Đây là những lý do vì sao xe ôtô điện an toàn hơn bạn tưởng

Khi lướt mạng xã hội, bạn đôi khi sẽ vô tình bắt gặp hình ảnh một chiếc xe ôtô điện bốc cháy và lính cứu hỏa phải dùng rất nhiều nước cũng như mất hàng giờ đồng hồ để dập tắt lửa. Điều này có thể khiến một số người cảm thấy lo ngại về độ an toàn của ôtô điện. Tuy nhiên, trên thực tế, xe ôtô điện an toàn hơn bạn tưởng. 4 lý do sau đây sẽ cho bạn thấy điều đó.

1. Nguy cơ cháy thấp hơn Kết quả của nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng tỷ lệ ôtô điện cháy chỉ bằng một phần nhỏ so với xe dùng động cơ đốt trong. Theo nghiên cứu Impact Report của Tesla, nguy cơ cháy của ô tô điện thấp hơn 11 lần so với xe xăng, dầu truyền thống. Kết quả nghiên cứu của AutoinsuranceEZ cũng xác nhận lượng ôtô điện cháy thấp hơn nhiều so với xe dùng động cơ đốt trong. Theo dữ liệu của Ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ, tỷ lệ cháy của ôtô điện trung bình là 25,1 vụ/100.000 xe. Con số tương ứng của xe dùng động cơ đốt trong là 1.529 vụ/100.000 xe. Điều thú vị là xe hybrid có nguy cơ cháy cao gấp đôi so với xe xăng, dầu truyền thống với tỷ lệ 3.474 vụ/100.000 xe. Tỷ lệ ôtô điện cháy thấp hơn nhiều so với xe xăng, dầu truyền thống.

Trước đó, tập đoàn General Motors (GM) từng phải triệu hồi gần 142.000 chiếc ôtô điện Chevrolet Bolt thuộc đời từ 2017 - 2022 vì "lỗi sản xuất hiếm gặp của cụm pin". Lỗi này khiến những chiếc Chevrolet Bolt có thể bất ngờ bốc cháy. Tuy nhiên, tập đoàn GM chỉ ghi nhận 16 vụ cháy của Chevrolet Bolt. Nói cách khác, cứ khoảng 10.000 chiếc Chevrolet Bolt bán ra thì có 1 chiếc cháy, tương đương tỷ lệ 0,01%.

Như vậy, nếu lo ngại về nguy cơ cháy, bạn nên mua ôtô điện thay vì xe dùng động cơ đốt trong và xe hybrid.

2. An toàn hơn khi va chạm

Những mẫu xe dùng khung gầm dành riêng cho ôtô điện sẽ có cấu trúc khác biệt rất lớn so với xe xăng, dầu thông thường. Tên gọi chung của cấu trúc ôtô điện này là "khung gầm ván trượt". Ở cấu trúc này, cụm pin với thiết kế mỏng sẽ được đặt thấp trong khung gầm, thường là vào khoảng trống giữa các trục. Nhờ đặc tính thiết kế này, pin của ôtô điện được bảo vệ khỏi những tác động của các vụ va chạm vì không phải chịu lực trực tiếp.

Chưa hết, hệ truyền động của ôtô điện còn thường nhỏ hơn nhiều so với động cơ đốt trong và các bộ phận xung quanh. Điều này giúp duy trì sự nguyên vẹn của khoang hành khách khi va chạm xảy ra.

Vì không có động cơ nên khu vực đầu xe của ôtô điện sẽ được thiết kế như vùng biến dạng. Do đó, trong trường hợp va chạm trực diện, ôtô điện sẽ an toàn hơn.

Xe ôtô điện an toàn hơn khi va chạm Những yếu tố trên kết hợp lại với nhau sẽ cải thiện khả năng bảo vệ an toàn cho người ngồi bên trong của ôtô điện. Theo thử nghiệm va chạm của Viện Bảo hiểm An toàn Giao thông Đường bộ Mỹ (IIHS), những mẫu ôtô điện như Audi e-tron và Tesla Model 3 đều nhận giải thưởng Top Safety Pick+ cao nhất. Trong khi đó, mẫu ôtô điện Ford Mustang Mach-E chỉ nhận giải thưởng Top Safety Pick vì đèn pha tiêu chuẩn cho khả năng chiếu sáng kém. 3. Khả năng kiểm soát tốt hơn Một lợi thế nữa mà khung gầm ván trượt mang lại cho ôtô điện chính là khả năng kiểm soát tốt hơn. Với cụm pin nằm thấp bên dưới khoang hành khách, ô tô điện sẽ có trọng tâm thấp và tỷ lệ phân bổ trọng lượng giữa 2 cầu thường ở mức tối ưu là 50/50. Trọng tâm thấp cũng giúp giảm thiểu nguy cơ lật cho ô tô điện.