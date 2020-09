Ra mắt Ford Escape 2021 phiên bản 7 chỗ, có về Việt Nam?

Ford Escape thế hệ mới chính thức trình làng vào hồi tháng 4/2019 nhưng có vẻ như thương hiệu Mỹ đã chuẩn bị bổ sung phiên bản hoàn toàn mới cho dòng crossover cỡ C này. Theo thông tin do Ford Authority tiết lộ, thương hiệu Blue Oval hiện đang phát triển thêm phiên bản 3 hàng ghế của Escape để có thể chở đến 7 người. Được gọi bằng tên mã CX430, Ford Escape 7 chỗ sẽ được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ C2 tương tự bản 5 chỗ thông thường và Ford Bronco Sport mới ra mắt. Vì sở hữu chiều dài cơ sở lớn hơn bản 5 chỗ nên Ford Escape 7 chỗ sẽ có một số thay đổi ở thiết kế ngoại thất. Một trong những thay đổi đó là phần nóc thông thường chứ không dốc về phía sau như bản 5 chỗ. Theo tin đồn, ngoài hàng ghế thứ 3 mới, Ford Escape 2021 mới sở hữu 7 chỗ sẽ không thay đổi gì bên trong nội thất. Ngay cả hệ dẫn động của mẫu crossover 7 chỗ này cũng được giữ nguyên như bản 5 chỗ. Do đó, Ford Escape 7 chỗ dự kiến sẽ có cả phiên bản plug-in hybrid và hybrid. Tin đồn còn cho biết, Ford Escape 7 chỗ sẽ được bán ở thị trường châu Âu dưới thương hiệu Kuga. Trên thực tế, Ford Escape 7 chỗ nhiều khả năng sẽ được dùng để thay thế những mẫu xe bán chậm như Edge, S-Max và Galaxy ở thị trường châu Âu. Hiện chưa rõ hàng ghế thứ 3 của Ford Escape 7 chỗ sẽ rộng như thế nào. Tuy nhiên, Ford Escape vốn là crossover cỡ C nên người mua cũng không thể mong một không gian nội thất rộng như xe cỡ trung hay cỡ lớn. Bù lại, khi hàng ghế thứ 3 gập xuống, khoang hành lý sẽ được mở rộng đáng kể, đây là điều mà có lẽ nhiều khách hàng tìm kiếm nhất. Hiện hãng Ford chưa xác nhận kế hoạch phát triển Escape 7 chỗ. Tuy nhiên, tin đồn khẳng định mẫu xe này sẽ được tung ra thị trường vào năm sau. Giá xe Ford Escape 7 chỗ chưa được hé lộ. Tại Việt Nam, Ford Escape thế hệ mới đã từng được trưng bày trong triển lãm VMS 2019. Vào thời điểm đó, ai cũng tin rằng mẫu crossover này sẽ được lắp ráp tại Việt Nam để cạnh tranh với những đối thủ như Honda CR-V, Mazda CX-5 hay Hyundai Tucson. Tuy nhiên, sau gần 1 năm, vẫn chưa thấy hãng Ford có động thái phân phối Escape tại Việt Nam. Video: Ra mắt Ford Escape 2021 thế hệ mới.

Ford Escape thế hệ mới chính thức trình làng vào hồi tháng 4/2019 nhưng có vẻ như thương hiệu Mỹ đã chuẩn bị bổ sung phiên bản hoàn toàn mới cho dòng crossover cỡ C này. Theo thông tin do Ford Authority tiết lộ, thương hiệu Blue Oval hiện đang phát triển thêm phiên bản 3 hàng ghế của Escape để có thể chở đến 7 người. Được gọi bằng tên mã CX430, Ford Escape 7 chỗ sẽ được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ C2 tương tự bản 5 chỗ thông thường và Ford Bronco Sport mới ra mắt. Vì sở hữu chiều dài cơ sở lớn hơn bản 5 chỗ nên Ford Escape 7 chỗ sẽ có một số thay đổi ở thiết kế ngoại thất. Một trong những thay đổi đó là phần nóc thông thường chứ không dốc về phía sau như bản 5 chỗ. Theo tin đồn, ngoài hàng ghế thứ 3 mới, Ford Escape 2021 mới sở hữu 7 chỗ sẽ không thay đổi gì bên trong nội thất. Ngay cả hệ dẫn động của mẫu crossover 7 chỗ này cũng được giữ nguyên như bản 5 chỗ. Do đó, Ford Escape 7 chỗ dự kiến sẽ có cả phiên bản plug-in hybrid và hybrid. Tin đồn còn cho biết, Ford Escape 7 chỗ sẽ được bán ở thị trường châu Âu dưới thương hiệu Kuga. Trên thực tế, Ford Escape 7 chỗ nhiều khả năng sẽ được dùng để thay thế những mẫu xe bán chậm như Edge, S-Max và Galaxy ở thị trường châu Âu. Hiện chưa rõ hàng ghế thứ 3 của Ford Escape 7 chỗ sẽ rộng như thế nào. Tuy nhiên, Ford Escape vốn là crossover cỡ C nên người mua cũng không thể mong một không gian nội thất rộng như xe cỡ trung hay cỡ lớn. Bù lại, khi hàng ghế thứ 3 gập xuống, khoang hành lý sẽ được mở rộng đáng kể, đây là điều mà có lẽ nhiều khách hàng tìm kiếm nhất. Hiện hãng Ford chưa xác nhận kế hoạch phát triển Escape 7 chỗ. Tuy nhiên, tin đồn khẳng định mẫu xe này sẽ được tung ra thị trường vào năm sau. Giá xe Ford Escape 7 chỗ chưa được hé lộ. Tại Việt Nam, Ford Escape thế hệ mới đã từng được trưng bày trong triển lãm VMS 2019. Vào thời điểm đó, ai cũng tin rằng mẫu crossover này sẽ được lắp ráp tại Việt Nam để cạnh tranh với những đối thủ như Honda CR-V, Mazda CX-5 hay Hyundai Tucson. Tuy nhiên, sau gần 1 năm, vẫn chưa thấy hãng Ford có động thái phân phối Escape tại Việt Nam. Video: Ra mắt Ford Escape 2021 thế hệ mới.