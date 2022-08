Czinger 21C - hypercar in 3D công suất 1.350 mã lực, gần 47 tỷ đồng

Được tạo ra từ một công ty tiên phong trong công nghệ in 3D, chiếc siêu xe Czinger 21C hình thành từ máy in sử dụng 12 tia Laser hiện đại nhất Thế Giới, được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo AI trong quá trình sản xuất. Ngoại trừ các chi tiết như các tấm thân bằng sợi carbon, bánh xe, các thành phần nội thất bằng da và vải, phuộc và hệ thống truyền động thì còn lại những bộ phận khác trên chiếc Czinger 21C 2023 mới đều được in 3D. Nhà sản xuất Czinger cũng đang cố gắng có thể in 3D luôn cả những bộ phận nêu trên. Hàng chục robot cũng đảm nhận luôn phần việc lắp ráp mẫu hypercar này. Điều này giúp hãng xe nâng cao được hiệu suất chế tạo và đây sẽ là tương lai của ngành sản xuất ô tô. Czinger 21C nhìn rất giống xe đua, bởi nó được tạo ra nhờ đội ngũ các cựu kỹ sư xe đua công thức 1 cùng làm việc với các nhà khoa học và lập trình viên. Đây cũng là mẫu hypercar đầu tiên được tạo ra bằng công nghệ in 3D. Chiếc xe có 2 chỗ ngồi, ghế hành khách được đặt ngay sau ghế lái và cabin của xe cũng có cấu trúc tựa như một máy bay chiến đấu. Các hốc gió cỡ lớn xuất hiện trên thân xe cùng cánh gió và nhiều chi tiết khí động học, giúp xe tạo ra 2.500 kg lực ép xuống mặt đường khi xe chạy ở tốc độ 321 km/h. Sức mạnh của Czinger 21C đến từ động cơ V8 tăng áp kép 2.9L, cho ra công suất lên đến 950 mã lực với vòng tua 11.000 vòng/phút. Đi kèm là hộp số tuần tự 7 cấp truyền lực tới bánh sau. Chưa dừng lại ở đó, nhà sản xuất Mỹ còn trang bị 1 động cơ điện ở trục trước và 2 động cơ ở trục sau, giúp xe có tổng công suất lên đến 1.350 mã lực. Nhờ đó Czinger 21C có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 1,9 giây, và chỉ mất 8,5 giây để đạt tốc độ 300 km/h, xe có tốc độ tối đa lên đến 452 km/h. Những thông số này giúp mẫu siêu xe nước Mỹ nằm trong top đầu những chiếc xe nhanh nhất Thế Giới. Để kìm hãm cỗ máy trên thì chiếc xe cũng có được hệ thống phanh carbon-ceramic với đĩa 16,1 inch và phanh 6 piston ở phía trước, đĩa 15,3 inch với phanh 4 piston ở phía sau. Lốp xe là loại Michelin Pilot Sport Cup 2R, gần như là một loại lốp dành cho xe đua với khả năng ổn định và bám đường ngay cả khi xe chạy ở tốc độ cao. Nhìn qua chiếc xe có thể giống một mẫu xe đua F1, tuy nhiên Czinger 21C hoàn toàn được phép chạy trên đường phố khi nó vẫn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn an toàn và quy định của Mỹ. Sẽ chỉ có 80 chiếc xe được sản xuất, giá xe Czinger 21C 2023 khởi điểm từ 2 triệu USD (khoảng 46,8 tỷ đồng). Video: Supercar Blondie cầm lái siêu xe Czinger 21C in 3D.

Được tạo ra từ một công ty tiên phong trong công nghệ in 3D, chiếc siêu xe Czinger 21C hình thành từ máy in sử dụng 12 tia Laser hiện đại nhất Thế Giới, được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo AI trong quá trình sản xuất. Ngoại trừ các chi tiết như các tấm thân bằng sợi carbon, bánh xe, các thành phần nội thất bằng da và vải, phuộc và hệ thống truyền động thì còn lại những bộ phận khác trên chiếc Czinger 21C 2023 mới đều được in 3D. Nhà sản xuất Czinger cũng đang cố gắng có thể in 3D luôn cả những bộ phận nêu trên. Hàng chục robot cũng đảm nhận luôn phần việc lắp ráp mẫu hypercar này. Điều này giúp hãng xe nâng cao được hiệu suất chế tạo và đây sẽ là tương lai của ngành sản xuất ô tô. Czinger 21C nhìn rất giống xe đua, bởi nó được tạo ra nhờ đội ngũ các cựu kỹ sư xe đua công thức 1 cùng làm việc với các nhà khoa học và lập trình viên. Đây cũng là mẫu hypercar đầu tiên được tạo ra bằng công nghệ in 3D. Chiếc xe có 2 chỗ ngồi, ghế hành khách được đặt ngay sau ghế lái và cabin của xe cũng có cấu trúc tựa như một máy bay chiến đấu. Các hốc gió cỡ lớn xuất hiện trên thân xe cùng cánh gió và nhiều chi tiết khí động học, giúp xe tạo ra 2.500 kg lực ép xuống mặt đường khi xe chạy ở tốc độ 321 km/h. Sức mạnh của Czinger 21C đến từ động cơ V8 tăng áp kép 2.9L, cho ra công suất lên đến 950 mã lực với vòng tua 11.000 vòng/phút. Đi kèm là hộp số tuần tự 7 cấp truyền lực tới bánh sau. Chưa dừng lại ở đó, nhà sản xuất Mỹ còn trang bị 1 động cơ điện ở trục trước và 2 động cơ ở trục sau, giúp xe có tổng công suất lên đến 1.350 mã lực. Nhờ đó Czinger 21C có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 1,9 giây, và chỉ mất 8,5 giây để đạt tốc độ 300 km/h, xe có tốc độ tối đa lên đến 452 km/h. Những thông số này giúp mẫu siêu xe nước Mỹ nằm trong top đầu những chiếc xe nhanh nhất Thế Giới. Để kìm hãm cỗ máy trên thì chiếc xe cũng có được hệ thống phanh carbon-ceramic với đĩa 16,1 inch và phanh 6 piston ở phía trước, đĩa 15,3 inch với phanh 4 piston ở phía sau. Lốp xe là loại Michelin Pilot Sport Cup 2R, gần như là một loại lốp dành cho xe đua với khả năng ổn định và bám đường ngay cả khi xe chạy ở tốc độ cao. Nhìn qua chiếc xe có thể giống một mẫu xe đua F1, tuy nhiên Czinger 21C hoàn toàn được phép chạy trên đường phố khi nó vẫn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn an toàn và quy định của Mỹ. Sẽ chỉ có 80 chiếc xe được sản xuất, giá xe Czinger 21C 2023 khởi điểm từ 2 triệu USD (khoảng 46,8 tỷ đồng). Video: Supercar Blondie cầm lái siêu xe Czinger 21C in 3D.