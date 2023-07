Trong tháng 6/2023 vừa qua, các mẫu xe nằm Top đầu trong phân khúc MPV đều có dấu hiệu tăng trưởng tốt dù thị trường vẫn chưa thoát khỏi khó khăn. Điều này cho thấy khách hàng đang dành sự quan tâm vào các mẫu xe gầm cao 7 chỗ rộng rãi, thực dụng.

Hiện tại, ngôi vị quán quân phân khúc vẫn do Mitsubishi Xpander bán chạy nhất nắm giữ với doanh số tháng 6/2023 đạt 1.283 xe, tăng 112 xe so với tháng trước (chiếm hơn 34% thị phần phân khúc. Với kết quả này, Mitsubishi Xpander tiếp tục được vinh danh ở Top đầu trong danh sách 10 mẫu xe bán chạy nhất thị trường tháng 6.

Mitsubishi Xpander vẫn là "vua" phân khúc MPV tháng 6/2023.

Tổng lượng xe bán ra trong nửa đầu năm 2023 của Xpander đạt 7.982 xe, trở thành mẫu xe ăn khách nhất phân khúc MPV dưới 1 tỷ đồng. Ngoài ra, Mitsubishi Xpander đã cán mốc 80.000 xe bán ra thị trường Việt sau 5 năm ra mắt.

Mitsubishi Xpander được đánh giá cao bởi thiết kế trẻ trung, nội thất rộng rãi, thực dụng và giá thành hấp dẫn. Thế nhưng để có được thành tích cao như vậy, Mitsubishi không thỉ mang đến một mẫu xe hội tụ đầy đủ những yếu tố mà khách Việt mong đợi mà còn biết thu hút khách hàng bằng loạt chính sách ưu đãi, giảm giá.

Trong phân khúc, Toyota Veloz Cross được xem là đối thủ đáng gớm khi doanh số chỉ xếp sau Xpander. Doanh số tháng 6 của mẫu xe này đạt 872 xe, tăng 282 xe so với tháng 5, xếp thứ 2 trong phân khúc nhưng luôn duy trì khoảng cách khá xa so với vị trí dẫn đầu Xpander. Cộng dồn từ đầu năm đến nay, doanh số Veloz Cross đạt 4.512 xe.

Nguồn tin từ đại lý cho thấy, Toyota Veloz Cross đang được bán kèm ưu đãi từ 30 -35 triệu đồng, tùy phiên bản. Do được hưởng thêm chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ, khách mua xe Toyota Veloz có thể tiết kiệm 70 triệu đồng tại thời điểm này.

KIA Carnival xếp vị trí thứ 3 với doanh số 430 xe, tăng 20 xe so với tháng trước. Nguồn cung xe KIA Carnival đã khơi thông nhưng sức mua lại giảm mạnh so với trước đây do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế.

Trước đó, mẫu MPV lắp ráp trong nước của KIA rơi vào tình trạng thiếu nguồn cung linh kiện, người mua phải chờ 1-2 tháng mới được giao xe. Hiện tại, mẫu xe này được bán kèm ưu đãi hấp dẫn cùng chính sách giảm lệ phí trước bạ của Chính phủ, giá xe KIA Carnival dễ tiếp cận khách hàng hơn. Tổng doanh số nửa đầu năm 2023 đạt 2.486 xe.

"Người anh em" cùng nhà KIA Caren cũng đạt doanh số 341 xe trong tháng 6, tăng 133 xe so với tháng trước. Cộng dồn từ đầu năm đến nay, tổng doanh số của KIA Carnival đạt 1.526 xe. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Toyota Avanza Premio (337 xe), Suzuki XL7 (246 xe), Hyundai Stargazer (230 xe), Toyota Innova (145 xe) và Suzuki Ertiga (33 xe).

Ngoài những mẫu xe kể trên, phân khúc MPV còn có sự tham gia của mẫu xe Honda BR-V mới ra mắt và chưa có dữ liệu về doanh số. Sự xuất hiện của "tân binh" nhà Honda có làm thay đổi thứ hạng phân khúc? Câu trả lời sẽ có ở những chặng đua tiếp theo.