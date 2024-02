Video: Đánh giá chi tiết Honda HR-V mới tại Việt Nam.

Thông tin từ Honda Việt Nam cho biết, lượng xe ôtô được liên doanh này bán ra thị trường trong tháng 1/2024 chỉ đạt 2,023 xe, giảm 50.2% so với tháng trước và tăng 35.4% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh số ôtô, xe máy Honda Việt Nam giảm mạnh đầu năm 2024.

Đáng chú ý, tháng 1 vừa qua, Honda HR-V bất ngờ tăng trưởng doanh số khoảng 15%, lần đầu tiên trở thành mẫu SUV đô thị hạng B bán chạy nhất thị trường với doanh số 801 xe.

Honda CR-V là mẫu ôtô Honda sụt giảm doanh số mạnh nhất tháng 1 tới 74% so với tháng 12/2023, bán ra chỉ 270 xe. Tiếp theo là Honda City bán ra 482 xe (giảm 68%) và BR-V là 328 xe (giảm 54%).

Đối với mảng kinh doanh xe máy Honda ghi nhận doanh số bán xe máy bán ra trong tháng 1/2024 đạt 227.560 xe, giảm 0,8% so với tháng trước và tăng 2,3% so với cùng kỳ năm trước. Tổng sản lượng xuất khẩu xe máy của HVN là 53,457 xe.

Dù sụt giảm doanh số so với tháng trước song cả mảng kinh doanh ôtô và xe máy Honda Việt Nam vẫn ghi nhận sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân doanh số giảm mạnh do trùng lịch nghỉ Tết Nguyên Đán dài ngày trong tháng 2 nên việc mua bán xe trong thời điểm này chậm hơn.