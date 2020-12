"Đập thùng" Lexus LX 570 Super Sport S hơn 9 tỷ về Việt Nam

Sau khi về nước, Lexus LX 570 Super Sport S 2021 mới (facelift) nhập Trung Đông có giá bán khoảng hơn 9 tỷ đồng. Như vậy, mẫu xe này đắt hơn nhiều so với xe nhập chính hãng có giá bán 8,34 tỷ đồng, điều này cho thấy độ chịu chơi của đại gia Việt. So với phiên bản cũ, mẫu xe SUV hạng sang Lexus LX 570 Super Sport S 2021 được thiết kế lại một số chi tiết ngoại thất như bodykits và mâm mới, trong khi lưới tản nhiệt và đèn pha LED cũng được tinh chỉnh lại để khác biệt hơn so với bản cũ. Chiếc LX 570 Super Sport S 2021 này mang màu đen bóng làm chủ đạo với nhiều chi tiết màu chrome sáng. Xe sở hữu ngoại thất mang tông màu đen tối giản nhằm định hình phong cách sang trọng, lịch lãm. Không có khác biệt về động cơ, LX 570 Super Sport S 2021 vẫn sử dụng động cơ xăng V8 hút khí tự nhiên dung tích 5.7L, cho công suất tối đa 383 mã lực và mô-men xoắn cực đại 546Nm. Sức mạnh được truyền xuống bốn bánh (4WD) thông qua hộp số tự động 8 cấp đi cùng với nhiều chế độ lái như: Eco, Comfort, Sport, hay Sport+. Xe được trang bị như hệ thống bao gồm: điều khiển lực kéo bốn bánh (A-TRAC) giúp kiểm soát trượt bánh xe, bộ vi sai chống trượt từ Torsen giúp phân bổ mô-men xoắn 40:60 giữa hai cầu trong điều kiện lái xe bình thường và tự động điều chỉnh phân bố mô-men xoắn khi cần thiết. Vận hành êm ái hơn nhờ hệ thống treo tự thích ứng thích nghi với từng điều kiện hoạt động (Adaptive Variable Suspension - AVS),… Từ trước đến nay, Lexus LX 570 là dòng xe SUV hạng sang cỡ lớn được lòng nhiều khách Việt. Chính vì thế, những phiên bản mới hay phiên bản đặc biệt của dòng xe này luôn được giới nhập khẩu xe tư nhân đưa về nước ngay từ rất sớm. Trước đó, một đơn vị nhập khẩu xe tư nhân đã đưa Lexus LX 570 phiên bản “Inspiration Series” sản xuất giới hạn 500 chiếc trên toàn thế giới đã về Việt Nam. Trên thực tế, bên cạnh xe nhập chính hãng, đa số các xe Lexus LX 570 về Việt Nam đều nhập từ Trung Đông, thị trường nổi tiếng với khi hậu khắt nghiệt nắng nóng quanh năm. Chính vì thế, các linh kiện phụ tùng trên xe đều rất phù hợp để hoạt động bền bỉ với điều kiện thời tiết nóng ẩm tại Việt Nam. Có rất nhiều lý do khiến Lexus LX 570 trở thành dòng xe SUV hạng sang cỡ lớn hút khách Việt, nhưng phần lớn nằm ở thiết kế đẹp mắt, bệ vệ và đẳng cấp, động cơ V8 5.7L bền bỉ cực kỳ đáng tin cậy, dễ mua dễ bán và giữ giá. Trên thị trường, Lexus LX 570 là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với ‘’người đồng hương’’ Infiniti QX80 hay các đối thủ đến từ Đức như Mercedes-Benz GLS và BMW X7 mới. Video: Chi tiết Lexus LX570 Black Edition mới.

Sau khi về nước, Lexus LX 570 Super Sport S 2021 mới (facelift) nhập Trung Đông có giá bán khoảng hơn 9 tỷ đồng. Như vậy, mẫu xe này đắt hơn nhiều so với xe nhập chính hãng có giá bán 8,34 tỷ đồng, điều này cho thấy độ chịu chơi của đại gia Việt. So với phiên bản cũ, mẫu xe SUV hạng sang Lexus LX 570 Super Sport S 2021 được thiết kế lại một số chi tiết ngoại thất như bodykits và mâm mới, trong khi lưới tản nhiệt và đèn pha LED cũng được tinh chỉnh lại để khác biệt hơn so với bản cũ. Chiếc LX 570 Super Sport S 2021 này mang màu đen bóng làm chủ đạo với nhiều chi tiết màu chrome sáng. Xe sở hữu ngoại thất mang tông màu đen tối giản nhằm định hình phong cách sang trọng, lịch lãm. Không có khác biệt về động cơ, LX 570 Super Sport S 2021 vẫn sử dụng động cơ xăng V8 hút khí tự nhiên dung tích 5.7L, cho công suất tối đa 383 mã lực và mô-men xoắn cực đại 546Nm. Sức mạnh được truyền xuống bốn bánh (4WD) thông qua hộp số tự động 8 cấp đi cùng với nhiều chế độ lái như: Eco, Comfort, Sport, hay Sport+ . Xe được trang bị như hệ thống bao gồm: điều khiển lực kéo bốn bánh (A-TRAC) giúp kiểm soát trượt bánh xe, bộ vi sai chống trượt từ Torsen giúp phân bổ mô-men xoắn 40:60 giữa hai cầu trong điều kiện lái xe bình thường và tự động điều chỉnh phân bố mô-men xoắn khi cần thiết. Vận hành êm ái hơn nhờ hệ thống treo tự thích ứng thích nghi với từng điều kiện hoạt động (Adaptive Variable Suspension - AVS),… Từ trước đến nay, Lexus LX 570 là dòng xe SUV hạng sang cỡ lớn được lòng nhiều khách Việt. Chính vì thế, những phiên bản mới hay phiên bản đặc biệt của dòng xe này luôn được giới nhập khẩu xe tư nhân đưa về nước ngay từ rất sớm. Trước đó, một đơn vị nhập khẩu xe tư nhân đã đưa Lexus LX 570 phiên bản “Inspiration Series” sản xuất giới hạn 500 chiếc trên toàn thế giới đã về Việt Nam. Trên thực tế, bên cạnh xe nhập chính hãng, đa số các xe Lexus LX 570 về Việt Nam đều nhập từ Trung Đông, thị trường nổi tiếng với khi hậu khắt nghiệt nắng nóng quanh năm. Chính vì thế, các linh kiện phụ tùng trên xe đều rất phù hợp để hoạt động bền bỉ với điều kiện thời tiết nóng ẩm tại Việt Nam. Có rất nhiều lý do khiến Lexus LX 570 trở thành dòng xe SUV hạng sang cỡ lớn hút khách Việt, nhưng phần lớn nằm ở thiết kế đẹp mắt, bệ vệ và đẳng cấp, động cơ V8 5.7L bền bỉ cực kỳ đáng tin cậy, dễ mua dễ bán và giữ giá. Trên thị trường, Lexus LX 570 là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với ‘’người đồng hương’’ Infiniti QX80 hay các đối thủ đến từ Đức như Mercedes-Benz GLS và BMW X7 mới. Video: Chi tiết Lexus LX570 Black Edition mới.