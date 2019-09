Đà Nẵng - Thanh lý xe sang tiền tỷ Vũ "nhôm" biếu tặng

UBND thành phố Đà Nẵng đã quyết định thu hồi, bán đấu giá 3 chiếc xe ôtô của Vũ nhôm tức Phan Văn Anh Vũ biếu, tặng cho Văn phòng Thành ủy và UBND thành phố. Trong đó nhiều chiếc xe ôtô Vũ nhôm tặng cho cơ quan chức năng TP Đà Nẵng đang có giá trên thị trường lên tới gần 3 tỷ đồng.

Cụ thể, 3 chiếc ôtô hiệu Toyota Landcruiser VX, biển kiểm soát 43A.001.79; xe ôtô Toyota Landcruiser VX, biển kiểm soát 43A.001.89 và xe ôtô con Mercedes- Benz, biển kiểm soát 43A.003.04 đã được Sở Tài chính thẩm định giá xong và giao cho một công ty thực hiện tiến hành đấu giá công khai.

Nhiều chiếc xe ôtô do Phan Văn Vũ (tức Vũ nhôm) biếu, tặng cho cơ quan chức năng TP Đà Nẵng sẽ được đem ra đấu giá thanh lý.

Khảo sát các website chuyên xe ôtô cũ, dễ nhận thấy với Toyota Landcruiser VX tùy vào năm sản xuất nhưng đều có giá dao động từ 2 - 3 tỷ đồng. Còn với chiếc Mercedes- Benz biển kiểm soát 43A.003.04, do không biết chắc chắn nên khó định giá. Tuy nhiên giá xe sang Mercedes- Benz cũng không nhỏ.

Trước đó, ngày 21/2/2017, dư luận phát hiện ông Nguyễn Xuân Anh, cựu Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, sử dụng chiếc xe sang biển xanh BKS 43A - 299.99.

Điều đặc biệt là ôtô này do một doanh nghiệp tặng Thành ủy Đà Nẵng. Theo giải thích từ ông Đào Tấn Bằng (Chánh văn phòng Thành ủy Đà Nẵng vào thời điểm xảy ra sự việc) thì Thành ủy tiếp nhận và bố trí cho ông Nguyễn Xuân Anh sử dụng.

Ông Nguyễn Xuân Anh, cựu Bí thư Thành ủy Đà Nẵng từng sử dụng chiếc xe sang biển xanh BKS 43A - 299.99.

Doanh nghiệp tặng chiếc xe này được xác định là công ty Minh Hưng Phát mà ông Phan Văn Anh Vũ là người có cổ phần lớn nhất. Thành ủy Đà Nẵng sau đó trả lại chiếc xe cho doanh nghiệp.

Thông tin mới đây cho biết, tại phiên xét xử ngày 8/1, "Vũ nhôm” trình bày, bản thân Vũ làm rất nhiều chương trình từ thiện hàng năm giúp các em nhỏ đến trường nhưng khi làm từ thiện thì không ai đi kể công nên Vũ chỉ đề cập đến những vấn đề mà Vũ từng hỗ trợ ngành Công an và các địa phương.

Theo đó, Vũ kể : "Khi tình trạng trộm cướp, mất an ninh trật tự xảy ra tại TP HCM, lãnh đạo Bộ gọi xem thế nào thì bị cáo đã hỗ trợ 150 môtô tuần tra cho Công an TP HCM, 50 môtô tuần tra cho Công an Đà Nẵng, 2 tỷ đồng cho văn phòng Bộ…. rồi hỗ trợ một thành phố cả trăm tỉ để lắp đặt hệ thống camera giám sát”.