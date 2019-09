Chi tiết Ferrari 488 Spider tiền tỷ của Cường Đô la

Mang trên mình trọng trách nặng nề nhưng các phiên bản của dòng 488 lại đạt được thành công vượt mong đợi, cụ thể, có không dưới 20 chiếc siêu xe Ferrari 488 được nhập khẩu thông qua các đại lí tư nhân về Việt Nam, trong số đó có sự xuất hiện của 3 chiếc 488 Spider giúp cho 488 trở thành dòng xe Ferrari có số lượng đông đảo nhất tại Việt Nam. Cách đây không lâu, chiếc Ferrari 488 Spider thứ hai cập bến Việt Nam đã bị bắt gặp khi tham dự lễ khai trương nhà hàng C.Tao của đại gia siêu xe Cường Đô la tại Bình Dương. Đây cũng chính là mẫu siêu xe mới nhất vừa được anh mang về garage, vì vậy cả ba chiếc 488 Spider tại Việt Nam đều đã về tay chủ nhân mới tại khu vực phía Nam. Cầm lái “siêu ngựa” đến sự kiện là một người bạn thân của Cường Đô la, trong khi đó vị doanh nhân này “cầm cương” chiếc McLaren 720s màu cam McLaren di chuyển đến Bình Dương cùng dàn siêu xe CarPassion. Về tổng thể, xe sở hữu lớp sơn ngoại thất đỏ rực Rosso Corsa đặc trưng của thương hiệu siêu xe Ý, thiết kế không có nhiều sự khác biệt so với phiên bản Coupe, điểm khác biệt lớn nhất chính là phần mui cứng được sơn đồng màu với ngoại thất. Công đoạn đóng mở phần mui của “siêu ngựa” chỉ mất 14 giây và có thể thực hiện khi xe đang di chuyển. Khác biệt với khoang động cơ có thể nhìn thấy thông qua phần nắp bằng kính ở phiên bản Coupe, phiên bản Spider đã được chỉnh sửa lại đôi chút ở khoang động cơ phía sau để dành chỗ cho hệ thống mui xếp. Một chi tiết thú vị trên Ferrari 488 Spider là tấm kính ngăn cách giữa cabin và khoang máy có thể điều chỉnh lên xuống trong trường hợp người lái muốn nghe âm thanh của khối động cơ nhưng lại không muốn mở mui xe ra. So với hai chiếc 488 Spider mang màu xanh Blue Corsa và trắng Bianco Avus hiện đang định cư tại Bình Phước, chiếc màu đỏ thuộc sở hữu của Cường Đô la được trang bị gói ốp sợi carbon ở phần ngoại thất với những chi tiết như : líp trước, nẹp hông xe, khe gió hông, ốp đèn xi-nhan đuôi hay bộ khuếch tán gió đều được làm từ sợi carbon. “Siêu ngựa” được trang bị bộ móng hàng hiệu Pirelli P Zero cùng bộ mâm 5 chấu kép kích thước 20 inch được làm từ hợp kim ma-giê, cùm phanh Brembo được sơn đỏ nổi bật cùng màu với ngoại thất, đĩa phanh gốm carbon hiệu suất cao với khả năng hãm tốc ấn tượng. Đuôi xe không có sự thay đổi nào so với phiên bản Coupe, cụm ống xả được thiết kế đối xứng hai bên tương tự như “người đàn anh” nổi tiếng Ferrari 458 Speciale, phía dưới là cụm đèn tương tự như những chiếc xe đua Công thức 1. Ghế ngồi bên trong được bọc da bò cao cấp và có thể điều chỉnh bằng điện, một điểm đặc biệt khác của chiếc Ferrari 488 Spider Rosso Corsa là việc xe được trang bị một đồng hồ hiển thị tốc độ cũng như vòng tua máy ở khu vực ghế phụ. Ferrari 488 Spider sở hữu “trái tim” V8 tăng áp kép đặt giữa, có dung tích 3.9 lít với khả năng sản sinh công suất tối đa 670 mã lực tại vòng tua 8000 vòng/phút, mô men xoắn cực đại đạt 760 Nm tại vòng tua 3000 vòng/phút. Toàn bộ 670 mã lực được truyền tới các bánh xe thông qua hộp số Getrag 7 cấp cấp ly hợp kép được phát triển theo công nghệ F1. Ferrari 488 Spider tăng tốc từ 0-100 km/h trong vòng 3 giây, mất 8,7 giây để chạm ngưỡng 200 km/h, trước khi đạt tốc độ tối đa 325 km/h. Giá xe Ferrari 488 Spider khi mới xuất hiện bán ra khoảng 242.000 USD, tại Việt Nam vào năm 2017 nó được chào bán khoảng hơn 15 tỷ đồng. Video: Trải nghiệm siêu xe Ferrari 488 Spider mui trần ở Hà Nội.

