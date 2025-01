Năng lực phi thường của loài vật phiền phức nhất quả đất

1. Tốc độ bay nhanh. Ruồi nhà có thể bay với tốc độ khoảng 7 km/h – rất nhanh so với kích thước của chúng - và đập cánh 200 lần mỗi giây, giúp chúng di chuyển nhanh và linh hoạt. Ảnh: Pinterest. 2. Thời gian phản xạ ngắn. Ruồi có khả năng phản xạ nhanh chóng nhờ mắt kép có thể phát hiện chuyển động nhanh hơn mắt người. Đây là lý do chúng rất khó bị bắt. Ảnh: Pinterest. 3. Mắt kép đặc biệt. Mắt ruồi có hàng ngàn thấu kính nhỏ, giúp chúng nhìn được ở nhiều hướng cùng một lúc, gần như 360 độ. Ảnh: Pinterest. 4. Tuổi thọ ngắn, sinh sản nhanh. Một con ruồi nhà trung bình chỉ sống khoảng 20-30 ngày, nhưng trong khoảng thời gian đó, chúng có thể sinh sản hàng trăm con non. Ảnh: Pinterest. 5. Khả năng sinh sản ấn tượng. Một con ruồi cái có thể đẻ khoảng 500 trứng trong vòng đời của nó, giúp quần thể ruồi tăng nhanh nếu không bị kiểm soát. Ảnh: Pinterest. 6. Ăn bằng miệng hút. Ruồi không thể nhai thức ăn. Thay vào đó, chúng tiết ra dịch tiêu hóa lên bề mặt thức ăn để làm mềm trước khi hút chất lỏng. Ảnh: Pinterest. 7. Chân cực kỳ nhạy cảm. Ruồi cảm nhận mùi vị thông qua các cơ quan cảm giác trên chân của chúng. Khi đậu lên thức ăn, chúng ngay lập tức biết được mùi vị và chất lượng. Ảnh: Pinterest. 8. Ruồi thích nơi bẩn thỉu. Ruồi bị thu hút bởi rác thải, phân, và thức ăn hư hỏng, vì đây là nơi chúng đẻ trứng và tìm thức ăn. Ảnh: Pinterest. 9. Lây lan bệnh tật. Ruồi là loài trung gian lây lan nhiều bệnh tật, như tiêu chảy, kiết lỵ, thương hàn, và dịch tả, do chúng mang theo vi khuẩn trên cơ thể và chân. Ảnh: Pinterest. 10. Chỉ có hai cánh. Không giống nhiều loài côn trùng khác có bốn cánh, ruồi nhà chỉ có hai cánh, còn đôi cánh thứ hai biến đổi thành cơ quan cân bằng gọi là haltere. Ảnh: Pinterest. 11. Ký ức ngắn hạn tốt. Ruồi có trí nhớ ngắn hạn tốt, giúp chúng nhanh chóng học được cách tránh bẫy hoặc các mối đe dọa. Ảnh: Pinterest. 12. Thích màu sắc và mùi mạnh. Ruồi bị thu hút bởi các màu sáng và mùi mạnh như rác thải hoặc trái cây chín. Đây là lý do chúng thường xuất hiện ở những nơi có thức ăn hoặc đồ ngọt. Ảnh: Pinterest. 13. Ngủ nhiều hơn bạn nghĩ. Ruồi nhà có thể ngủ tới 12 giờ mỗi ngày, tùy thuộc vào nhiệt độ và môi trường. Ảnh: Pinterest. 14. Đã tồn tại từ rất lâu đời. Ruồi đã tồn tại trên Trái Đất khoảng 250 triệu năm, chứng minh khả năng thích nghi mạnh mẽ của chúng. Ảnh: Pinterest. 15. Đóng vai trò quan trọng trong tự nhiên. Mặc dù bị coi là phiền toái, ruồi đóng vai trò quan trọng trong việc phân hủy rác thải hữu cơ và làm thức ăn cho các loài động vật khác. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Thanh âm vĩnh cửu của thiên nhiên | VTV3.

