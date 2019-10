Dân chơi Sài Gòn chi 100 triệu độ Honda Dream "tứ quý 3"

Chiếc xe máy Honda Dream biển tứ quý 3 với màng lột xác bay hết 100 triệu đồng của một người yêu xe tại TP HCM. Chiếc xe gần như được dọn mới lại hoàn toàn từ trong ra ngoài với tất cả đồ chơi mới 100%, tổng thiệt hại của bản độ này đã tiêu tốn của chủ xe hơn 100 triệu đồng, số tiền này chưa bao gồm xác xe và biển số tứ quý 3. Cận cảnh hơn phần nội công của xe với bộ đầu bò kết hợp cùng bộ nắp Sufat để tăng độ góc cạnh và khả năng làm mát cho động cơ. Chiếc xe máy Honda Dream độ với ống trong suốt màu tím dùng làm ống xăng có giá hơn 100 ngàn một tấc đến từ thương hiệu Ariete. Xung quanh lốc máy còn có dàn ốc Inox đầu Salaya khá đẹp. Phần mobin sườn MSD to lớn được cố định thông qua bộ pat CNC được gia công riêng để cố định mobin này, Chi tiết cổ pô theo như anh Bình Đoàn chia sẻ thì để gia công phần cổ uốn éo đi kèm cùng bầu hơi này là khoảng 3 triệu đồng, một con số không hề nhỏ tuy nhiên khi lên xe anh em có thể thấy nó khá đẹp và độc lạ. Sở hữu cụm đồng hồ Koso phiên bản được sản xuất dành riêng cho Honda Dream Việt Nam và Ex5 của Malay cùng sử dụng mà không cần phải chế cháo lại phần lại phần bợ cổ nên rất tiện lợi, chỉ cần tùy chỉnh lại dây điện để đồng hồ hiển thị đầy đủ chức năng. Còn đây là hình ảnh của bộ trợ lực trung tâm Ohlins một dòng siêu phẩm có giá thành cao nhất trong các dòng trợ lực của Ohlins được bán ra thị trường hiện nay, sản phẩm có cấu tạo đặc biệt nên phần chế cháo cũng tương đối khó hơn so với các phiên bản thường gặp. Tiếp đến là những combo nơi phía dàn chân trước, sở hữu heo dầu Brembo Moto3 2 pis đối xứng hơn 30 triệu đồng một con, đi kèm cùng sợi dây dầu Hel Uk bấm đầu. Ngoài ra còn có sự góp mặt của đĩa Brembo Moto3 220mm lòng vàng khá nổi bật.



Dàn chân sử dụng niềng nhôm Excel Rim của Nhật Bản có giá thành cao hơn so với mẫu Excel Asia chữ xanh mà ta hay thấy. Sử dụng phuộc Ohlins với chiều cao là 330mm, thích hợp sử dụng cho nhiều dòng xe đi phuộc đôi phía sau như Future, Wave, Dream và Axelo - thiết kết ty và lò xo lớn nên phuộc sẽ cứng cáp và hợp với dáng xe hơn. Còn nói về tính năng thì với nấc chỉnh ở bình dầu và chân phuộc sẽ giúp chủ xe kiểm soát được độ hồi trả tốt hơn. Video: Honda Dream II lên đồ nguyên bản độc nhất tại Việt Nam.

