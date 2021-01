Toyota Land Cruiser 2021 mới vừa ra mắt có gì hay?

Theo một số nguồn tin, Toyota sẽ ra mắt Land Cruiser thế hệ mới vào đầu tháng 8, đúng sinh nhật lần thứ 70 của dòng xe off-road huyền thoại này. Mẫu xe SUV Toyota Land Cruiser là một trong ba biểu tượng off-road ở làng ôtô thế giới, bên cạnh Mercedes-Benz G-Class và Land Rover Defender. Mẫu SUV này vừa được ra mắt đời 2021 tại Anh. Toyota Land Cruiser 2021 mới tại Anh còn được biết đến với tên gọi Land Cruiser Prado tại một số thị trường khác, trong đó có Việt Nam. Ở đời 2021, Land Cruiser được nâng cấp chủ yếu ở công nghệ và động cơ, ngoại hình không thay đổi so với đời trước. Land Cruiser vẫn sử dụng động cơ diesel 2.8L nhưng đã được tinh chỉnh để cho ra sức mạnh lớn hơn. Cụ thể, động cơ này được tăng 23 mã lực lên 197 mã lực tại 3.000-3.400 vòng/phút, mô-men xoắn tăng 50 Nm lên 500 Nm tại 1.600-2.800 vòng/phút. Đi kèm hộp số tự động 6 cấp, chiếc SUV này có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 9,9 giây, cải thiện 3 giây so với đời trước, vận tốc tối đa 175 km/h. Mức tiêu hao nhiên liệu của xe khoảng 7,4 lít/100 km. Bên cạnh đó, chiếc SUV này cũng được nâng cấp về công nghệ. Hệ thống thông tin giải trí được nâng cấp phần mềm nhanh hơn, màn hình cảm ứng đa điểm cho phản hồi tốt hơn. Xe còn tích hợp Apple CarPlay và Android Auto. Nâng cấp đáng chú ý nhất trên Land Cruiser 2021 là hệ thống an toàn Toyota Safety Sense thế hệ thứ 2. Gói an toàn này gồm công nghệ mở rộng như cảnh báo va chạm phía trước vào ban đêm và phát hiện người đi bộ, kiểm soát hành trình thích ứng thông minh. Toyota còn cung cấp cho Land Cruiser 2021 gói nâng cấp ngoại thất Black Pack. Với gói Black Pack, chiếc SUV có thêm các chi tiết khí động học, cản trước/sau mới và lưới tản nhiệt mạ chrome tối màu. Các chi tiết đặc biệt gồm gương hậu, đèn sương mù mạ chrome, viền cửa, mâm sơn đen và huy hiệu Onyx Black đặc biệt. Tổng thể của Land Cruiser Prado đời 2021 tương tự đời trước, vẫn là kiểu dáng cứng cáp, mạnh mẽ. Land Cruiser 2021 có các số đo dài x rộng x cao lần lượt là 4.840 x 1.885 x 1.845 (mm), chiều dài cơ sở 2.790 mm, khoảng sáng gầm 215 mm. Đầu xe khá hầm hố với lưới tản nhiệt dạng 5 thanh to bản, cản va trước được làm cơ bắp. Hệ thống đèn pha LED đi kèm projector, đèn định vị ban ngày và đèn sương mù được làm sắc sảo. Mức giá xe Toyota Land Cruiser 2021 tại thị trường Anh quốc vẫn chưa được công bố chính thức. Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Toyota Land Cruiser 2021 mới.

