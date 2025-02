BYD Sealion 6 từ 800 triệu về Việt Nam có cửa "đấu" Hyundai Tucson

Thông tin về việc BYD Sealion 6 ra mắt Việt Nam đã được nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý công bố từ cuối năm 2024. Trong thời gian qua, những chiếc SUV cỡ C đến từ Trung Quốc này cũng đã cập bến Việt Nam, chuẩn bị cho ngày ra mắt. Theo thông tin từ đại lý, BYD Sealion 6 2025 mới sẽ chính thức được bàn giao cho khách Việt vào tháng 4/2025 với 2 phiên bản là Dynamic và Premium. Giá bán chính thức của xe ở Việt Nam vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, đại lý cho biết xe có giá tham khảo khoảng 800 triệu đồng ở bản Dynamic và 900 triệu ở bản Premium. Nếu giá bán kể trên là chính xác, BYD Sealion 6 của Trung Quốc sẽ khá cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ C. Xe sẽ đối đầu với những cái tên được yêu thích tại Việt Nam như Mazda CX-5 (749 - 979 triệu đồng), Ford Territory (759 - 889 triệu), Hyundai Tucson (769 - 979 triệu) và Honda CR-V (1,029 - 1,259 tỷ). Sealion 6 là mẫu xe plug-in hybrid đầu tiên của thương hiệu BYD nói riêng và phân khúc SUV cỡ C tại Việt Nam nói chung. Cụ thể hơn, xe dùng động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, tạo ra công suát tối đa 96 mã lực và mô-men xoắn cực đại 122 Nm. Động cơ này kết hợp với mô-tơ điện mạnh 194 mã lực và 300 Nm. Tổng cộng, xe sở hữu công suất tối đa 214 mã lực và mô-men xoắn cực đại 300 Nm. Ngoài ra, xe còn được trang bị pin BYD Blade với dung lượng 18,3 kWh, cho phép chạy 92 km mà không tốn một giọt xăng. Lượng xăng tiêu thụ trung bình của mẫu xe này chỉ dừng ở mức 1,1 lít/100 km. Quãng đường di chuyển sau khi đổ đầy xăng và sạc đầy pin là 1.092 km. Không chỉ tiết kiệm xăng, BYD Sealion 6 còn sở hữu kích thước lớn hơn các mẫu SUV cỡ C điển hình. Theo đó, xe có kích thước chiều dài x rộng x cao lần lượt 4.775 x 1.890 x 1.670 mm và chiều dài cơ sở 2.765 mm. Trang bị của BYD Sealion 6 cũng khá phong phú với hệ thống đèn LED từ trước ra sau, cần gạt nước tự động, gương chiếu hậu gập điện/chỉnh điện/sấy/tích hợp đèn chân gương, kính cách âm ở cửa trước và vành hợp kim 19 inch tiêu chuẩn. Trong khi đó, bản cao cấp có thêm tính năng đèn chờ dẫn đường. Bên trong xe, mẫu ô tô Trung Quốc này sở hữu những trang bị nội thất tiêu chuẩn như vô lăng tích hợp phím chức năng, ghế bọc da tổng hợp, ghế lái chỉnh điện 6 hướng, ghế hành khách chỉnh điện 4 hướng, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch Màn hình cảm ứng trung tâm 12,8 inch có thể xoay 90 độ, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto, hệ thống âm thanh Infinity 10 loa, cập nhật phần mềm qua Wifi và tính năng trợ lý giọng nói. Thêm vào đó là cổng USB Type A/Type C, chìa khóa kỹ thuật số, 2 sạc điện thoại không dây, Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, điều hòa tự động 2 vùng, cửa gió ở hàng ghế sau, hệ thống lọc không khí PM2.5 và chìa khóa kỹ thuật số. Riêng bản Premium được trang bị gương chiếu hậu tự động chống chói, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, đèn trang trí nội thất đa sắc và màn hình cảm ứng trung tâm 15,6 inch xoay 90 độ. Cuối cùng là những trang bị an toàn như phanh đĩa trên 4 bánh, 6 túi khí, camera 360 độ, cảnh báo áp suất lốp, 2 cảm biến đỗ xe phía trước, 4 cảm biến đỗ xe phía sau, phanh điện thông minh, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và giữ xe tự động. Xe sẽ có 3 lựa chọn màu sắc là trắng, xám và đen. Video: Giới thiệu mẫu xe SUV BYD Sealion 6 DM-i của Trung Quốc.

