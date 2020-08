Honda City hybrid 2020 kèm gói Sensing ra mắt tại Malaysia

Honda City 2020 mới vừa xuất hiện tại Malaysia và sẽ chính thức bán ra vào quý IV năm nay. Sau Thái Lan, Malaysia là thị trường thứ 2 ở khu vực Đông Nam Á mà Honda City thế hệ mới được giới thiệu. Thông tin chi tiết về phiên bản và giá bán hiện chưa được công bố. Theo các thông tin ban đầu, Honda City 2020 tại Malaysia được bổ sung thêm nhiều tính năng và trang bị không có trên các model bán tại Thái Lan. Đáng chú ý, mẫu sedan hạng B nay có tùy chọn cấu hình động cơ hybrid trên phiên bản e:HEV RS cao cấp nhất. Hãng xe Nhật Bản cho biết mẫu City 2020 được ứng dụng công nghệ hybrid với tên gọi Intelligent Multi-Mode Drive (i-MMD). Hệ thống gồm động cơ xăng i-VTEC I4 dung tích 1.5L kết hợp cùng động cơ điện, sản sinh tổng công suất đạt 108 mã lực cùng mô-men xoắn 253 Nm. Ở Thái Lan, Honda City thế hệ thứ 5 trang bị tiêu chuẩn động cơ tăng áp 1.0L có thông số 122 mã lực và 173 Nm. Nhiều khả năng, các phiên bản Honda City 2020 còn lại ở Malaysia sẽ sử dụng động cơ xăng hút khí tự nhiên I4 dung tích 1.5L tương tự ở thị trường Ấn Độ. Công suất tối đa đạt 119 mã lực và mô-men xoắn cực đại 145 Nm. Đi cùng đó là hộp số vô cấp CVT có giả lập 7 cấp số. Trang bị đáng chú ý tiếp theo là camera nằm giữa kính chắn gió phía trước. Điều này cho thấy City 2020 tại Malaysia sẽ có gói an toàn Honda Sensing, nhỉnh hơn so với các model đang bán tại Thái Lan. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ cả 3 chức năng an toàn chủ động gồm phanh khẩn cấp tự động, kiểm soát hành trình thích ứng và hỗ trợ giữ làn đường có xuất hiện đầy đủ trên Honda City hay không. Thêm một chi tiết khác biệt giữa Honda City ở Malaysia so với thị trường Thái Lan là tính năng camera quan sát làn đường bên phụ LaneWatch. Hình ảnh từ điểm mù sẽ được hiển thị trên màn hình trung tâm để giúp người lái rẽ hoặc chuyển làn an toàn hơn. Tại Malaysia, Honda City 2020 được trang bị phanh đĩa cho bánh sau, khắc phục được nhược điểm của đời xe trước cũng như các model bán ở Thái Lan dùng phanh sau tang trống. Còn lại, các chi tiết ngoại thất được giữ nguyên thiết kế gồm có đèn LED trước hình cánh chim, mâm xe hợp kim đa chấu, đèn hậu nổi khối 3D... Hình ảnh nội thất của Honda City mới tại Malaysia chưa được tiết lộ. Nhiều khả năng khoang lái sẽ không có sự thay đổi nào so với phiên bản ở Thái Lan. Một số tiện nghi nổi bật của phiên bản RS cao cấp có thể kể đến như tay lái bọc da tích hợp nút bấm và lẫy chuyển số, màn hình cảm ứng trung tâm 7 inch, điều hòa tự động, ghế ngồi bọc da... Tại Việt Nam, giá xe Honda City lần lượt 559 và 599 triệu đồng và vẫn là thế hệ thứ 4. Còn tại Thái Lan, Honda City 2020 có 4 biến thể với giá bán khởi điểm từ 579.500 baht (18.820 USD). Mẫu sedan Nhật Bản nằm ở phân khúc xe hạng B, cạnh tranh với các đối thủ như Toyota Vios, Hyundai Accent, Kia Soluto hay Mazda2. Video: Chi tiết Honda City hybrid 2020 kèm gói Sensing.

