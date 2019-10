Xe máy Honda Dream biển “ngũ quý 3” độ khủng ở An Giang

Dù đã có mặt trên thị trường được hàng chục năm, tuy nhiên cho tới tận ngày nay những chiếc xe máy Honda Dream 100 và những biến thể khác nhau của nó vẫn được người Việt Nam ưa chuộng. Không chỉ được những người dân bình thường dành tình cảm đặc biệt bởi thiết kế "không tuổi" cùng độ bền bỉ cao và chi phí sử dụng thấp, ngay cả dân chơi xe cũng rất ưa chuộng độ lại Dream. Sở hữu một bộ sưu tập xe với nhiều chiếc có biển "ngũ quý" (5 số trùng nhau), một người chơi xe sống tại An Giang đã quyết định độ lại Honda Dream biển ngũ quý 3 trong bài viết này. Vốn đã ấn tượng bởi biển số 333.33, chiếc xe nay còn trở nên bắt mắt và nổi bật hơn nữa khi được độ lại theo phong cách kiểng, với cảm hứng lấy từ phiên bản Dream EX5 bán tại Malaysia và loạt đồ chơi "hàng hiệu". Bắt đầu từ "dàn ngoài", chiếc xe đã được dọn mới hoàn toàn và sơn lại trong tông màu xanh dương bắt mắt của Dream EX5. Để phù hợp với sự thay đổi này, chủ xe cũng đã lựa chọn bộ tem Dream EX5 để trang trí cho thân xe. "Ton-sur-ton" với màu xanh của thân xe là cặp mâm Racing Boy CNC thay cho bánh căm nguyên bản. Chi tiết này không chỉ giúp cho chiếc Dream có vẻ ngoài thể thao hơn bởi thiết kế 5 cây khoẻ khoắn mà còn giảm trọng lượng nhờ được cấu thành từ vật liệu nhôm. Ngoài mâm, "dàn chân" của xe còn được nâng cấp từ phanh đùm lên phanh đĩa. Ngoài cùm phanh, khu vực tay lái của bản độ cũng có hàng loạt các món đồ chơi cao cấp khác, trong đố nổi bật nhất là đồng hồ điện tử theo phong cách mẫu mô tô phân khối lớn đình đám Kawasaki Z1000. Các cùm công tắc nguyên bản của xe nay cũng đã được thay bằng cùm Domino đa năng. Để có thể gắn được những chi tiết độ này, chủ xe đã phải đặt chế mủ và khoét nhựa đầu của chiếc Dream. Bình dầu phanh AEM được giấu gọn gàng dưới cổ xe ở bên phải, trong khi bên trái là sự xuất hiện của đèn LED L4 và trợ lực Matris. Những món phụ tùng quen thuộc của dân chơi Dream "kiểng" như baga sau cùng baga sườn 10 li, giỏ xe phía trước... cũng xuất hiện đầy đủ trên bản độ này. Không chỉ có "dàn ngoài", chủ xe còn tập trung nâng cấp cả phần "nội công" của Dream . Ngoài hệ thống đánh lửa độ của hãng MSD, chiếc xe còn được nâng dung tích lên 125cc nhờ sử dụng bộ "đầu lòng" từ Honda Future 125. Kết hợp cùng pô của phiên bản Dream 125 được móc lại và bộ cổ kèm bầu titan, động cơ này không chỉ có công suất mạnh hơn Dream nguyên bản mà còn cho tiếng nổ trầm ấm ấn tượng hơn. Ở phía sau, chiếc xe Honda Dream độ khủng này đã không chỉ được tăng lên bởi cặp phuộc Ohlins đắt giá, mà còn do trục cơ sở dài hơn một chút do chủ xe đã sử dụng gắp nhôm độ vốn dành cho Honda Wave. Giống như phía trước, hệ thống phanh sau đã được nâng cấp lên phanh đĩa với heo Brembo logo lớn cùng bình dầu AEM. Tuy nhiên đóng vai trò bơm dầu xuống heo nay là pen đạp Brembo tháo từ một dòng mô tô phân khối lớn. Cùng với các chi tiết sử dụng ốc titan màu xanh trùng với thân xe và bộ đèn hậu cùng đèn xi-nhan trước LED Uma Racing, chiếc Dream biển ngũ quý 3 đã thực sự "lột xác" về mọi mặt. Video: Xe máy Honda Dream độ "khủng" đất Sài Thành.

Dù đã có mặt trên thị trường được hàng chục năm, tuy nhiên cho tới tận ngày nay những chiếc xe máy Honda Dream 100 và những biến thể khác nhau của nó vẫn được người Việt Nam ưa chuộng. Không chỉ được những người dân bình thường dành tình cảm đặc biệt bởi thiết kế "không tuổi" cùng độ bền bỉ cao và chi phí sử dụng thấp, ngay cả dân chơi xe cũng rất ưa chuộng độ lại Dream. Sở hữu một bộ sưu tập xe với nhiều chiếc có biển "ngũ quý" (5 số trùng nhau), một người chơi xe sống tại An Giang đã quyết định độ lại Honda Dream biển ngũ quý 3 trong bài viết này. Vốn đã ấn tượng bởi biển số 333.33, chiếc xe nay còn trở nên bắt mắt và nổi bật hơn nữa khi được độ lại theo phong cách kiểng, với cảm hứng lấy từ phiên bản Dream EX5 bán tại Malaysia và loạt đồ chơi "hàng hiệu". Bắt đầu từ "dàn ngoài", chiếc xe đã được dọn mới hoàn toàn và sơn lại trong tông màu xanh dương bắt mắt của Dream EX5. Để phù hợp với sự thay đổi này, chủ xe cũng đã lựa chọn bộ tem Dream EX5 để trang trí cho thân xe. "Ton-sur-ton" với màu xanh của thân xe là cặp mâm Racing Boy CNC thay cho bánh căm nguyên bản. Chi tiết này không chỉ giúp cho chiếc Dream có vẻ ngoài thể thao hơn bởi thiết kế 5 cây khoẻ khoắn mà còn giảm trọng lượng nhờ được cấu thành từ vật liệu nhôm. Ngoài mâm, "dàn chân" của xe còn được nâng cấp từ phanh đùm lên phanh đĩa. Ngoài cùm phanh, khu vực tay lái của bản độ cũng có hàng loạt các món đồ chơi cao cấp khác, trong đố nổi bật nhất là đồng hồ điện tử theo phong cách mẫu mô tô phân khối lớn đình đám Kawasaki Z1000. Các cùm công tắc nguyên bản của xe nay cũng đã được thay bằng cùm Domino đa năng. Để có thể gắn được những chi tiết độ này, chủ xe đã phải đặt chế mủ và khoét nhựa đầu của chiếc Dream. Bình dầu phanh AEM được giấu gọn gàng dưới cổ xe ở bên phải, trong khi bên trái là sự xuất hiện của đèn LED L4 và trợ lực Matris. Những món phụ tùng quen thuộc của dân chơi Dream "kiểng" như baga sau cùng baga sườn 10 li, giỏ xe phía trước... cũng xuất hiện đầy đủ trên bản độ này. Không chỉ có "dàn ngoài", chủ xe còn tập trung nâng cấp cả phần "nội công" của Dream . Ngoài hệ thống đánh lửa độ của hãng MSD, chiếc xe còn được nâng dung tích lên 125cc nhờ sử dụng bộ "đầu lòng" từ Honda Future 125. Kết hợp cùng pô của phiên bản Dream 125 được móc lại và bộ cổ kèm bầu titan, động cơ này không chỉ có công suất mạnh hơn Dream nguyên bản mà còn cho tiếng nổ trầm ấm ấn tượng hơn. Ở phía sau, chiếc xe Honda Dream độ khủng này đã không chỉ được tăng lên bởi cặp phuộc Ohlins đắt giá, mà còn do trục cơ sở dài hơn một chút do chủ xe đã sử dụng gắp nhôm độ vốn dành cho Honda Wave. Giống như phía trước, hệ thống phanh sau đã được nâng cấp lên phanh đĩa với heo Brembo logo lớn cùng bình dầu AEM. Tuy nhiên đóng vai trò bơm dầu xuống heo nay là pen đạp Brembo tháo từ một dòng mô tô phân khối lớn. Cùng với các chi tiết sử dụng ốc titan màu xanh trùng với thân xe và bộ đèn hậu cùng đèn xi-nhan trước LED Uma Racing, chiếc Dream biển ngũ quý 3 đã thực sự "lột xác" về mọi mặt. Video: Xe máy Honda Dream độ "khủng" đất Sài Thành.