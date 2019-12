Audi Sport tung gói trang bị mừng sinh nhật 25 năm RS2

Gói trang bị Audi Sport mới sẽ xuất hiện trên các mẫu TT RS Coupe, RS4 Avant, RS5 Coupe, RS5 Sportback, RS6 Avant và RS7 Sportback. Gói trang bị mang một làn gió mới trên cả nội – ngoại thất, đưa những fan ruột của Audi trở về những ngày tháng của mẫu RS2 huyền thoại. Hiện tại, gói trang bị mới xuất hiện tại Đức và một số nước châu Âu nhưng trong tương lai có thể được cung ứng toàn cầu. Ngoại thất của bản ’25 Years of Audi RS’ sẽ xuất hiện với 4 tùy chọn sơn: Xanh Nogaro, Đen Mythos, Xám Nardo và Trắng Glacier. Phiên bản trong bài viết này sở hữu một tổng thể hài hòa với lớp sơn Xanh Nogaro, phối màu ăn ý cùng tone nhôm nhám trên thanh vây ngang, bộ cản trước và các chi tiết đen bóng như lưới tản nhiệt. Trong khi các mẫu xe thể thao Audi RS4, RS5, RS6 và RS7 đẹp “hút hồn” với bộ khuếch tán đen mờ, Audi TT RS lại khiến người ta mê mẩn với cụm ốp gương, cánh gió sau, logo Audi và RS đen bóng. Ngoài ra, gói độ sẽ xuất hiện cùng bộ mâm 2 màu bạc – than anthracite bóng. Bước vào bên trong khoang nội thất, ‘RS 25’ sử dụng cho buồng lái tone đen chủ đạo khỏe khắn cùng bề mặt hoàn thiện Alcantara cao cấp và các điểm nhấn Xanh Coban trên thảm trải sản và vòng tròn đặt tại góc 12 giờ trên vô lăng. Xanh Coban trên thảm trải sản và vòng tròn đặt tại góc 12 giờ trên vô lăng. Bộ ghế trước thể thao trên RS4, RS5 và TT RS được hoàn thiện tỉ mỉ với các hoạ tiết hình tổ ong, kết hợp cùng da Nappa và chất liệu Alcantara trên khu vực trung tâm, tương tự như mẫu RS2 Avant nguyên bản. Da ghế trên RS6 và RS7 bên cạnh đó xuất hiện với bề mặt đục lỗ từ Valcona, kết hợp cùng logo ’25 năm’ trên cánh cửa, lưng ghế và thảm trải sàn. Hiện tại, gói trang bị ’25 Years of Audi RS’ đang được Audi Sport mở cửa đặt mua với mức giá từ 10.411 USD cho mẫu TT RS Coupe (240 triệu đồng), 12.137 USD (280 triệu đồng) cho RS4 Avant, RS5 Coupe và RS5 Sportback tại thị trường Đức. Với hai mẫu RS6 Avant và RS7 Sportback, con số này sẽ lên tới 16.145 USD (375 triệu đồng). Video: Kỷ niệm 25 Years of Audi RS.

