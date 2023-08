Czinger 21C Blackbird Edition - hypercar triệu đô phong cách chiến đấu cơ

Czinger 21C ra mắt vào tháng 2/2020, nhưng hiệu suất của chiếc xe mang lại không hề kém phần ấn tượng. Các nhà sản xuất siêu xe hybrid in 3D đã sẵn sàng tiết lộ tác phẩm mới nhất tôn vinh nguồn cảm hứng ban đầu dành cho 21C. Czinger 21C Blackbird Edition đặc biệt là mẫu hypercar được đặt theo tên của chiếc Lockheed SR-71 "Blackbird" huyền thoại. Lockheed SR-71 "Blackbird" là một trong những máy bay quân sự nổi tiếng nhất từng được chế tạo, bắt đầu hoạt động trong Lực lượng Vũ trang Mỹ vào năm 1966. Máy bay trinh sát là kỳ quan công nghệ hoàn toàn, đồng thời là máy bay nhanh nhất thế giới trong gần 60 năm qua; chiếc máy bay này đã nghỉ hưu vào năm 1999. Mặc dù phiên bản đặc biệt nhưng siêu xe Czinger 21C Blackbird Edition sẽ không thể phá vỡ các kỷ lục của Mach 3, nhưng chiếc hypercar này dùng nhiều vật liệu tiên tiến của SR-71. Những chiếc xe được thiết kế độc quyền bởi hệ thống trí tuệ nhân tạo của thương hiệu, tập trung vào việc sản xuất công nghiệp phụ trợ. Phương pháp in 3D này là kết quả của Divergent - công ty mẹ của nhà sản xuất ôtô, đơn vị nội bộ sản xuất khung và linh kiện 21C; cho phép sử dụng các hợp kim nhẹ cũng như các vật liệu như sợi carbon. Mỗi mẫu 21C đều có cấu hình chỗ ngồi thẳng hàng theo phong cách Blackbird nguyên bản.Sức mạnh của Czinger 21C sản sinh công suất 1.250 mã lực từ khối động cơ V8 2.9l lít tăng áp kép cùng cặp mô-tơ điện. Trong khi đó, phiên bản Blackbird Edition 21C được tinh chỉnh tăng thêm 100 mã lực, tổng công suất hệ thống mới đạt 1.350 mã lực cùng hệ dẫn động bốn bánh. Màu sơn đen của Czinger 21C Blackbird Edition là điểm nhấn của chiếc máy bay phản lực này, đây là màu sơn đặc biệt có tên "Jet Black" cùng với nhiều chi tiết sợi carbon có logo Blackbird mang hình bóng SR-71. Bộ mâm có thiết kế mới, bắt mắt hơn. Cản sau cùng cánh gió lớn và hệ thống ống xả được tinh chỉnh tái tạo phần đuôi theo phong cách động cơ phản lực. Nội thất Czinger 21C Blackbird Edition lấy cảm hứng từ máy bay chiến đấu với tông màu đen. Những chi tiết trang trí màu cam và các tấm đệm ghế tạo cảm giác động cơ phản lực đang kích hoạt. Góc nhìn từ khoang lái tạo nên cảm xúc khác biệt, tương tự như góc nhìn từ máy bay SR-71. Cách bố trí ghế theo dạng song song 1 và 2. Vào 6/3/1990, SR-71 lập nhiều kỷ lục tốc độ trên chuyến bay từ Los Angeles, California đến Washington, D.C. Nó băng qua lục địa Mỹ trong 64 phút 20 giây, quãng đường 2.299,7 dặm (3,701km) với tốc độ trung bình là 2.144,8mph (3.451km/h). Tương tự, Czinger 21C đã lập nhiều kỷ lục vòng đua tại các đường đua trên khắp nước Mỹ. Ngoài Laguna Seca, Czinger 21C đã lập kỷ lục hoàn thành 1 vòng đua tại Circuit of the Americas với thời gian 2 phút 11,33 giây. Tuy nhiên, những phiên bản đặc biệt này sẽ hiếm hoi như máy bay phản lực quân sự. Czinger chỉ có kế hoạch thực hiện 80 chiếc 21C trên tất cả các dự án thuộc phiên bản đặc biệt. Mức giá xe Czinger 21C Blackbird Edition chưa được công bố, nhưng chắc chắn nó sẽ đắt hơn chiếc Czinger 21C 2023 có mức khởi điểm từ 2 triệu USD (khoảng 46,8 tỷ đồng). Video: Giới thiệu Czinger 21C Blackbird Edition đặc biệt.

