Chỉ ít ngày tới, BMW S1000RR 2020 sẽ chính thức có mặt tại showroom của BMW Motorrad Việt Nam. Video: Chi tiết siêu môtô BMW S1000RR 2020 mới.

