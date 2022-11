Đề xuất không cấp biển số xe ôtô có đuôi 49 và 53

Ngày 11/11, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường báo cáo tổng hợp ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ và hội trường về dự thảo Nghị quyết thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số xe ôtô thông qua hình thức đấu giá.

Theo tổng hợp, có 28 ý kiến của đại biểu nhất trí với những quy định về biển số đấu giá trong dự thảo Nghị quyết. Trong đó, có 10 đại biểu cho rằng cần làm rõ biển đẹp; 4 đề nghị có danh mục biển số độc, lạ để đưa ra đấu giá nhằm tăng nguồn thu ngân sách; và 2 ý kiến đề nghị không phát hành các biển số 49 và 53 vì theo quan niệm dân gian đuôi số này xấu.

Giá khởi điểm đấu giá nhận được ý kiến ở nhiều mức khác nhau. Trong số đó, có 52 đại biểu đồng ý áp dụng thống nhất cả nước với giá khởi điểm 40 triệu đồng như đã nêu trong báo cáo thẩm tra. Bên cạnh đó, có ý kiến đề xuất mức 20 triệu đồng, một số ý kiến khác đề xuất mức 50 triệu, 80 triệu và thậm chí lên tới 200 triệu đồng cho biển số đẹp.

Có đại biểu đề nghị quy định giá khởi điểm theo 2 nhóm: biển số xe ôtô đẹp được thừa nhận rộng rãi và biển số lựa chọn theo mong muốn; hoặc phân thành nhiều nhóm biển số khác nhau với các mức giá khác nhau. Cũng có đại biểu đề nghị chỉ quy định mức giá tối thiểu và giao cho cấp tỉnh quyết định; quy định mức giá khởi điểm phù hợp với xe có giá trị dưới 2 tỷ và xe trên 2 tỷ đồng.

Theo dự thảo, giá khởi điểm khi đấu giá biển số đẹp tại Hà Nội và TP.HCM là 40 triệu đồng, các tỉnh, thành khác là 20 triệu đồng.