Suzuki Ertiga Sport mới 559 triệu đồng, "đấu" Mitsubishi Xpander

Phân khúc xe hơi đa dụng (MPV) lai SUV tại Việt Nam đang ngày càng trở nên nóng bóng khi chứng kiến cuộc "chạy đua vũ trang" giữa cách thương hiệu đến từ Nhật Bản. Sau khi Mitsubishi Xpander chiếm thế "thượng phong", Suzuki Ertiga Sport 2020 mới cũng được ra mắt với việc bổ sung một số trang bị hiện đại hơn. Mẫu xe MPV Suzuki Ertiga Sport 2020 là phiên bản nâng cao của Ertiga GLX đã bán ở Việt Nam trước đó với một số trang bị an toàn được bổ sung. Đây rõ ràng là động thái mạnh mẽ và thể hiện sự lắng nghe người tiêu dùng của Suzuki tại thị trường trong nước. Suzuki Ertiga Sport 2020 phiên bản nâng cấp và bổ sung trang bị này về cơ bản sẽ không có khác biệt ở ngoại thất so với nguyên mẫu. Vẫn còn đó một chiếc MPV hướng đến sự thực dụng ngay từ ánh nhìn đầu tiên, thiết kế đơn giản và đủ dùng với mức giá hiện hành. Nhìn trực diện, Suzuki Ertiga Sport mới sử dụng cụm đèn Halogen với bóng chiếu Projector. Lưới tản nhiệt của chiếc xe đa dụng này vẫn là dạng vân đứt đoạn mạ crom mang đến sự sang trọng. Bên dưới, hốc gió phía trước tích hợp đèn sương mù để giúp xe hầm hố hơn cùng phần cản va trước vuốt góc cạnh. Suzuki Ertiga Sport 2020 sở hữu thông số chiều Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.395 x 1.735 x 1.690 (mm), chiều dài trục cơ sở 2.740 mm, khoảng sáng gầm 180 mm và có trọng lượng không tải 1.130 kg. Xe sử dụng bộ mâm mài bóng để tạo sự khác biệt cùng kích thước 15 inch tiêu chuẩn, kém hơn đối thủ Xpander đang dùng mâm 16 inch. Điểm đáng khen trên mẫu xe này là nút cảm biến mở khoá thông minh cùng phần tay nắm cửa ốp crom, gương chiếu hậu được tích hợp đèn xi-nhan LED và tính năng chỉnh/gập điện. Ở phần đuôi, chiếc MPV này được bổ sung logo "Suzuki Sport" nổi bật bên trái để giúp phân biệt phiên bản. Ngoài ra, xe vẫn sử dụng cụm đèn hậu LED hình chữ "L" quen thuộc, cản sau đồng màu sơn xe và hệ thống cảm biến/camera lùi được trang bị đầy đủ. Suzuki Ertiga nói chung và bản Sport nói riêng vẫn được đánh giá cao bởi ngôn ngữ thiết kế khoang lái mới mẻ và hiện đại. Đặc biệt, phiên bản nâng cấp ra mắt cách đấy không lâu, mẫu xe đa dụng này còn được thay đổi màn hình giải trí đến 10 inch hiện đại hơn. Suzuki Ertiga Sport 2020 duy trì thiết kế vô-lăng dạng D-Cut, cùng với XL7 đây cũng là những mẫu MPV duy nhất trong phân khúc có tay lái phong cách thể thao này. Phía sau, hệ thống đồng hồ dạng Analog kết hợp màn hình TFT ở vị trí trung tâm đã không còn xa lạ với người tiêu dùng. Suzuki Ertiga Sport thể hiện tính thực dụng ở 3 hàng ghế với không gian rộng rãi, chất liệu ghế dĩ nhiên bọc nỉ sẽ là trang bị tiêu chuẩn với giá bán dưới 600 triệu đồng. Ở bản nâng cấp mới ra mắt, chiếc MPV này còn được bổ sung bệ tỳ tay hàng ghế thứ 2, một trong những trang bị cần thiết khi xe không chở đủ tải. Bên cạnh đó, phiên bản "full bài" của Suzuki Ertiga còn sở hữu nhiều tiện nghi khác như: Điều hoà tự động 2 dàn lạnh, nút bấm khởi động, kính lái 1 chạm, cổng USB/AUX, hốc để cốc có tính năng làm mát, 2 khe thẻ nhớ MicroSD... Nâng cấp đáng kể nhất chỉ xuất hiện trên Suzuki Ertiga Sport 2020 đó là việc tính năng an toàn được bổ sung.



Theo đó, hệ thống cân bằng điện tử (ESP) và hệ thống khởi hành ngang dốc (HHC) đã xuất hiện theo đúng nguyện vọng của phần đông người tiêu dùng. Yếu điểm lớn nhất của chiếc MPV này cuối cùng đã được khắc phục và đây được coi là các trang bị an toàn đắt giá nhất để đấu Xpander tại Việt Nam.



Với mức giá rẻ cùng trang bị mới, Ertiga Sport 2020 được kỳ vọng sẽ tạo ra sức ép lên đối thủ Mitsubishi Xpander tại Việt Nam, mẫu xe cũng mới bổ sung phiên bản nâng cấp. Giá xe Suzuki Ertiga Sport 2020 hiện bán ra chính hãng là 559 triệu đồng, cao hơn bản Limited chỉ 4 triệu đồng.

Video: Chi tiết Suzuki Ertiga Sport 2020 giá 559 triệu tại Việt Nam.





