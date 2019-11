Corvette C8 2020 tăng tốc từ 0 lên 96 km/h chỉ 2.9 giây

Đây quả là một thông tin không vui với các fan của Corvette C8 2020 mới, nhưng ngay lập tức công ty đã khéo léo an ủi công chúng với những tiết lộ về thông số hiệu năng chi tiết của chiếc siêu xe thể thao này. Trước đó, Chevrolet đã công bố khả năng tăng tốc từ 0 lên 96 km/h của Corvette là dưới 3 giây với Gói Hiệu năng Z51. Và mới đây, hãng xe Mỹ đã chính thức xác nhận con số chính xác là 2.9 giây. Siêu xe nước Mỹ này có khả năng cán mốc 1/4 dặm chỉ trong 11.2 giây ở tốc độ 195 km/h. Chiếc Corvette Stingray 2020 mới phiên bản tiêu chuẩn cũng không chậm hơn nhiều với khả năng tăng tốc lên 96 km/h trong khoảng 3 giây. Điều thú vị hơn, chiếc xe cũng có thể chạy quãng đường 1/4 dặm trong 11.2 giây nhưng ở tốc độ nhỉnh hơn – 198 km/h. Sự khác biệt này không hẳn là điều bất ngờ khi mức công suất của 2 phiên bản chỉ chênh nhau 5 mã lực và 7 Nm. Trên phiên bản cơ sở, khối động cơ LT2 V8 6.2 lít sản sinh mức công suất 490 sức ngựa và 630 Nm mô men xoắn. Trong khi đó, chiếc Z51 nhỉnh hơn với 495 mã lực và mô men xoắn cực đại 637 Nm nhờ hệ thống ống xả hiệu suất cao. Bên cạnh những tiết lộ chi tiết về hiệu năng, Chevrolet cũng đặc biệt đề cao động cơ và hộp số mới trên Corvette. Mẫu xe sử dụng một hệ thống bơm các te khô với 3 bơm lọc, biến C8 trở thành “mẫu Stingray đua thứ thiệt nhất trong lịch sử.” Theo như lời giải thích từ Chevrolet, hệ thống bôi trơn này tạo nên một hiệu suất động cơ vượt trội ngay cả ở những nước ga đầu tiên khi vượt quá 1g. Thay đổi này còn tăng 25% khả năng làm mát so với mẫu LT1. Khả năng hấp thụ và triệt tiêu lực cản gió của LT2 cũng vượt trội hơn so với mẫu xe tiền nhiệm với cách bố trí khe hút gió thấp và bướm ga 87 mm. Các tinh chỉnh nổi bật khác bao gồm phần đầu cổ nút mới và trục cam 14 mm. Chevrolet giải thích những thay đổi này “hỗ trợ buồng đốt tận dụng triệt để nguồn nhiên liệu.” Những tín đồ tốc độ có thể đã không hài lòng với sự thiếu vắng của hộp số sàn, tuy nhiên, Chevrolet đã lập tức an ủi họ bằng hộp số li hợp kép 8 cấp, hứa hẹn mang lại sự phấn khích tột cùng cho người lái. Người hâm mộ tất nhiên sẽ còn phải chờ thêm vài tháng nữa để trải nghiệm cảm giác ấy nhưng hãng xe nước Mỹ khẳng định rằng, hộp số này sẽ mang lại “khả năng lên số chớp nhoáng” và có tỷ số truyền động cấp thấp để tối ưu hóa khả năng tăng tốc. Hơn nữa, Chevrolet cũng xác nhận Corvette sẽ sử dụng một thuật toán độc quyền, tạo cảm giác phấn khích rất riêng, một sự kết nối giữa người lái và cỗ máy. Thuật toán này cho phép hộp số "hiểu" người lái hơn với khả năng "xuống số sớm hơn khi phanh cứng, giữ số khi nhấc ga và lên số đúng nhịp khi tăng tốc." Nếu điều này thành hiện thực, hộp số quả thực sẽ rất thú vị, tránh những thao tác sang chuyển không cần thiết. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, hãng xe nước Mỹ chắc chắn cũng không thể bỏ qua hướng dẫn sử dụng tính năng Launch Control. Đầu tiên, người lái cần đưa chiếc xe vào chế độ Đua, nhấn nút điều khiển lực kéo hai lần sau đó đạp đồng thời và hết cỡ bàn đạp phanh và ga. Cuối cùng khi vòng tua đã đạt 3,500 vòng/phút, nhả phanh và trải nghiệm sự phấn khích tột đỉnh với chiếc xe bắn về phía trước. Video: Chi tiết Corvette C8 2020.

