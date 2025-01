Mazda MX-5 giá rẻ độ “lết đất” như siêu xe chỉ 112 triệu

Chiếc Lamborghini Miura độc đáo của Liberty Walk có thể là điểm nhấn của Triển lãm ôtô Tokyo 2025 năm nay nhưng bên cạnh đó, thương hiệu còn đem tới một chiếc Mazda MX-5 ND độ siêu chất với thiết kế cực kỳ ấn tượng. Mazda MX-5 là một trong những mẫu xe thể thao mới có giá cả phải chăng nhất đang được bán, khiến chiếc xe trở thành một trong những mẫu xe thể thao phù hợp với phong cách của Liberty Walk. Hơn nữa, đây cũng là một mẫu xe được những người chơi xe ưa chuộng sử dụng cho việc độ hoặc nâng cấp. Điểm bắt mắt nhất trên Mazda MX-5 độ Liberty Walk chính là các phần vè được đính vào thân xe bằng cách bắt vít đặc trưng, khiến xe rộng hơn đáng kể so với bản gốc. Xe cũng được trang bị bộ chia lớn ở phía trước và một cánh gió đuôi vịt ở phía sau. Ngoài ra còn có một bộ líp sau có thể được gắn vào các cạnh của cản sau. Chiếc xe trưng bày được trang bị bộ mâm hợp kim Meister rộng mới để lấp đầy các vòm bánh xe lớn. Ngoài ra, xe còn được trang bị bộ lốp Yokohama Advan có decal trang trí màu trắng và đỏ. Liberty Walk cũng trang bị thêm cho xe hệ thống treo khí nén có thể điều chỉnh giúp hạ chiều cao của xe, đem đến một diện mạo hầm hố ấn tượng. Phiên bản mạnh mẽ nhất của Mazda MX-5 ND được trang bị động cơ bốn xi-lanh 2.0 lít hút khí tự nhiên sản sinh công suất 181 mã lực và mô-men xoắn 205 Nm. Công suất được truyền tới bánh sau thông qua hộp số sàn sáu cấp hoặc hộp số tự động, với sự trợ giúp của bộ vi sai chống trượt giới hạn. Bộ bodykit LB Works cho Mazda MX-5 có giá từ 4.675 USD (hơn 112 triệu đồng) khi được làm bằng nhựa gia cố sợi (FRP), tăng lên 6.248 USD (khoảng hơn 150 triệu đồng) cho loại nhựa gia cố sợi carbon (CFRP) đắt tiền hơn. Tất nhiên, những mức giá này không bao gồm sơn hoặc lắp đặt, và mỗi thành phần cũng có thể được mua riêng lẻ. Video: Chi tiết bodykit LB Works cho Mazda MX-5 ND.

