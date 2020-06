"Bóng ma" Rolls-Royce Ghost độ của ông chủ West Coast Customs

Đã 10 năm kể từ ngày mẫu xe siêu sang Rolls-Royce Ghost ra mắt công chúng. Chiếc xe đã đạt được khá nhiều thành công nói chung và trong phân khúc xe siêu sang nói riêng. Với kích thước nhỏ hơn cũng như mềm mại, trẻ trung hơn so với người đàn anh Phantom, Rolls-Royce Ghost dễ dàng tiếp cận các đối tượng khách hàng ở nhiều lứa tuổi khác nhau. Đi kèm với các tùy chọn và các lựa chọn về cá nhân hóa, những chiếc Ghost dần trở nên độc đáo, không còn “dập khuôn” như thuở ban đầu. Đó là một trong những lý do khiến chiếc sedan siêu sang Rolls-Royce Ghost được khá nhiều người ưa chuộng, từ những doanh nhân cho tới những văn nghệ sĩ nổi tiếng. Ryan đã quyết định mang đến một ngoại hình hoàn toàn khác biệt cho chiếc Ghost của mình. Phá bỏ hình tượng khuôn mẫu của một chiếc xe sang Anh Quốc, anh đã lựa chọn gói nâng cấp ngoại thất đến từ thương hiệu Nhật Bản Office-K. Gói nâng cấp này mang đến cho chiếc xe phần cản trước sau, ốp hông, vè bánh,… mới. Gói độ này giúp xe trở nên thực sự độc đáo, hầm hố hơn. Tuy nhiên, nếu gói độ này không được phối màu một cách phù hợp thì chiếc Rolls-Royce Ghost trông sẽ rất “rườm rà”. Tuy nhiên, đội ngũ thiết kế cũng như thi công của West Coast Customs đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Chiếc xe được phối màu lại với 3 màu sắc độc đáo với màu sắc nâu “Candy Brown” với hiệu ứng ánh kim chủ đạo. Kết hợp với đó chính là các chi tiết màu trắng mờ như nắp capo, phần cản trước. Ngoài ra, các chi tiết chrome trên xe đều được mạ lại màu vàng hồng “Rose Gold” – màu sắc đang là xu thế trong một vài năm trở lại đây. Các chi tiết như lưới tản nhiệt, logo Spirit of Ecstasy, chụp ống xả đều được mạ màu vàng hồng đầy sang trọng, phù hợp với phong cách phối màu của chiếc xe. Xe được trang bị bộ mâm Lexani Morocco cỡ lớn với phần phuộc nâng hạ gầm, đem lại một vẻ ngoài đầy hầm hố cho chiếc Rolls-Royce Ghost độc đáo. Bộ mâm này cũng được sơn màu trắng nhám với vàng hồng – tương tự phong cách phối trên phần thân xe. Cùm phanh cũng được làm lại với màu vàng hồng đầy cá tính. Chiếc xe thuộc phiên bản trục cơ sở ngắn. Nếu ở phiên bản trục cơ sở kéo dài EWB, chiếc Rolls-Royce Ghost sẽ dài hơn khoảng 17cm. Điều này đồng nghĩa với việc khoang hành khách phía sau sẽ rộng rãi hơn, thoải mái hơn. Rolls-Royce Ghost Series I được trang bị động cơ 6,6 lít V12 sản sinh công suất 563 mã lực, mô-men xoắn cực đại 780 Nm. Xe sử dụng hộp số tự động 8 cấp và có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 4,7 giây và có thể đạt tốc độ tối đa lên tới 250km/h. Video: Rolls-Royce Ghost độ của ông chủ West Coast Customs.

