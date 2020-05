Suzuki Ertiga giảm gần 50 triệu tại Việt Nam, "đấu" Xpander

Kể từ khi được giới thiệu hồi năm đến nay, đây là lần Ertiga Limited có mức giá giảm mạnh nhất với mức giảm 45 triệu đồng, trừ trực tiếp vào giá xe niêm yết 555 triệu đồng. Như vậy sau khi giảm, giá xe Suzuki Ertiga 2020 phiên bản Limited hiện tại chỉ 510 triệu đồng, khiến nó trở thành mẫu MPV 7 chỗ cỡ nhỏ phiên bản số tự động rẻ nhất trên thị trường. Việc các đại lý giảm giá Suzuki Ertiga Limited có thể xem là một động thái xả hàng Ertiga Limited cũ, nhằm dọn đường cho phiên bản Ertiga Sport mới có nhiều trang bị đáng giá hơn, đang được bán với mức giá niêm yết 559 triệu đồng, tức cao hơn 4 triệu đồng so với Ertiga Limited có giá niêm yết 555 triệu đồng. Nếu không giảm giá cho Ertiga Limited, thì chắc chắn số đông sẽ lựa chọn Ertiga Sport có giá cao hơn 4 triệu, để được nâng cấp thêm 2 trang bị đáng giá: Cân bằng điện tử và Khởi hành ngang dốc. Không chỉ Suzuki Ertiga số tự động, nhiều đại lý Mitsubishi trên toàn quốc mới đây cũng giảm giá cho Xpander số tự động mang số VIN 2019 với mức giảm lên đến 55 triệu đồng. Cụ thể, Xpander AT được ghi nhận được giảm từ 620 triệu đồng xuống còn 565 triệu đồng trên mức giá niêm yết dành cho những xe mang số VIN 2019 cũ. Với mức giảm từ 45 – 55 triệu đồng, Suzuki Ertiga Limited và Mitsubishi Xpander AT trở thành lựa chọn hấp dẫn dành cho khách mua MPV 7 chỗ cỡ nhỏ để phục vụ cho gia đình hay chạy dịch vụ. Tuy nhiên, người mua nên cân nhắc mua xe nhanh chóng nếu có nhu cầu, vì số lượng xe giảm giá tại đại lý có giới hạn. Tất cả phiên bản của Suzuki Ertiga thế hệ mới đều sử dụng động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng dung tích 1.5L (N/A) mới có tên mã là K15B cho công suất tối đa 103 mã lực tại vòng tua 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 138Nm có được từ 4.400 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống cầu trước (FWD) thông qua hộp số tự động 4 cấp. Video: Chi tiết xe 7 chỗ giá rẻ - Suzuki Ertiga 2020.

Kể từ khi được giới thiệu hồi năm đến nay, đây là lần Ertiga Limited có mức giá giảm mạnh nhất với mức giảm 45 triệu đồng, trừ trực tiếp vào giá xe niêm yết 555 triệu đồng. Như vậy sau khi giảm, giá xe Suzuki Ertiga 2020 phiên bản Limited hiện tại chỉ 510 triệu đồng, khiến nó trở thành mẫu MPV 7 chỗ cỡ nhỏ phiên bản số tự động rẻ nhất trên thị trường. Việc các đại lý giảm giá Suzuki Ertiga Limited có thể xem là một động thái xả hàng Ertiga Limited cũ, nhằm dọn đường cho phiên bản Ertiga Sport mới có nhiều trang bị đáng giá hơn, đang được bán với mức giá niêm yết 559 triệu đồng, tức cao hơn 4 triệu đồng so với Ertiga Limited có giá niêm yết 555 triệu đồng. Nếu không giảm giá cho Ertiga Limited, thì chắc chắn số đông sẽ lựa chọn Ertiga Sport có giá cao hơn 4 triệu, để được nâng cấp thêm 2 trang bị đáng giá: Cân bằng điện tử và Khởi hành ngang dốc. Không chỉ Suzuki Ertiga số tự động, nhiều đại lý Mitsubishi trên toàn quốc mới đây cũng giảm giá cho Xpander số tự động mang số VIN 2019 với mức giảm lên đến 55 triệu đồng. Cụ thể, Xpander AT được ghi nhận được giảm từ 620 triệu đồng xuống còn 565 triệu đồng trên mức giá niêm yết dành cho những xe mang số VIN 2019 cũ. Với mức giảm từ 45 – 55 triệu đồng, Suzuki Ertiga Limited và Mitsubishi Xpander AT trở thành lựa chọn hấp dẫn dành cho khách mua MPV 7 chỗ cỡ nhỏ để phục vụ cho gia đình hay chạy dịch vụ. Tuy nhiên, người mua nên cân nhắc mua xe nhanh chóng nếu có nhu cầu, vì số lượng xe giảm giá tại đại lý có giới hạn. Tất cả phiên bản của Suzuki Ertiga thế hệ mới đều sử dụng động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng dung tích 1.5L (N/A) mới có tên mã là K15B cho công suất tối đa 103 mã lực tại vòng tua 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 138Nm có được từ 4.400 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống cầu trước (FWD) thông qua hộp số tự động 4 cấp. Video: Chi tiết xe 7 chỗ giá rẻ - Suzuki Ertiga 2020.