Chevrolet Corvette C8 có thêm biến thể mui trần tuyệt đẹp

Đáng ngạc nhiên hơn khi đại diện Chevrolet cho biết thực chất Corvette C8 được phát triển ngay từ đầu dưới dạng mui trần, nhằm đảm bảo thiết kế hoàn thiện sau cùng đạt hiệu quả khí động học tối đa và giảm thiểu mọi sự khác biệt giữa 2 dạng thân xe. Corvette Convertible C8 mui trần chỉ nặng hơn Corvette C8 tiêu chuẩn đúng 36 kg, đồng thời rất hấp dẫn khi giá bán chỉ cao hơn 7.500 USD so với cấu hình Stingray 1LT Coupe. Phần mui xếp của Corvette Convertible C8 2020 mới tuy không được làm hoàn toàn bằng vật liệu sợi carbon đắt đỏ mà chỉ được gia cố một phần, nhưng vẫn giảm tối đa khối lượng phát sinh cũng như đem tới ấn tượng về sự thể thao, năng động và trẻ trung hơn về khía cạnh thẩm mỹ. Đây cũng là mẫu xe Corvette đầu tiên trong lịch sử ứng dụng cấu trúc mui xếp cứng hardtop, có hiệu quả cách âm tốt hơn và tăng cường sự an toàn so với mui xếp mềm của các thế hệ trước đây. Cấu trúc mui xếp cứng 2 thành phần có thể đóng/mở được trong vòng 16 giây ở mức vận tốc từ 48 km/h trở xuống, do cơ chế 6 mô tơ điện tiên tiến thay vì hệ thống thủy lực như trước đây. Ở trạng thái tiêu chuẩn, tất cả các cấu hình của Corvette Convertible C8 được trang bị mui xếp cùng màu với thân xe, nếu muốn khách hàng có thể chi thêm tiền để đổi sang loại màu sợi carbon đen bóng. Tấm kính chắn gió phía sau nâng hạ bằng điện để nâng hạ, tối ưu cho việc giảm khí quẩn và hạn chế độ ồn gió ảnh hưởng tới khoang cabin. Các kỹ sư Chevrolet còn tinh chỉnh lại các lò xo và giảm chấn để giúp chiếc mui xếp có thể đạt được hiệu năng như bản coupe. Lực cản gió có thể được giảm thêm nữa nếu trang bị gói nâng cấp Z51 Performance Package với thành phần cánh gió đuôi bổ sung gắn liền vào phía cuối mui. Khối động cơ đặt ở giữa thân xe Corvette C8 là cỗ máy xăng V8 hút khí tự nhiên mang tên LT2 với dung tích 6.2L, có khả năng sản sinh lượng công suất 490 mã lực (365 kW) nhờ đạt mô men xoắn cực đại 630 Nm. Nó được kết hợp cùng với hộp số ly hợp kép 8 cấp do Tremec thiết kế và truyền sức mạnh đến 2 bánh sau. Kể từ thế hệ này, Corvette cũng sẽ không còn tùy chọn hộp số sàn nữa.Corvette C8 mui trần được trang bị tiêu chuẩn hệ thống treo coilover, có thể nâng cấp lên bộ lò xo và phuộc tùy chỉnh chiều cao thủ công nếu khách hàng chọn gói nâng cấp Z51. Cao cấp nhất là hệ thống treo Magnetic Ride Control 4.0 thay đổi chiều cao thông qua nút bấm bên trong khoang lái. Cabin của Corvette C8 thiết kế theo cảm hứng từ các dòng tiêm kích F-22 và F-35, với cấu trúc táp-lô nghiêng về phía người lái, tăng thêm sự phấn khích cũng như tự hào cho những ai sở hữu xe. Ghế ngồi có 3 tùy chọn từ êm ái cho đến kiểu thể thao ôm sát thân. Có tất cả 6 cách phối màu nội thất để kết hợp cùng các tùy chọn màu dây đai an toàn, chỉ khâu và cả 12 màu sơn ngoại thất xe. Những ai từng quen với cảm giác lái xe có cần số bên hông sẽ phải học cách tiếp cận mới khi ngồi vào Corvette C8. Xe được thiết kế để chuyển trạng thái tiến – lùi – dừng/đỗ thông qua nút bấm. Cặp lẫy chuyển số đặt sau vô-lăng. Bảng đồng hồ hoàn toàn là kỹ thuật số. Hiển thị thông tin giải trí là màn hình 12 inch với giao diện hiện đại và hỗ trợ đầy đủ các kết nối thông dụng hiện nay, bao gồm cả ra lệnh bằng giọng nói. Video: Chevrolet Corvette C8 có thêm biến thể mui trần tuyệt đẹp.

