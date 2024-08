Gumball 3000 2024 sẽ khiến giới mê xe Việt Nam được “rửa mắt“

Chỉ còn 3 tuần nữa, hành trình siêu xe Gumball 3000 2024 sẽ chính thức diễn ra với địa điểm xuất phát là ở TP HCM, Việt Nam, hiện tại, chúng tôi chưa có tin tức gì về các siêu xe tham dự hành trình này đã cập cảng nước ta hay chưa. Tuy nhiên, theo thông tin từ phía ban tổ chức của Gumball 3000, họ đã công khai các thành viên tham dự dù còn gần 20 con số vẫn đang bí mật. Dựa vào các siêu xe được Gumball 3000 công bố, có thể thấy, những siêu xe tham dự Gumball 3000 2024 sẽ khiến giới mê xe Việt được "rửa mắt". Đây đều là các siêu xe chưa xuất hiện tại thị trường Việt Nam dù cho mang biển Lào, tạm nhập tái xuất hay là Campuchia. Trong đó, có 2 xe Bugatti Chiron chính thức lộ diện, 2 xe khác đang bí ẩn, 1 xe Koenigsegg Regera với ngoại thất carbon... và Porsche Carrera GT của 1 đại gia Thái Lan. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về 2 siêu phẩm đó là chiếc Bugatti Chiron tiêu chuẩn và Bugatti Chiron Super Sport của đội bạn Campuchia, trong đó, bản 60 xe trên toàn cầu sẽ do 2 đại gia người Singapore cầm lái. Theo thông tin trước đó từ Cường Đô la sẽ có thêm 2 chiếc xe Bugatti Chiron tham dự đến từ Mỹ, trong 2 chiếc siêu xe Bugatti Chiron này, 1 xe mang ngoại thất xanh carbon, được độ thêm bộ mâm rất ấn tượng, xe còn lại mang màu cam-đen, thuộc bản Pur Sport. Chưa hết, danh sách này còn cho thấy Pagani Huayra BC với ngoại thất màu xanh carbon sẽ góp mặt, Koenigsegg Jesko màu đỏ cam sẽ do nhà sáng lập của Gumball 3000 điều khiển hay Koenigsegg Regera với ngoại thất carbon của đại gia Dan_Am_i... cũng sẽ xuất hiện. Porsche Carrera GT đã từng xuất hiện ở Việt Nam từ 12 năm trước, theo diện tạm nhập tái xuất, và nay sẽ quay trở lại với điểm khác biệt sẽ lăn bánh ở Sài thành, ngoại thất xe màu đen, và sẽ do đại gia Thái Lan cầm lái. Rất thú vị. Porsche 911 GT3 RS thế hệ 992 sẽ rất khó có cơ hội về Việt Nam theo diện phân phối chính hãng, nhưng giới mê xe Việt sẽ được nhìn ngắm không chỉ 1, mà có đến 2 xe xuất hiện tại sự kiện Gumball 3000 vào giữa tháng 9 tới đây. Ferrari 812 Competizione chỉ được giới hạn 999 chiếc trên toàn thế giới và rất tuyệt khi sắp có 1 xe về Việt Nam, tuy nhiên, là để tham dự Gumball 3000, mẫu xe này rất khó có cơ hội định cư hẳn ở nước ta vì giá bán đã tăng cao, hãng chọn người mua để giao chìa khóa. Ngoài ra, sẽ có 1 chiếc siêu xe Ferrari 575M Maranello F1 đến để cho giới mê xe chiêm ngưỡng. Lamborghini Huracan EVO Spyder, Lamborghini Huracan Sterrato hay Lamborghini Huracan Performante, riêng chiếc xe địa hình của Huracan sẽ có đến 3 chiếc góp mặt. Danh sách tiếp theo có Mercedes-AMG GT Black Series, Chevrolet K10 hay Rolls-Royce Silver Shadow cũng là những nhân tố rất lạ mắt tham dự Gumball 3000 2024 lần này. Video: Hành trình siêu xe Gumball 3000 2024 khởi hành từ Việt Nam!

