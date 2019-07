Dân chơi siêu xe Audi R8 tại Sài Gòn tụ hội "show hàng"

Cuối tuần vừa qua, dàn siêu xe và xe thể thao của những người yêu xe tụ tập tại quận 7, Tp.HCM. Từ phải sang, Aston Martin V8 Vantage mui trần, siêu xe Audi R8 V10 Plus màu đen, Audi R8 độ body kit Regula, Nissan GT-R, Chevrolet Corvette C7 Z06 màu đỏ, Audi R8 độ Prior Design, Audi R8 V10 Plus màu đỏ và BMW i8. Trong đoàn xe "khủng" này có một chiếc BMW i8 từng của đại gia siêu xe Minh Nhựa, một chiếc xe thể thao mui trần Chevrolet Corvette C7 Z06, siêu xe Aston Martin V8 Vantage mui trần thế hệ cũ, siêu xe đường phố Nissan GT-R của chủ nhân chiếc Ferrari 488 Spider ở Bình Phước đã được độ lên body kit Nismo... Tuy nhiên, gây sự chú ý nhiều nhất chính là đội hình siêu xe Audi R8 tại Việt Nam với năm chiếc góp mặt. Trong đó, có đến ba chiếc Audi R8 thuộc phiên bản cũ, hai chiếc còn lại là dòng Audi R8 V10 Plus cũng góp mặt trong buổi tụ tập siêu xe tại Sài thành này. Cặp đôi siêu xe Audi R8 V10 Plus xuất hiện trong buổi tụ tập xe cuối tuần vừa qua có màu sơn đỏ và đen. Riêng chiếc Audi R8 V10 Plus màu đỏ từng thuộc sở hữu của cặp đôi Đông Nhi và Ông Cao Thắng. Đây cũng chính là chiếc Audi R8 V10 Plus đầu tiên về Việt Nam. Siêu xe Audi R8 V10 Plus mang màu đen tại Việt Nam chỉ có đúng hai chiếc. Ngoài siêu xe trong bài viết này, tại dải đất hình chữ S còn có một chiếc Audi R8 V10 Plus mang màu sơn nguyên bản là đen nhưng đã được chủ nhân là Cường "Đô-la" dán lại ngoại thất. Audi R8 V10 Plus được trang bị khối động cơ V10, dung tích 5.2 lít, sản sinh công suất tối đa 610 mã lực và mô-men xoắn cực đại 540 Nm. Động cơ kết hợp cùng hộp số ly hợp kép 7 cấp S-Tronic và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian danh tiếng của Audi, nhờ đó, siêu xe Audi R8 V10 Plus chỉ mất khoảng thời gian 3,2 giây để tăng tốc lên 100 km/h từ vị trí xuất phát trước khi đạt vận tốc tối đa 330 km/h. Trong số ba chiếc siêu xe Audi R8 đời cũ xuất hiện vào cuối tuần vừa qua, có đến hai chiếc mang gói độ "khủng" của Prior Design và Regula. Điều thú vị là cặp đôi siêu xe Audi R8 độ body kit này đều có chung màu sơn vàng rất nổi bật. Riêng chiếc siêu xe Audi R8 đời cũ còn lại mang màu sơn xám lông chuột, ngoại thất xe không được độ body kit nhưng lại là chiếc Audi R8 hiếm hoi tại Việt Nam sở hữu hộp số sàn. Cả hai chiếc siêu xe Audi R8 đời cũ "tông xuyệt tông" màu vàng và mang gói độ body kit đình đám đều được trang bị động cơ V8, dung tích 4.2 lít, sản sinh công suất tối đa 420 mã lực tại vòng tua máy 7.800 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 430 Nm tại vòng tua 4.500-6.000 vòng/phút. Động cơ trên cặp đôi siêu xe Audi R8 đời cũ độ body kit này sẽ kết hợp cùng hộp số 7 cấp. Video: Siêu xe R8 V10 Spyder Plus - xe mạnh nhất nhà Audi

