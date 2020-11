Điểm mặt ôtô bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 10/2020

Thị trường ôtô Việt Nam tháng 10/2020 tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng mạnh hơn tháng trước, thể hiện rõ nét qua doanh số top ôtô bán chạy nhất đạt được đều trên 1400 xe. Theo số liệu bán hàng được công bố bởi Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) TC Motor và VinFast, doanh số tháng 10/2020 của top 10 xe bán chạy nhất. 1. Toyota Vios: 3.443 xe

Toyota Vios tiếp tục thể hiện sự bứt phá về doanh số và giữ vững vị trí dẫn đầu thị trường lẫn phân khúc với doanh số 3.443 xe bán ra trong tháng 10, tăng 531 xe so với tháng trước đó. Cộng dồn 10 tháng đầu của năm 2020, tổng doanh số bán hàng của Toyota Vios đã đạt tới 22.563 xe, bỏ xa các đối thủ xếp sau. Có thể thấy Toyota Vios đang gần như nắm chắc ngôi vương xe bán chạy nhất Việt Nam năm 2020.

2. Hyundai Accent: 2.230 xe

Vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng tiếp tục là một mẫu sedan hạng B - Hyundai Accent với 2.230 xe bán ra trong tháng 10/2020, tăng 359 xe so với tháng 9/2020. Tính từ đầu năm đến nay, đã có 15.008 xe Hyundai Accent đến tay khách hàng. 3. VinFast Fadil: 1.851 xe

VinFast Fadil tiếp tục là mẫu xe hạng A bán chạy nhất phân khúc 2 tháng liên tiếp và vươn lên vị trí thứ 3 trong số 10 xe ăn khách nhất tháng. Doanh số tháng 10/2020 của Fadil là 1.851 xe, tăng 336 xe so với tháng trước. 4. Hyundai Grand i10: 1.759 xe

Chính sách giảm giá kích cầu của các đại lý Hyundai trong tháng 10./2020 góp phần giúp doanh số của Grand i10 tăng trưởng, đạt 1.759 xe, nhiều hơn 446 xe so với tháng 9/2020. Doanh số cộng dồn từ đầu năm của Hyundai Grand i10 là 11.860 xe. 5. Mitsubishi Xpander: 1.683 xe

Với doanh số 1.683 xe bán ra trong tháng 10/2020, tăng 213 xe so với tháng 9/2020 đã giúp Mitsubishi Xpander nhảy vọt 2 bậc trong bảng xếp hạng. Mặc dù không còn thường xuyên nằm ở top đầu như năm trước nhưng Mitsubishi Xpander vẫn cho thấy phong độ ổn định khi thường xuyên góp mặt trong nhóm xe bán chạy nhất thị trường. 6. Mazda CX-5: 1.671 xe Tháng thứ 5 liên tiếp Mazda CX-5 góp mặt trong danh sách 10 ôtô bán chạy nhất với doanh số tháng 10/2020 đạt 1.671 xe, tăng 404 xe so với tháng 9/2020. Bên cạnh việc lấy lại vị thế dẫn đầu nhóm SUV 5 chỗ từ tay Hyundai Tucson thì CX-5 cũng là mẫu xe duy nhất của Mazda góp mặt trong danh sách xe bán chạy nhất tháng này. 7. Ford Ranger: 1.583 xe

Mẫu bán tải duy nhất lọt top xe bán chạy nhất tháng là Ford Ranger. Doanh số tháng 10/2020 của mẫu xe này đạt 1.583 xe, tăng 83 xe so với tháng trước đó. Cộng dồn 10 tháng đầu năm 2020, đã có 9.684 xe Ford Ranger đến tay khách hàng. 8. Toyota Corolla Cross: 1.548 xe

Sau khoảng 3 tháng ra mắt thị trường ôtô Việt Nam, tân binh Toyota Corolla Cross đã góp mặt vào Top 10 ôtô bán chạy nhất với 1.548 xe bán ra trong tháng 10/2020, tăng 394 xe so với tháng 9/2020. 9. Kia Cerato: 1.528 xe

Doanh số bán hàng đạt 1.528 xe trong tháng 10/2020 đã giúp KIA Cerato quay trở lại Top 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam, tăng 512 xe. Với ưu thế giá bán rẻ, thiết kế đẹp đã giúp Kia Cerato duy trì được vị trí dẫn đầu phân khúc sedan hạng C. 10. KIA Seltos: 1.402 xe

Mẫu xe thứ 2 của KIA góp mặt trong top 10 là Seltos. Mẫu SUV hạng B ra mắt thị trường Việt Nam từ tháng 7 và nhanh chóng thu hút sự chú ý. Kết thúc tháng 10/2020, đã có 1.402 xe KIA Seltos được bán ra, tăng 152 xe so với tháng trước. Video: Vinfast Fadil hướng tới ngôi vị xe bán chạy nhất năm.

