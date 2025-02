Tận thấy chiếc siêu xe Ford GT Le Mansory "độc nhất vô nhị"

Để quảng bá dòng quần áo mới từ UNDER ARMOUR và MANSORY, dự kiến ra mắt vào tháng 8/2025, MANSORY đã giới thiệu phiên bản duy nhất - “ONE-OFF” của chiếc Ford GT Le Mansory huyền thoại tại buổi tiệc độc quyền diễn ra vào đêm trước trận NBA All-Star Game tại San Francisco. Siêu xe Ford GT Le Mansory lấy cảm hứng từ Stephan Curry được sử dụng như điểm nhấn nổi bật với tên gọi “MANSORY x UNDER ARMOUR Le MANSORY” trong chiến dịch tiếp thị toàn quốc tại Hoa Kỳ và sẽ xuất hiện thêm nhiều lần trong năm. Ngoài ra, sự hợp tác này còn gồm một đôi giày UNDER ARMOUR Echo được thiết kế đồng bộ, cùng tông màu và phong cách với Le MANSORY. Đôi giày này sẽ ra mắt vào tháng 4/2025 mang phong cách màu sắc táo bạo. Trở lại với chiếc siêu xe Ford GT Le Mansory, điểm gây ấn tượng đầu tiên của thân xe là sợi carbon rộng hơn 5 cm cùng những thay đổi lớn về khí động học, khiến trái tim của mọi tín đồ đam mê xe thể thao đập nhanh hơn. Hệ thống đèn pha LED hoàn toàn mới và được phát triển độc quyền đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong ngôn ngữ thiết kế của “MANSORY x UNDER ARMOUR Le MANSORY”. Hệ thống chiếu sáng này, chia thành 4 đèn pha riêng lẻ, mang đến cho Ford GT Le MANSORY diện mạo hoàn toàn độc đáo, vừa khác biệt rõ rệt so với nguyên bản có thiết kế tròn trịa. Nhờ ngôn ngữ thiết kế mới, xe sở hữu vẻ ngoài rực rỡ về mặt thị giác, không thể nhầm lẫn với các khe hút gió lớn hơn và cánh gió sau tích hợp các tấm flap. Nhiều cải tiến ở hệ thống khung gầm. Bộ mâm FC.5 kích thước 21 inch (9x21 inch phía trước và 12x21 inch phía sau) với trang trí viền vàng đen, khóa trung tâm có logo MANSORY thay thế cho bộ mâm YN.5 của phiên bản đầu tiên. Phần đuôi của Ford GT Le Mansory được thay đổi thiết kế mang tạo cá tính mạnh mẽ và ngầu hơn. Cụm ống xả kép nguyên bản đã được nâng cấp sang dạng 3 ống xả cỡ lớn. Cánh gió khí động học chủ động nguyên bản được thay thế bằng bộ cánh gió cố định cỡ lớn với thiết kế hai tầng; mặt cánh gió có logo của hãng thời trang Under Amour. Như thường lệ với tất cả các dự án cải tạo hoàn chỉnh của MANSORY, các chuyên gia gần như không có chi tiết nào trong nội thất. Theo concept màu sắc ngoại thất, hai màu đen và vàng cũng chiếm ưu thế trong nội thất của chiếc xe quảng bá “Le MANSORY UNDER ARMOUR”. Các vật liệu được sử dụng bao gồm da cao cấp, sợi carbon và da Alcantara. Khu vực bảng điều khiển cũng được bọc da Alcantara. Nhiều chi tiết carbon được phân bố khắp khoang hành khách tạo nên một tổng thể nội thất hài hòa. Bên cạnh vẻ ngoài ấn tượng về mặt thị giác của Ford GT Le MANSORY, khối động cơ EcoBoost V6 tăng áp kép 3.5L nguyên bản đã được tinh chỉnh, công suất mới đạt 710 mã lực (nguyên bản 656 mã lực) và mô-men xoắn 840 Nm; tốc độ tối đa đạt 354 km/h. Đây là chiếc Ford GT Le Mansory cuối cùng trong tổng số 3 chiếc được chế tạo. Tất nhiên mức giá của bản độ này không được công bố, trong khi giá trung bình của Ford GT thế hệ thứ hai được giao dịch trên thị trường xe cũ khoảng 1,1 triệu USD tương đương 27,5 tỷ đồng. Video: CHi tiết siêu xe Ford GT Le Mansory độc nhất vô nhị.

Để quảng bá dòng quần áo mới từ UNDER ARMOUR và MANSORY, dự kiến ra mắt vào tháng 8/2025, MANSORY đã giới thiệu phiên bản duy nhất - “ONE-OFF” của chiếc Ford GT Le Mansory huyền thoại tại buổi tiệc độc quyền diễn ra vào đêm trước trận NBA All-Star Game tại San Francisco. Siêu xe Ford GT Le Mansory lấy cảm hứng từ Stephan Curry được sử dụng như điểm nhấn nổi bật với tên gọi “MANSORY x UNDER ARMOUR Le MANSORY” trong chiến dịch tiếp thị toàn quốc tại Hoa Kỳ và sẽ xuất hiện thêm nhiều lần trong năm. Ngoài ra, sự hợp tác này còn gồm một đôi giày UNDER ARMOUR Echo được thiết kế đồng bộ, cùng tông màu và phong cách với Le MANSORY. Đôi giày này sẽ ra mắt vào tháng 4/2025 mang phong cách màu sắc táo bạo. Trở lại với chiếc siêu xe Ford GT Le Mansory, điểm gây ấn tượng đầu tiên của thân xe là sợi carbon rộng hơn 5 cm cùng những thay đổi lớn về khí động học, khiến trái tim của mọi tín đồ đam mê xe thể thao đập nhanh hơn. Hệ thống đèn pha LED hoàn toàn mới và được phát triển độc quyền đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong ngôn ngữ thiết kế của “MANSORY x UNDER ARMOUR Le MANSORY”. Hệ thống chiếu sáng này, chia thành 4 đèn pha riêng lẻ, mang đến cho Ford GT Le MANSORY diện mạo hoàn toàn độc đáo, vừa khác biệt rõ rệt so với nguyên bản có thiết kế tròn trịa. Nhờ ngôn ngữ thiết kế mới, xe sở hữu vẻ ngoài rực rỡ về mặt thị giác, không thể nhầm lẫn với các khe hút gió lớn hơn và cánh gió sau tích hợp các tấm flap. Nhiều cải tiến ở hệ thống khung gầm. Bộ mâm FC.5 kích thước 21 inch (9x21 inch phía trước và 12x21 inch phía sau) với trang trí viền vàng đen, khóa trung tâm có logo MANSORY thay thế cho bộ mâm YN.5 của phiên bản đầu tiên. Phần đuôi của Ford GT Le Mansory được thay đổi thiết kế mang tạo cá tính mạnh mẽ và ngầu hơn. Cụm ống xả kép nguyên bản đã được nâng cấp sang dạng 3 ống xả cỡ lớn. Cánh gió khí động học chủ động nguyên bản được thay thế bằng bộ cánh gió cố định cỡ lớn với thiết kế hai tầng; mặt cánh gió có logo của hãng thời trang Under Amour. Như thường lệ với tất cả các dự án cải tạo hoàn chỉnh của MANSORY, các chuyên gia gần như không có chi tiết nào trong nội thất. Theo concept màu sắc ngoại thất, hai màu đen và vàng cũng chiếm ưu thế trong nội thất của chiếc xe quảng bá “Le MANSORY UNDER ARMOUR”. Các vật liệu được sử dụng bao gồm da cao cấp, sợi carbon và da Alcantara. Khu vực bảng điều khiển cũng được bọc da Alcantara. Nhiều chi tiết carbon được phân bố khắp khoang hành khách tạo nên một tổng thể nội thất hài hòa. Bên cạnh vẻ ngoài ấn tượng về mặt thị giác của Ford GT Le MANSORY, khối động cơ EcoBoost V6 tăng áp kép 3.5L nguyên bản đã được tinh chỉnh, công suất mới đạt 710 mã lực (nguyên bản 656 mã lực) và mô-men xoắn 840 Nm; tốc độ tối đa đạt 354 km/h. Đây là chiếc Ford GT Le Mansory cuối cùng trong tổng số 3 chiếc được chế tạo. Tất nhiên mức giá của bản độ này không được công bố, trong khi giá trung bình của Ford GT thế hệ thứ hai được giao dịch trên thị trường xe cũ khoảng 1,1 triệu USD tương đương 27,5 tỷ đồng. Video: CHi tiết siêu xe Ford GT Le Mansory độc nhất vô nhị.