Chiêm ngưỡng SUV Mercedes-AMG G63 độ Mansory phối màu độc đáo

Mansory vẫn luôn hướng tới việc đem tới những phiên bản nâng cấp cho dòng xe SUC địa hình Mercedes-AMG G63 đình đám này, giúp tạo sự khác biệt cũng như đem đến cho khách hàng những tùy chọn để thể hiện cá tính của chủ sở hữu. Mansory cũng chính là một thương hiệu “tiên phong” trong việc đem đến cho Mercedes-AMG G63 địa hình một diện mạo khác biệt. Mới đây, thương hiệu này đã nâng cấp một chiếc G63 lên thành phiên bản G850 và được mang ra đường phố Paris để chụp ảnh. Chỉ riêng bộ body kit đã giúp chiếc xe nổi bật hơn nhiều so với một chiếc G63 thông thường, tuy nhiên mẫu xe này còn trở nên độc đáo hơn khi còn được hoàn thiện với màu xanh mờ ấn tượng. Màu sơn này giúp tăng thêm vẻ nổi bật cho chiếc SUV địa hình với những đường nét mạnh mẽ, khỏe khắn. Bộ bodykit G850 của Mansory dành cho Mercedes bao gồm hàng loạt các chi tiết được làm từ sợi carbon bao gồm cả lưới tản nhiệt. Ngoài ra còn được trang bị nắp capo độ bằng sợi carbon, đồng thời nóc xe cũng được trang bị thêm hai thanh đèn LED lớn. Chiếc xe địa hình của Mercedes cũng được trang bị bộ mâm độ cỡ lớn màu đen mới, các vè ốp hông xe mới cùng hệ thống xả đem lại âm thanh ấn tượng hơn. Ở phần đuôi sau, xe được hoàn thiện với cánh gió sau cố định, cản trước được thiết kế lại với nhiều chi tiết dữ dằn hơn và ốp để bánh dự phòng mới. Khoang nội thất của xe đem tới một cảm giác khác biệt khi toàn bộ các chi tiết da đều được bọc màu trắng nổi bật. Xe được trang bị hai ghế ngồi phía trước mới thể thao hơn và được thêu chỉ xanh, các viền ghế màu xanh lá cây cùng logo Mansory trên phần tựa đầu. Xe cũng được trang bị các chi tiết carbon xanh độc đáo, các phần nút và cửa gió điều hòa màu bạc cũng đã được nhuộm xanh khác biệt. Vô lăng của xe cũng được thay thế phần khung và được bọc da màu trắng kết hợp carbon hai màu trang trí khác biệt. Để tạo cảm giác hầm hố hơn, Mansory đã kết hợp dây an toàn màu xanh neon có logo của thương hiệu Mansory. Về hiệu năng, khối động cơ V8 tăng áp kép 4.0 lít nguyên bản của xe đã được cải tiến để tạo ra công suất lên tới 900 mã lực và mô-men xoắn lên mức 1.200 Nm. Với sức mạnh này, chiếc xe hứa hẹn sẽ đem tới người dùng một cảm giác lái ấn tượng hơn. Hiện thương hiệu không công bố giá xe Mercedes-AMG G63 độ Mansory này, tuy nhiên với loạt nâng cấp khác biệt, mẫu xe này chắc hẳn sẽ có giá cao hơn rất nhiều so với một chiếc G63 nguyên bản. Video: Xem SUV Mercedes-AMG G63 độ Mansory siêu hầm hố.

