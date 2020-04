Có nên mua xe Honda Accord 2008 hơn 400 triệu tại Việt Nam?

Mẫu xe sedan Honda Accord thuộc phân khúc hạng D cạnh tranh trực tiếp với đối thủ Toyota Camry. Ở thời điểm 2008, Honda Accord còn có một đối thủ khác là Hyundai Sonata. Sau 12 năm sử dụng, chủ nhân chiếc Honda Accord đời 2008 rao bán với giá khoảng hơn 400 triệu đồng. Giá xe Honda Accord 2008 sau 12 năm sử dụng hiện được định giá khá rẻ chỉ từ hơn 400 đến 500 triệu đồng, tuỳ vào hình thức và số km lăn bánh. Như vậy, nó chỉ tương đương với việc mua một chiếc xe hạng A mới như Toyota Wigo, Kia Morning hay Hyundai Grand i10. Nếu chọn mua xe Honda Accord cũ, khách hàng sẽ được tận hưởng không gian nội thất rộng rãi, vận hành êm ái, mạnh mẽ và đầm chắc hơn xe hạng A mới. Đổi lại một chiếc xe đã qua 12 năm sử dụng sẽ không thể “yên tâm” khi vận hành bằng một chiếc xe mới hoàn toàn, dù là xe hạng A. Những mẫu Honda Accord đời 2008 thường được nhập khẩu nguyên chiếc từ nhiều thị trường như Mỹ, Nhật và Đài Loan. Trong đó các mẫu xe từ Mỹ và Nhật có giá trị cao hơn xe nhập từ Đài Loan, do sự khác biệt về động cơ 2.4 và 2.0, cùng các trang bị cũng như khung gầm... Khác với phong cách thiết kế ngoại thất, nội thất của các phiên bản xe Honda Accord đời từ sau 2005 đều được thiết kế theo hướng thanh lịch, nhã nhặn và sang trọng. Thiết kế theo hướng này của xe mặc dù không quá nổi bật, nhưng bù lại, vật liệu làm nội thất có chất lượng khá ổn định. Các tiện ích trên xe hoàn toàn được điều khiển điện, hàng ghế lái đã có núm chỉnh điện 8 hướng cùng cả chức năng mát xa bằng bơm hơi lưng ghế. Vô lăng cũng điều chỉnh “gật gù” 4 hướng tích hợp cả các nút điều chỉnh thiết bị trên vành lái thuận tiện cho mọi khổ người. Thiết kế nội thất đáng chú ý ở Accord EX chính là bảng điều khiển trung tâm với vô số nút bấm của hệ thống CD (6 đĩa), màn hình, điều hòa… Về tính năng an toàn, Honda Accord 2008 được trang bị đầy đủ hệ thống chống bó cứng phanh ABS (Anti-lock Braking System), hỗ trợ phanh khẩn cấp BA (Brake Assist), phân bổ lực phanh điện tử EBD (Electronic Brakeforce Distribution), hệ thống ổn định điện tử VSA (Vehicle Stability Assist), hệ thống kiểm soát độ bám đường (Traction Control), hệ thống cảnh báo áp suất lốp, tựa đầu chủ động cho hàng ghế trước. Honda Accord 2008 được tung ra thị trường với 2 loại động cơ; 2.4L và 3.5L V6 với nhiều phiên bản khác nhau ở các trang bị tiện nghi… Mặc dù dòng xe 2.4L có vẻ “bé” công suất nhưng thực tế nó lại là phiên bản có tính giá trị hơn cả, đặc biệt với thị trường Việt Nam. Honda Accord là mẫu xe đầu tiên và Honda cũng là hãng xe đầu tiên đặt nhà máy sản xuất tại Mỹ. Trong lịch sử 40 năm, Honda Accord cũng được sản xuất tại nhiều nhà máy khác như: East Liberty thuộc bang Ohio, Birmingham thuộc bang Alabama, Alliston và Ontario ở Canada, El Salto và Jalisco ở Mexico. Chiếc xe trong bài viết này là Honda Accord 2008 phiên bản 2.4l được nhập khẩu nguyên chiếc từ thị trường Nhật Bản. Mức bán lại của xe sau 12 năm sử dụng hiện trên thị trường khoảng hơn 400 triệu đồng. Đây cũng được đánh giá là một trong những mẫu xe cũ khá ổn và bền bỉ. Video: Honda accord 2007 nhập khẩu nguyên chiếc tại Việt Nam.

