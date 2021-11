Hyundai Accent bất ngờ "lật đổ" Vinfast Fadil lên ngôi vua doanh số

Tình hình dịch bệnh Covid-19 đã và đang dần được kiểm soát giúp hoạt động kinh doanh ôtô từng bước trở lại, doanh số bán theo đó cũng tăng trưởng. Trong danh sách 10 xe ôtô bán chạy nhất Việt Nam tháng 10/2021, doanh số bán của tất cả các mẫu xe đều tăng trưởng. Đáng chú ý, doanh số Hyundai Accent bất ngờ vượt qua hàng loạt tên tuổi top 1 trong những tháng gần đây để chễm chệ ở ngôi đầu với hơn 3.300 xe bán ra. Đây là lần thứ 2 trong năm 2021 Hyundai Accent bước lên vị trí cao nhất của Top 10 ôtô bán nhiều nhất trong tháng. Đứng ở vị trí thứ 2 thuộc về Ford Ranger 2021 với 2.583 xe giao đến tay khách hàng. Mẫu bán tải của Ford đã có sự bứt phá ngoạn mục, dù bản là nhập khẩu Thái Lan hay lắp ráp trong nước, Ford Ranger vẫn luôn là cái tên đi đầu trong phân khúc bán tải. Đây cũng là một trong những mẫu xe có mức tăng trưởng dương trong thời buổi nền kinh tế gặp nhiều biến động. Tiếp đến, xếp hạng thứ 3 trên danh sách top 10 mẫu ôtô bán chạy nhất Việt Nam tháng 10/2021 thuộc về Toyota Corolla Cross. Đây là mẫu xe có mức tăng trưởng ấn tượng trong tháng vừa qua với doanh số 2.402 xe bán ra, tăng gần 1.500 xe so với tháng trước và trở thành mẫu xe bán chạy nhất phân khúc SUV đô thị cỡ B. Cộng dồn 10 tháng của năm 2021, Corolla Cross bán được 10.599 xe. Đứng ở vị trí số 4 là VinFast Fadil với doanh số 2.218 xe, giảm 347 xe so với tháng 9/2021. Tuy nhiên, cộng dồn từ đầu năm đến nay, Fadil vẫn là mẫu xe bán chạy nhất thị trường ôtô Việt Nam với 19.886 xe được bán ra. Chỉ còn 2 tháng nữa là kết thúc năm 2021, khả năng VinFast Fadil giữ vững vị thế bán chạy nhất toàn thị trường là rất lớn bởi hiện tại mẫu xe này đang có nhiều chương trình khuyến mại, giảm giá bán. Mặc dù tăng hơn 612 xe so với tháng trước, nhưng thứ hạng của Seltos bất ngờ tụt 1 bậc xuống vị trí thứ 5. Hiện tại, Kia Seltos được Thaco lắp ráp trong nước với 4 phiên bản, giá bán từ 629 - 739 triệu đồng. Ở một số thời điểm, các đại lý của Kia không có đủ xe để giao đúng hẹn cho khách hàng cũng khiến mẫu xe này bị ảnh hưởng doanh số. Xếp hạng thứ 6 trên trong Top 10 mẫu ôtô bán chạy nhất Việt Nam là Toyota Vios với 1.748 xe được tiêu thụ, tăng 152% so với tháng 9 trước đó. Kết quả này chưa thể giúp Toyota Vios trở lại ngôi đầu phân khúc khi sức ép cạnh tranh đang quá lớn. Doanh số bán ra của mẫu xe Hyundai Tucson trong tháng 10 vừa qua đạt 1.420 xe, tăng 935 xe so với tháng 9/2021. Tucson phiên bản phân phối tại Việt Nam hiện đang ở giai đoạn cuối vòng đời. Thế hệ mới của mẫu crossover này dự kiến ra mắt đầu năm 2022. Mẫu xe Hyundai thứ 3 góp mặt trong Top 10 ôtô bán chạy nhất Việt Nam tháng này. Hyundai SantaFe với doanh số bán 1.278 xe, tăng 631 xe so với tháng 9/2021. Tại Việt Nam, Hyundai Santa Fe vừa được nâng cấp với 6 phiên bản, giá bán từ 1,03 - 1,34 tỷ đồng. Nối tiếp đà tăng trưởng của Kia Cerato, bản nâng cấp mới K3 tiếp tục cho thấy sự vững vàng của mình khi tiếp tục giữ thứ hạng cao trong Top 10 xe bán chạy nhất tháng với 1.215 xe được bán ra. Trong tầm giá 650 triệu đồng, Kia K3 hiện tại là mẫu xe “vô đối” trong phân khúc tại Việt Nam. Cuối cùng lại là một mẫu xe cỡ A của Hyundai - Hyundai Grand i10 trong tháng 10/2021 bán 1.108 xe, tăng 453 xe. Grand i10 tại Việt Nam vừa bước sang thế hệ mới vào đầu tháng 8/2021 với thay đổi toàn diện về kiểu dáng thiết kế, bổ sung thêm tính năng công nghệ. Mẫu xe này hiện có giá từ 360 - 455 triệu đồng. Video: Danh sách 10 mẫu SUV đáng mua nhất năm 2021.

