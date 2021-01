Điểm mặt ôtô bán chạy nhất thế giới năm 2020

Danh sách 10 mẫu xe ôtô bán chạy nhất thế giới năm 2020:

1. Toyota Corolla: 1.134.262 xe. 2. Toyota RAV4: 971.516 xe. 3. Honda CR-V: 705.651 xe. 4. Honda Civic: 697.945 xe. 5. Volkswagen Tiguan: 607.121 xe. 6. Toyota Camry: 592.648 xe. 7. Nissan Sylphy: 544.376 xe. 8. Volkswagen Golf: 492.262 xe. 9. Volkswagen Lavida: 463.804 xe. 10. Hyundai Tucson: 462.110 xe. Dòng xe sedan gầm thấp vẫn duy trì được phong độ của mình, là loạt ôtô bán chạy nhất thế giới năm 2020 vừa qua.

Theo danh sách top xe ôtô bán chạy nhất thế giới năm 2020, Toyota Corolla là mẫu xe có doanh số cao nhất toàn cầu với 1.134.262 xe bán ra. Bên cạnh việc dẫn đầu, Toyota Corolla cũng bỏ xa mẫu xe xếp ở vị trí số 2 là Toyota RAV4 tới 162.746 xe. Tuy nhiên, khi so với kết quả kinh doanh của năm liền trước (2019), doanh số của Toyota Corolla trong năm 2020 đã ghi nhận mức sụt giảm tới 8,8%.

Xếp ngay sau Toyota Corolla trong cuộc đua doanh số năm 2020 là Toyota RAV4 với 971.516 xe bán ra. Với kết quả này, Toyota RAV4 đồng thời cũng là cái tên đứng đầu về doanh số trong nhóm xe gầm cao đa dụng (CUV/SUV) và là 1 trong 2 mẫu xe có kết quả tăng trưởng dương (+1,9%) hiếm hoi trong năm 2020 vừa qua, bên cạnh Nissan Sylphy.

Volkswagen với 3 mẫu xe chủ lực là Tiguan với doanh số 607.121 xe, Golf với doanh số 492.262 xe và Lavida với doanh số 463.804 xe.

Đáng chú ý, trong 10 mẫu xe bán chạy nhất năm 2020 thì có tới 7 mẫu xe tới từ châu Á, bao gồm 3 thương hiệu Nhật Bản là Toyota, Honda, Nissan và 1 thương hiệu Hàn Quốc là Hyundai. Phương tây chỉ có duy nhất 1 đại diện là thương hiệu Volkswagen với 3 mẫu xe chủ lực là Tiguan với doanh số 607.121 xe, Golf với doanh số 492.262 xe và Lavida với doanh số 463.804 xe.

Bên cạnh đó, cũng phải dành một lời khen cho mẫu Nissan Sylphy khi dù chỉ xếp ở vị trí số 7 trong TOP 10 xe bán chạy nhất thế giới.