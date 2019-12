Ngắm phi thuyền không gian "Star Wars" từ thương hiệu Porsche

Chỉ còn chưa tới 1 tuần nữa là phần phim mới nhất của thương hiệu “Star Wars”, “The Rise of Skywalker” sẽ chính thức ra mắt khán gải trên toàn thế giới. Điều đó đồng nghĩa rằng chúng ta sẽ được thấy rất nhiều tin tức, sản phẩm và sự kiện quốc tế liên quan tới bộ phim được mong đợi này. Đáng chú ý nhất, chính là phi thuyền không gian từ Porsche. Quay trở lại hồi tháng 10, hãng siêu xe Porsche đã thông báo rằng họ bắt tay với Lucasfilm để tạo nên một thiết kế phi thuyền chiến đấu viễn tưởng cho sự kiện công chiếu của bộ phim ở Los Angeles. Hai tháng sau, Porsche giờ đây có hé lộ cụ thể thiết kế và cho biết quá trình chế tạo đã hoàn thành. Mẫu phi thuyền Porsche thiết kế cho “Star Wars: The Rise of Skywalker” được mang tên Tri-Wing S-91x Pegasus Starfighter, và đương nhiên nó sẽ chiến đấu cho phe kháng chiến. Một mô hình kích thước dài 1,5 mét của nó sẽ được trưng bày tại Los Angeles. Ở cái nhìn đầu tiên, thiết kế này dường như không có vẻ gì là Porsche, nhưng đúng là nó rất phù hợp với thế giới Star Wars. Tuy nhiên khi nhìn kỹ hơn những bức ảnh chính thức, ta có thể nhận thấy sự kết nối của nó với những chiếc xe được làm ra bởi thương hiệu Đức. Phía trước của phi thuyền có những hốc hút gió và hệ thống đèn chạy ban ngày 4 điểm tương tự như ở trên mẫu xe điện Porsche Taycan. Đây rõ ràng là một chi tiết thiết kế có sự tính toán chứ không phải là ngẫu nhiên. Phó chủ tịch phong cách của Porsche, ông Michael Mauer nói rằng dáng vẻ tổng thể của phi thuyền có dụng ý gợi nhớ chúng ta tới thiết kế của 911 và Taycan, và phần phía sau có thể hiện sự tri ân tới cả hai. “Thiết kế của phi thuyền không gian được tích hợp một cách đồng điệu vào thế giới phim Star Wars trong khi vẫn thể hiện rõ ràng đặc tính tỉ lệ kích thước và phong cách của Porsche,” vị phó chủ tịch nói. “Hình dáng cơ bản hướng về phía sau của cabin, và phần phía trên buồng lái cho tới các tua-bin thể hiện điểm tương đồng với thiết kế đặc trưng của 911 và Taycan. Bố cục nhỏ gọn truyền tải sự năng động và nhanh nhẹn, nhấn mạnh vào những tính năng thiết kế của Porsche.” Vị dại diện hãng Porsche cho biết thêm. Video: Trailer phim Star Wars: The Rise of Skywalker

Chỉ còn chưa tới 1 tuần nữa là phần phim mới nhất của thương hiệu “Star Wars”, “The Rise of Skywalker” sẽ chính thức ra mắt khán gải trên toàn thế giới. Điều đó đồng nghĩa rằng chúng ta sẽ được thấy rất nhiều tin tức, sản phẩm và sự kiện quốc tế liên quan tới bộ phim được mong đợi này. Đáng chú ý nhất, chính là phi thuyền không gian từ Porsche. Quay trở lại hồi tháng 10, hãng siêu xe Porsche đã thông báo rằng họ bắt tay với Lucasfilm để tạo nên một thiết kế phi thuyền chiến đấu viễn tưởng cho sự kiện công chiếu của bộ phim ở Los Angeles. Hai tháng sau, Porsche giờ đây có hé lộ cụ thể thiết kế và cho biết quá trình chế tạo đã hoàn thành. Mẫu phi thuyền Porsche thiết kế cho “Star Wars: The Rise of Skywalker” được mang tên Tri-Wing S-91x Pegasus Starfighter, và đương nhiên nó sẽ chiến đấu cho phe kháng chiến. Một mô hình kích thước dài 1,5 mét của nó sẽ được trưng bày tại Los Angeles. Ở cái nhìn đầu tiên, thiết kế này dường như không có vẻ gì là Porsche, nhưng đúng là nó rất phù hợp với thế giới Star Wars. Tuy nhiên khi nhìn kỹ hơn những bức ảnh chính thức, ta có thể nhận thấy sự kết nối của nó với những chiếc xe được làm ra bởi thương hiệu Đức. Phía trước của phi thuyền có những hốc hút gió và hệ thống đèn chạy ban ngày 4 điểm tương tự như ở trên mẫu xe điện Porsche Taycan. Đây rõ ràng là một chi tiết thiết kế có sự tính toán chứ không phải là ngẫu nhiên. Phó chủ tịch phong cách của Porsche, ông Michael Mauer nói rằng dáng vẻ tổng thể của phi thuyền có dụng ý gợi nhớ chúng ta tới thiết kế của 911 và Taycan, và phần phía sau có thể hiện sự tri ân tới cả hai. “Thiết kế của phi thuyền không gian được tích hợp một cách đồng điệu vào thế giới phim Star Wars trong khi vẫn thể hiện rõ ràng đặc tính tỉ lệ kích thước và phong cách của Porsche,” vị phó chủ tịch nói. “Hình dáng cơ bản hướng về phía sau của cabin, và phần phía trên buồng lái cho tới các tua-bin thể hiện điểm tương đồng với thiết kế đặc trưng của 911 và Taycan. Bố cục nhỏ gọn truyền tải sự năng động và nhanh nhẹn, nhấn mạnh vào những tính năng thiết kế của Porsche.” Vị dại diện hãng Porsche cho biết thêm. Video: Trailer phim Star Wars: The Rise of Skywalker