Video: Mercedes G63 AMG: Có gì mà ai cũng muốn sở hữu?

Mới đây, cộng đồng mạng lại xôn xao với hình ảnh một chiếc SUV hạng sang Mercedes-AMG G63 hơn 10 tỷ đồng màu trắng, lăn bánh trên đường phố với biển số 65H-032.94, chuyện chẳng có gì đáng bàn nếu chiếc biển này có nền màu trắng, số và chữ màu đen, mà là nền vàng, tức loại biển dành cho các xe kinh doanh vận tải.

Đây không phải là trường hợp đầu tiên chiếc xe Mercedes-AMG G63 gắn biển dịch vụ, nhưng vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Đại gia Cần Thơ gắn biển dịch vụ cho Mercedes-AMG G63 hơn 10 tỷ.

Không ít người tò mò muốn biết chủ nhân có thực sự kinh doanh vận tải hay không, nếu có, chi phí tính có như xe bình thường, hay theo phong cách xe nhà giàu. Cũng có trường hợp cho rằng, chủ xe chỉ đăng ký biển kinh doanh vận tải cho chiếc xe SUV hạng sang Mercedes-AMG G63 cho vui, vì tầm tiền mua xe, đã là đại gia.

Ngoài biển số màu vàng, chữ đen, chiếc SUV hạng sang Mercedes-AMG G63 của đại gia Cần Thơ không có trang bị nào thay đổi ở ngoại thất so với hàng trăm xe trước, thiết kế vẫn vuông vức, đèn pha LED tròn đẹp mắt, lưới tản nhiệt cao cấp. Hiện chưa rõ chiếc xe Mercedes-AMG G63 này được chủ nhân mua mới theo diện chính hãng, hay xe lướt.

Trước đó, cũng đã từng có mọt chiếc SUV hạng sang Mercedes-AMG G63 mang biển số vàng của đại gia Lào Cai.

Những chiếc Mercedes-AMG G63 thuộc diện phân phối chính hãng còn có sự khác biệt rất lớn ở ngoại hình so với những xe nhập ngoài nằm ở ống xả, cụ thể là do yêu cầu từ phía Cục Đăng kiểm Việt Nam để đảm bảo an toàn cho những người chạy xe máy, ống xả kép phía bên phải của những chiếc xe Mercedes-AMG G63 chính hãng bắt buộc phải hướng thẳng xuống đất thay vì nằm ngang hướng ra bên ngoài như xe ngoài.

Nằm bên dưới nắp capô của Mercedes-AMG G63 mang biển kinh doanh vận tải của đại gia Cần Thơ vẫn là khối động cơ xăng V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít mới nhất. Động cơ này tạo ra công suất tối đa 585 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 850 Nm tại dải tua máy 2.500 - 3.500 vòng/phút.

Nằm bên dưới nắp capô của Mercedes-AMG G63 mang biển kinh doanh vận tải là khối động cơ xăng V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít mới nhất.

Sức mạnh được truyền tới cả 4 bánh thông qua hộp số tự động AMG Speedshift Plus 9 cấp. Nhờ đó, chiếc SUV hạng sang Mercedes-AMG G63 này có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trong thời gian 4,5 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 220 km/h.