Doanh số Mitsubishi Xpander đang bỏ xa Toyota Veloz trong phân khúc MPV

Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) và TC Group, người Việt mua 3.356 xe MPV trong tháng 7 vừa qua, tăng 3,1% so với tháng 6. Nếu so với cùng kỳ năm ngoái (đạt 5.086 xe), doanh số MPV tháng 7 năm nay giảm 34,1%.

Dẫn đầu phân khúc là cái tên quen thuộc Mitsubishi Xpander với doanh số 1.492 xe bán ra, tăng 20,7% so với tháng 6 nhưng giảm mạnh (42,3%) so với cùng kỳ năm ngoái (2.586 xe). Tuy nhiên, doanh số tháng 7 giúp Xpander nắm giữ 44,5% tổng doanh số phân khúc MPV tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander cũng là đại diện duy nhất trong phân khúc lọt Top 10 xe bán chạy, xếp thứ 4 sau VinFast VF 5 (2.600 xe), Mitsubishi Xforce (1.748 xe), Toyota Vios (1.745 xe). Doanh số cộng dồn 7 tháng đầu năm của Xpander đạt 9.265, giảm 12,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện tại, bảng giá xe Mitsubishi Xpander tại Việt Nam có 3 phiên bản gồm MT, AT, AT Premium cùng biến thể Xpander Cross với ngoại hình pha trộn giữa MPV và SUV, giá bán dao động từ 560-698 triệu đồng.

Mẫu xe có doanh số cao thứ 2 trong phân khúc là Toyota Veloz Cross với 766 xe bán ra trong tháng 7, tăng trưởng 14,3% so với tháng trước (đạt 670 xe, đồng thời tăng 46,7% so với cùng kỳ năm ngoái (522 xe). Những tháng gần đây, Toyota Veloz Cros đã cố định ở vị trí thứ 2, sau Xpander. Cộng dồn từ đầu năm đến nay, doanh số bán xe Toyota Veloz Cross đạt 3.553 xe, giảm 41,6% so với cùng kỳ năm ngoái ( 5.034 xe).

Sau khi ra mắt bản nâng cấp, Stargazer X thăng hạng đáng kể trong cuộc đua doanh số. Kết thúc tháng 7, Stargazer X xếp vị trí thứ 3 toàn phân khúc với 618 xe hoàn tất thủ tục lăn bánh, tăng 14% so với tháng trước (542 xe) và tăng 312% so với cùng kỳ năm ngoái (150 xe). Sau 7 tháng chạy đua, tổng doanh số của Stargazer X đạt 1.734 xe, giảm 21,5% so với cùng kỳ năm ngoái (2.107 xe).

Vị trí thứ 4 thuộc về KIA Carnival khi có doanh số đạt 500 xe, tăng 11,8% so với tháng 6 (447 xe). Cộng dồn doanh số 7 tháng đầu năm của Carnival đạt 2.973 xe. Bám đuổi phía sau Carnival là "đàn em" KIA Carens với doanh số 394 xe, tăng 7% so với tháng trước. Đây là lần hiếm hoi Carens được nhắc tên trong Top 5 xe MPV bán chạy nhất tháng. Cộng dồn 7 tháng đầu năm, doanh số KIA Carens đạt 2.241 xe.