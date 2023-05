Đây là Toyota Vios 2023 giá rẻ "bằng xương, bằng thịt" tại Việt Nam

Theo kế hoạch, vào ngày 10/5/2023 tới đây, phiên bản nâng cấp của dòng xe Toyota Vios 2023 mới sẽ chính thức ra mắt Việt Nam. Trước thời điểm đó, những chiếc Toyota Vios 2023 đã bắt đầu xuất hiện tại một số đại lý trên cả nước. Đúng như những hình ảnh rò rỉ trước đó, Toyota Vios 2023 tại Việt Nam sở hữu thiết kế nâng cấp nhẹ so với phiên bản cũ. Trong đó, khu vực đầu xe của mẫu sedan hạng B này giống hệt với Toyota Yaris 2023 đã ra mắt tại Thái Lan vào hồi tháng 3 năm nay. Ở đầu xe, Toyota Vios 2023 dành cho thị trường Việt Nam được bổ sung đèn pha mới với thiết kế tương tự Corolla đang bán ở thị trường Mỹ. Đèn pha LED sử dụng thấu kính projector này sẽ được trang bị tiêu chuẩn cho mọi phiên bản của xe. Thay đổi tiếp theo là 2 khe gió hẹp bao quanh logo của hãng Toyota ở chính giữa đầu xe. Trong khi đó, bên dưới xuất hiện lưới tản nhiệt hẹp và cản trước mới, tích hợp hốc gió trung tâm rộng. Ngoài ra, trên cản trước còn có nẹp trang trí màu bạc và đèn sương mù ở hai góc. Đáng tiếc là thiết kế sườn xe và phía sau của Toyota Vios 2023 dành cho Việt Nam không có gì thay đổi. Xe chỉ được bổ sung vành la-zăng 15 inch mới với thiết kế 6 chấu và phay xước 2 màu. Bên trong Toyota Vios 2023 là không gian nội thất cũng chỉ thay đổi nhẹ so với trước. Điểm nhấn đáng chú ý nhất bên trong xe là sự xuất hiện của ghế thể thao hơn, vô lăng tích hợp lẫy chuyển số, màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch lớn hơn trước và cổng USB Type C dành cho hàng ghế sau. Chưa hết, mẫu sedan được mệnh danh "xe quốc dân" này còn có thêm hệ thống cảnh báo lệch làn đường LDA và hệ thống cảnh báo tiền va chạm PCS mới. Cả hai đều là tính năng an toàn chủ động ADAS - điều mà những đối thủ trong cùng phân khúc với Toyota Vios 2023 như Honda City hay Hyundai Accent còn thiếu Trong khi đó, động cơ của Toyota Vios 2023 tại Việt Nam dự kiến cũng giữ nguyên như cũ. Đây là động cơ xăng 4 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 107 mã lực và mô-men xoắn cực đại 140 Nm. Động cơ đi với hộp số sàn 5 cấp hoặc CVT. Hiện giá xe Toyota Vios 2023 tại Việt Nam chưa được công bố. Theo nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý, giá xe dự kiến sẽ không đổi so với phiên bản cũ. Hiện Toyota Vios phiên bản cũ có giá dao động từ 489 - 592 triệu đồng. Video: Toyota Vios 2023 chính thức lộ diện tại Việt Nam.

