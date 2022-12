Toyota Vios 2023 giá rẻ "cháy hàng" với hơn 45.000 đơn sau 3 tháng

Ngày 9/8, Toyota Vios 2023 thế hệ mới chính thức trình làng tại Thái Lan dưới tên gọi Yaris Ativ. Ngay những ngày đầu ra mắt, Vios 2023 đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người tiêu dùng bởi thiết kế bắt mắt và trang bị hiện đại hơn hẳn thế hệ tiền nhiệm. Tại triển lãm Motor Expo, Phó chủ tịch điều hành Toyota Thái Lan - Surasak Suthongwan cho biết, sau gần 3 tháng mở bán, doanh số Toyota Vios 2023 đã nhận được 45.802 đơn đặt hàng và 12.972 xe đã được bàn giao tới người dùng. Được phát triển dựa trên nền tảng DNGA (Daihatsu New Global Platform) hoàn toàn mới, Toyota Vios 2023 sở hữu chiều dài cơ sở dài hơn 70mm so với thế hệ trước, từ đó đem đến nội thất rộng rãi và thoải mái hơn. Về thiết kế ngoại thất, Toyota Vios 2023 sở hữu nhiều đường nét góc cạnh, vuông vức hơn thế hệ tiền nhiệm. Khu vực đầu xe nổi bật với cụm đèn pha LED dạng chữ L cùng với lưới tản nhiệt cỡ lớn lấy cảm hứng từ “đàn anh” Corolla Altis. Khoang cabin Vios 2023 có thiết kế tối giản và hiện đại với điểm nhấn là màn hình giải trí trung tâm đặt nổi kích thước 8-9 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto. Ngoài ra, xe còn sở hữu một loạt trang bị nội thất cao cấp vượt tầm phân khúc như: phanh tay điện tử, đèn LED trang trí nội thất có thể điều chỉnh 64 màu, hệ thống Start/Stop thông minh và khởi động bằng nút bấm, chìa khóa thông minh... Đặc biệt, Vios mới được nâng cấp mạnh mẽ về trang bị an toàn với gói Toyota Safety Sense mới. Trên phiên bản cao cấp nhất, xe được trang bị loạt tính năng thông minh bao gồm: hệ thống cảnh báo tiền va chạm, Cảnh báo chệch làn đường,... Các trang bị khác như hệ thống cảnh báo khi xe phía trước đang di chuyển, Hệ thống bảo vệ bàn đạp ga, Kiểm soát hành trình tự động thích ứng, Hệ thống cảnh báo điểm mù, Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, Camera quan sát phía sau/phía trước và Camera quan sát toàn cảnh. Toyota Vios 2023 sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh 1.2L, công suất 94 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn 110 Nm tại 4.400 vòng/phút, kết hợp với hộp số tự động vô cấp Super CVT-I và hệ dẫn động cầu trước. Tại Thái Lan, giá xe Toyota Vios 2023 quy đổi dao động từ 355 tới 455 triệu đồng. Dự kiến, Toyota Vios 2023 sẽ ra mắt tại Việt Nam vào đầu năm sau. Ở nước ta, đây là mẫu xe rất được người tiêu dùng ưa chuộng vì giá thành rẻ và thiết kế hợp thị hiếu. Tính đến tháng 10/ 2022, Vios là mẫu xe bán chạy nhất thị trường Việt với doanh số đạt 18.780 chiếc. Video: Xem trước Toyota Vios 2023 sắp về Việt Nam.

