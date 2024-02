Wuling gây tò mò Bingo Mickey Plush Style giá chỉ từ 8.300 USD

Mới đây, bức ảnh chính thức của Wuling Bingo Mickey 2024 mới đã chính thức được tung ra, khá thú vị là lần này chiếc xe mới mang đến một tác động thị giác rất mạnh mẽ, vì nó kết hợp nhiều yếu tố vào thiết kế và nội thất, so với các bản Mickey trước chỉ tập trung vào màu sắc ngoại thất. Bạn có nghĩ rằng mình sẽ phủ đầy lông tơ cho ngoại thất xe ôtô Wuling Bingo Mickey 2024 chạy điện, chắc hẳn câu trả lời là không, vì đây là nơi tiếp xúc với bụi bẩn, nhiều vi khuẩn, ánh nắng mặt trời nhất, nên không dại gì phủ lông mịn ở ngoại thất xe, mà còn có cả bánh xe. Chính điều này, phiên bản mới nhất của Wuling Bingo đã gây tò mò, vì không thể biết người dùng mục tiêu của nó là nhóm nào, trẻ tuổi, con cái của phụ huynh hay là hot mom. Có thể thấy, chiếc xe Wuling Bingo với mô hình sang trọng Mickey được thiết kế dựa trên phiên bản thường của xe, điểm khác biệt là bề mặt xe gần như được bao phủ bởi "lông tơ" và "tai" mọc ra từ nóc xe, được tô điểm bởi các màu hồng, xanh, vàng và các màu khác, không biết mọi người nghĩ sao về thiết kế này? Lớp lông tơ đó thậm chí còn lan đến cả bánh xe khiến một số cư dân mạng Trung Quốc châm biếm liệu chiếc xe Wuling Bingo này có cần được giặt khô hay không thay vì đưa đi rửa xe. Thiết kế nội thất của xe cũng vậy, bảng điều khiển trung tâm và những nơi khác đều được thiết kế sang trọng, họa tiết trông tương đối mềm mại và thoải mái. Nhưng cũng phải nói rằng thiết kế như vậy dễ gây mất an toàn, ví dụ như chất liệu nhung trên vô lăng liệu có gây trơn tay không? Hoặc, vì nội thất và ngoại thất của một chiếc ô tô mới gần như hoàn toàn được làm bằng vật liệu lông tơ nên liệu nó có dễ gây cháy nếu gặp ngọn lửa trần không? Cùng với bộ pin được trang bị nó có ảnh hưởng gì đến sự an toàn của xe không? Wuling khẳng định đây là chiếc ô tô sang trọng đầu tiên trên thế giới và chiếc xe được bọc từ trong ra ngoài bằng chất liệu lông thú, điều đó ít nhất phải cho nó thêm một sao C-NCAP! Thậm chí còn có một đôi tai đầy lông trên mái nhà. Wuling Bingo là mẫu xe hatchback chạy điện 5 cửa cỡ nhỏ được ra mắt vào năm ngoái. Wuling hy vọng tận dụng sự thành công của Mini EV của họ bằng cách sản xuất thứ gì đó lớn hơn một chút và giống ôtô hơn. Giá xe Wuling Bingo Mickey 2024 niêm yết dao động từ 59.800 nhân dân tệ (8.300 USD) đến 88.800 nhân dân tệ (12.350 USD). Wuling Bingo tiêu chuẩn đi kèm với lựa chọn động cơ gắn phía trước 30 kW hoặc 50 kW. Phạm vi hoạt động khác nhau tùy thuộc vào pin nhưng nó có phạm vi hoạt động là 203 km, 333 km và 410 km. Nếu phiên bản Mickey Plush Style được sản xuất thì các thông số này có thể sẽ được giữ nguyên. Đánh giá từ bên trong, đối tượng mục tiêu phải là phụ nữ trẻ. Video: Giới thiệu Wuling Bingo chạy điện phiên bản Mickey 2024.

