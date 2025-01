Sao hạng A kiệt sức, ngất xỉu khi làm việc cường độ cao

Hòa Minzy nhập viện cấp cứu vì đau bụng, sốt rét vào ngày 7/1. Quản lý của Hòa Minzy chia sẻ trên Vietnamnet, nữ ca sĩ kiệt sức do lịch trình dày đặc vào cuối năm. Ảnh: Vietnamnet. Trước Hòa Minzy, nhiều sao hạng A cũng kiệt sức đến mức phải nhập viện vì chạy show. Sơn Tùng M-TP là một trong số đó. Năm 2014, vì chạy show quá sức, nam ca sĩ phải nhập viện cấp cứu. Sơn Tùng M-TP bị suy nhược cơ thể và viêm họng cấp. Ảnh: Znews. Năm 2016, trong liveshow, Sơn Tùng M-TP phải dùng đến bình thở oxy sau khi biểu diễn 15 ca khúc. Năm 2019, nghệ sĩ hạng A một lần nữa dùng đến bình thở oxy sau 8 tiết mục trong đêm nhạc và lịch trình kín mít trước đó. Ảnh: Znews. Ninh Dương Lan Ngọc cũng là sao hạng A kiệt sức khi chạy show. Năm 2018, khi quay một bộ phim liên tục trong 1 tháng, Lan Ngọc đành nhịn ăn để giữ dáng do cơ địa dễ tăng cân. Ảnh: Người Lao Động. Theo Người Lao Động, khi phim quay được 1 tuần, căn bệnh đau dạ dày của Lan Ngọc tái phát. “Bác sĩ nội soi chẩn đoán là loét dạ dày chảy máu. Họ bắt tôi nhập viện theo dõi nếu để chảy máu nặng thì buộc phải mổ để cầm máu vết loét", nữ diễn viên chia sẻ. Ảnh: Dân Việt. Năm 2019, Lan Ngọc bị sốt siêu vi, phải nhập viện sau khi làm việc quá sức. Theo Dân Việt, nữ diễn viên trở về nhà nghỉ ngơi sau 2 ngày nhập viện. Ảnh: Dân Việt. Năm 2020, sau khi hoàn thành buổi chụp hình, Á hậu Huyền My ra sân bay Tân Sơn Nhất để bay về Hà Nội. Tuy nhiên, khi ra đến sân bay, Huyền My bị ngất, được cấp cứu tại chỗ. Trước đó, Huyền My làm việc không nghỉ ngơi. Ảnh: FB Huyền My. Trấn Thành kiệt sức phải thở oxy vì thức nhiều đêm để làm phim điện ảnh Bố già. Ảnh: VOV. Năm 2020, Hari Won xót Trấn Thành khi thấy chồng cày show, chỉ ngủ hơn 2 tiếng mỗi ngày. Ảnh: Công Lý Và Xã Hội. Trấn Thành cho biết, do phải đứng dẫn chương trình trong thời gian dài, anh bị giãn tĩnh mạch ở chân. Vì vấn đề sức khỏe và muốn tập trung làm phim, nam MC hạn chế tham gia gameshow. Ảnh: FB Trấn Thành. Xem video: "Hòa Minzy hát Rời bỏ". Nguồn FB Hòa Minzy

