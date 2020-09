Doanh số Suzuki Ertiga mới tụt dốc không phanh tại Việt Nam

Cụ thể, tháng 8/2020, doanh số Suzuki Ertiga chỉ bán ra 183 xe, trong khi tháng trước đó doanh số mẫu xe này lên tới 552 chiếc. Như vậy mức sụt giảm doanh số tháng 8 so với tháng 7 được ghi nhận ở mức hơn 200%. Theo nhận định, sự sụt giảm doanh số của mẫu xe này có thể xuất phát từ thông tin các mẫu xe Suzuki tại Việt Nam không được cung cấp đủ linh kiện, phụ tùng để sửa chữa cho khách hàng.

Cuối tháng 8/2020 một số tờ báo đã có loạt bài phản ánh việc chiếc Suzuki Ertiga tại Cà Mau bị tai nạn nằm lại tại đại lý khoảng 9 tháng do hãng không có phụ tùng sửa chữa. Phía gara Suzuki Ngọc Anh (cơ sở bảo hành bảo dưỡng chính hãng của Suzuki Việt Nam tại Cần Thơ, nơi tiếp nhận sửa chữa chiếc Ertiga tai nạn nói trên) nêu lý do sửa chữa kéo dài là do đại dịch Covid-19 nên không có vật tư nên chiếc xe bị sửa chữa cầm chừng gần 9 tháng mà chưa xong.

Suzuki Ertiga nằm chờ linh kiện vật tư thay thế sau 9 tháng tại xưởng, đã được hãng xe mua lại với giá 500 triệu đồng.

Theo cách nhìn khách quan thì, việc sửa chữa một chiếc xe mới sản xuất đời 2019 mà để kéo dài như vậy nhiều khả năng là hãng đang quá khan hiếm vật tư phụ tùng, cũng có thể do số lượng xe bán ra ít ỏi nên việc đầu tư linh kiện dòng xe này không được đại lý chú trọng, khi gặp trường hợp chiếc xe bị tai nạn nặng thì đại lý phải tháo kiểm tra tất cả các linh kiện cần thay rồi mới đặt hàng nên sẽ tốn nhiều thời gian.

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo phòng Chất lượng xe cơ giới (VAQ), Cục Đăng kiểm Việt Nam cho hay, theo quy định tại Nghị định 116/2017 (quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô) và các thông tư hướng dẫn, cơ sở bảo hành bảo dưỡng ô tô như đại lý này phải có cam kết về việc được chính hãng cung cấp đủ phụ tùng phụ kiện xe ô tô. Đây là quy định bắt buộc. Nếu gara thuộc đại lý ủy quyền mà không có đủ vật tư phụ tùng thì có thể bị rút giấy phép thực hiện phần dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng theo quy định.

Suzuki Ertiga lăn bánh chưa đến 1.000km tại thời điểm bị tai nạn.

Đối với nhà sản xuất, theo các quy định hiện nay cũng phải cung cấp đầy đủ các linh phụ kiện cho các cơ sở bảo hành, bảo dưỡng chính hãng. Vì vậy, Cục sẽ cho kiểm tra và yêu cầu nhà sản xuất, nhập khẩu báo cáo. Nếu không đáp ứng được sẽ có biện pháp xử lý. Chế tài cao nhất có thể thu hồi giấy phép nhập khẩu ôtô.