Đại gia Vũng Tàu rao bán Rolls-Royce Ghost chưa đến 9 tỷ đồng

Xe siêu sang Rolls-Royce Ghost của thương hiệu Anh quốc được định vị dưới "đàn anh" Phantom nên được đánh giá là khá phù hợp với các doanh nhân trẻ tuổi thành đạt. Tại thị trường Việt Nam, số lượng Ghost được đưa về nước khá nhiều với đầy đủ các thế hệ khác nhau cũng như một số phiên bản đặc biệt. Chiếc Rolls-Royce Ghost đời 2011 trong bài viết này theo chủ sở hữu được nhập khẩu về Việt Nam và đăng ký biển số tại TP. Vũng Tàu. Chiếc xe siêu sang Anh quốc này được đánh giá là khá mới và nguyên bản khi các chi tiết vẫn giữ nguyên và theo quảng cáo nó chỉ mới lăn bánh với quãng đường khoảng 30.000km. Phiên bản Rolls-Royce Ghost Series I cũ này đang được rao bán trên sàn xe cũ phần đầu màu sơn màu đen phối màu trắng sữa phong cách mới. Kích thước dài, rộng, cao của chiếc xe lần lượt là 5.399 x 1.948 x 1.550 mm. Trục cơ sở xe ở mức 3.295 mm. Trọng lượng của mẫu sedan siêu sang khoảng 2.500 kg, tỷ lệ phân bổ trọng lượng trước-sau 51/49. Rolls-Royce Ghost mang đến sự sang trọng cho khách hàng với phần đầu xe là lưới tản nhiệt dạng lớn với các thanh ngang đứng, mạ crôm sáng bóng, biểu tượng "goá phụ bay" được chế tác thủ công tinh xảo, gắn ở đầu đỉnh nắp ca-pô. Cản trước của xe cũng nổi bật với bộ lưới với các khe hút gió nhỏ dạng kim cương đan chéo đẹp mắt. Rolls-Royce Ghost sở hữu cụm đèn phe LED dạng hình chữ nhật lớn nằm ngang đặc trưng của hãng, bóng đèn dạng gương cầu lồi với đường viền là dải đèn led tinh tế. Một số chi tiết thân xe được mạ crom sang trọng, mâm xe hợp kim với các chấu mâm được mạ sáng bóng cùng logo RR thiết kế cách điệu khá ấn tượng. Bên cạnh ngoại thất, bên trong chiếc xe sang dùng 10 năm tuổi này vẫn được chủ nhân giữ gìn khá tốt. Ghế da trên xe, nhất là vị trí ghế lái vẫn còn như mới. Các chi tiết khác như da bọc trần, cánh cửa và gỗ vẫn còn mới so với nhiều chiếc khác đang được chào bàn trên thị trường. Nội thất của xe nổi bật nhờ thiết kế với những chất liệu sang trọng và những tính năng hiện đại được đi kèm. Có thể kể đến hệ thống đèn mờ trang nhã, tay nắm cửa mạ sáng, lỗ thông hơi hình nhãn cầu, hệ thống âm thanh hàng đầu 600W được truyền tải qua bộ âm ly 10 kênh và 16 loa trong đó có hai loa trầm đặt trên sàn... Đặc biệt, hệ thống ghế ngồi bên trong Rolls-Royce Ghost còn được sắp xếp theo “cấu hình rạp hát” sao cho mọi hoạt động vốn không ảnh hưởng đến người lái có thể được điều chỉnh từ ghế sau. Tất cả hoạt động đều được hiển thị trên hai màn hình LCD 9,2 inch đặt trên mặt sau của ghế trước... Chiếc Rolls-Royce Ghost 2011 này cũng có khả năng điều chỉnh theo từng cấp độ. Mẫu sedan siêu sang tự cài đặt thông số tối ưu dù khách hàng chỉ đơn giản chuyển từ ghế này sang ghế khác. Xe tự điều chỉnh độ cao gầm tùy thuộc vào tốc độ và cài đặt của tài xế với khoảng lên xuống 25 mm. Roll-Royce Ghost sở hữu khối động cơ 6,6 lít V12 tăng áp, công suất 563 mã lực và mô-men xoắn 780 Nm ở ngay vòng tua máy 1.500 vòng/phút. Xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 4.9 giây, vận tốc tối đa 249 km/h. Trang bị an toàn theo xe gồm: kiểm soát hành trình, điều khiển bằng giọng nói, cảm biến đổ sau, hỗ trợ phanh khẩn cấp, ổn định điều khiển lực kéo, cân bằng điện tử ESP, 10 túi khí... Tiết kiệm nhiên liệu không phải yếu tố được quan tâm nhiều đối với những người đủ khả năng mua xe siêu sang. Mặc dù vậy, động cơ của chiếc Rolls-Royce Ghost chỉ "uống" khoảng 15,7 lít/100 km trong thành phố và 11,7 lít/100 km trên xa lộ. Giá xe Rolls-Royce Ghost cũ đời 2011 trong bài viết này hiện đang được chủ nhân chào bán 8,9 tỷ đồng tại Việt Nam. Với giá bán chỉ gần tỷ đồng và đã mới chỉ lăn bánh khoảng 30.000km, đây được xem là lựa chọn hợp lý cho các đại gia khi mà thị trường xe siêu sang đang khá im ắng bởi đại dịch COvid-19, theo nhiều dân chơi xe siêu sang đây cũng là giá khá hời so với mức 31 đến 35 tỷ đồng của những chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Ghost thế hệ mới đang được bán ra tại Việt Nam. Video: Cận cảnh Rolls-Royce Ghost Series II giá triệu đô tại Hà Nội.

