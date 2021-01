Dân chơi Sài Gòn chi hơn 100 triệu độ "huyền thoại" Honda Dream

Bên cạnh Wave, Dream là một trong những "huyền thoại" xe 2 bánh tại Việt Nam. Thời gian gần đây, các mẫu xe này được những dân chơi xe săn đón trở lại. Để chiếc xe máy Honda Dream II trở nên nổi bật hơn, các chủ xe không ngại chi hàng trăm triệu đồng để "lột xác". Mới đây, một bản độ dựa trên chiếc Honda Dream độ khá độc đáo được ra đời tại TP.HCM. Ngoài dàn phụ kiện hàng hiệu, chiếc Dream còn nổi bật bởi toàn bộ dàn nhựa bên ngoài được phủ carbon. Do đó, bản độ này được đặt tên Dream Black Edition. Thoạt nhìn, bản độ này không khác biệt quá nhiều với xe nguyên bản. Điểm nổi bật của bản độ này là toàn bộ dàn vỏ bên ngoài được phủ sợi carbon. Việc phủ carbon được thực hiện tại Taboo Shop - một xưởng độ có tiếng tại TP.HCM. Ở phía trên, chiếc Honda Dream độ khủng naỳ được trang bị cùm phanh Brembo KTM Racing, tay phanh mới. Cùm ga nguyên bản được thay bằng loại Domino XM2 Black, kèm ống ga titanium. Xe được trang bị cặp bao tay Spider và cụm công tắc thửa từ xe phân khối lớn với đầy đủ chức năng, bổ sung thêm passing. Để chiếc xe vận hành ổn định với sức mạnh mới, chủ xe đã trang bị trợ lực sườn Matris SDR đến từ Italy. So với trợ lực cổ xe thường thấy, trợ lực sườn dài hơn. Xe được trang bị cặp mâm nan hoa đến từ Takegawa và lốp Pirelli Rosso Sport. Hệ thống phanh là bộ phận tiêu tốn nhiều chi phí nhất trên bản độ này. Xe sử dụng cặp kẹp phanh Brembo Black Edition và đĩa phanh Brembo Black Edition ở cả trước và sau. Một trong những trang bị không thể thiếu trên các bản độ khủng là giảm xóc hàng hiệu. Đối với chiếc Dream này, chủ xe đã chọn giảm xóc màu đen đến từ thương hiệu Nitron để hợp tone với tổng thể. Thông thường, giảm xóc Nitron có màu xanh đặc trưng. Để kết nối toàn bộ hệ thống phanh trên xe, chủ xe trang bị pen đạp Brembo, bình dầu GaleSpeed, dây dầu Hel, bấm đầu Earls. Chủ xe cũng đã nâng cấp khá nhiều động cơ của xe. Qua trải nghiệm thực tế, động cơ này mạnh hơn rất nhiều so với nguyên bản. Để phù hợp với sức mạnh mới, xe sử dụng cổ ống xả titanium trong khi ống xả giữ nguyên bản. Gắp nguyên bản được thay bằng gắp nhôm của G-Craft có khối lượng nhẹ hơn. Ngoài ra, xe còn sử dụng bộ xích tải có phốt, nhông đĩa CNC, cần đạp Takegawa và dàn ốc Titanium Grade 5. Theo dự đoán của Zing, dàn trang bị trên bản độ này có giá hơn 100 triệu đồng.

