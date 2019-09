Mercedes-Benz ESF 2019 trang bị công nghệ “tân tiến“

Mercedes-Benz ESF 2019 mới - với chữ ESF là cái tên viết tắt cho cụm từ “Experimental Safety Vehicle” của Mercedes-Benz. Đây là mẫu concept 2019 vốn được chế tạo dựa trên GLE mới. Nó được trang bị với một hệ truyền động plug-in hybrid, công nghệ lái bán tự động và là một phương tiện vô cùng thông minh và có đặc tính nhấn mạnh tính an toàn. Trên nhiều phương diện, nó mang vai trò một cái nhìn trước của những gì sẽ đến từ hãng xe sang Mercedes-Benz trong thời gian tới, và giờ là lúc thích hợp để trưng bày tại Triển lãm Ô tô Frankfurt 2019. “An toàn là một phần trong mã gen thương hiệu của Mercedes-Benz. Chúng tôi đã nhiều lần chứng minh rằng mình không thiếu ý tưởng trong lĩnh vực này kể từ những năm 1970, với các mẫu Experimental Safety Vehicle. ESF 2019 phản ánh phương thức di chuyển của tương lai”. Chủ tịch Daimler, công ty mẹ của Mercedes-Benz, ông Ola Källenius cho hay. Đúng là ESF 2019 có trang bị với hơn tá tính năng đột phá với mục tiêu bảo vệ không chỉ hành khách trong nó, mà cả những tài xế khác nữa. Cụ thể, khi nó hoạt động ở chế độ tự lái hoàn toàn, vô lăng (nhỏ và tính tương lai) và chân ga sẽ thu vào trong để giảm bớt nguy cơ chấn thương trong trường hợp va chạm xảy ra. Mercedes-Benz còn chú tâm tới cả trang bị hạn chế tai nạn và túi khí khi đưa ra những không gian lắp đặt thay thế (túi khí tài xế ở trong mặt táp lô, túi khí bên sườn ở trong các chốt bên cạnh của lưng ghế). Những tính năng công nghệ thú vị khác bao gồm một công nghệ đèn pha mang tính cách mạng gọi là Digital Light. Xe còn có hệ thống Pre-Safe Child, với dây đai an toàn được căng ra và các yếu tố bảo vệ va chạm gắn bên sườn được mở rộng trước khi va chạm xảy ra nhằm bảo vệ trẻ em. Thậm chí là trong trường hợp có va chạm xảy ra, Mercedes-Benz ESF sẽ tự động nhả ra một người máy nhỏ ở phía sau của xe và nó đảm nhiệm vị trí của một biển cảnh báo hình tam giác, vậy nên những người khác sẽ biết điều gì đang xảy ra phía trước. Ngoài ra, mẫu xe siêu an toàn Mercedes-Benz ESF 2019 còn có các tính năng an toàn Pre-Safe, túi khí phía sau với khái niệm phồng ra mới và một hệ thống Hỗ trợ Phanh Chủ động. Không chỉ có túi khí mới, người ngồi phía sau còn có khóa dây an toàn phát sáng lẫn dây đai sưởi ấm... Trong suốt những năm qua, Mercedes-Benz đã chế tạo hơn 30 chiếc xe thí nghiệm, 4 trong số đó đã được giới thiệu tới công chúng gồm: ESF 5, ESF 13 (cả hai dựa trên mẫu W114), ESF 22 và ESF 24 (cả hai dựa trên W116 S-Class). Người tiền nhiệm trực tiếp của ESF 2009 là ESF 2019 đã ra mắt nhiều công nghệ đột phá được mang vào sản xuất thương mại. Video: Mercedes-Benz ESF 2019 - xe trang bị công nghệ "siêu an toàn".

